07 ноября 2025 17:14 Это возрастное? Почему россияне выбирают быть одинокими Социолог Лебедь объяснила причины желания людей оставаться одинокими 0 0 0 Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / www.globallookpress.com Психология

В странах «золотого миллиарда» растет количество одиноких людей. По данным The Economist, с 2017 года таких синглов стало больше на 100 миллионов. И наша страна тоже движется в этом тренде. В чем причины такой тенденции и какое оно, наше одиночество, — зумерское или скорее возрастно-гендерное, разбирался 360.ru.

«Наше одиночество — это женщина-пенсионер» На публикацию The Economist обратили внимание несколько российских Telegram-каналов, констатировав: такой тренд переживает сейчас цивилизованное человечество. Политолог и публицист Никита Подгорнов в реплаях к одному из таких постов заметил, что для России эта тенденция тоже характерна, но есть нюанс. «У нас гендерно-возрастное одиночество. То есть из 27,6 миллиона домохозяек-одиночек около половины — люди старше трудоспособного возраста, это 11,8 миллиона. Из этих 11,8 около восьми миллионов — одинокие бабушки», — пояснил он.

Да, наше одиночество — это женщина-пенсионер. Ранняя мужская сверхсмертность при относительно высокой продолжительности жизни у женщин. У нас нет феномена зумерского одиночества, о чем в основном трубят на Западе. Никита Подгорнов

Подгорнов убежден, что в России нет никакой сингл-культуры, а западные тренды не становятся массовым явлением. И причина этого, по его словам, в особенной фактуре советской семьи и ее эволюции.

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / www.globallookpress.com

«Не так и просто надеть французский парик на постсоветскую голову. Со своими особенностями лучше бы разбираться, а не тратить столько ресурсов на (бесполезные) ограждающие меры от западных трендов. Например, волонтерить к одиноким бабушкам. Особенно это актуально в старом жилом фонде, где выше двух этажей без лифта…» — заметил политолог.

Почему люди хотят быть одинокими Опрошенные 360.ru эксперты, впрочем, не совсем согласились с такой точкой зрения. Возможно, то самое зумерское одиночество и не стало повсеместным, однако то, что все больше молодых людей выбирают жизнь без романтических отношений, тоже факт.

Интересно В английском языке для тех, кто выбирает такой образ жизни, придумали название «синглтоны». Синглы убеждены, что их жизнь может быть прекрасной и полноценной и без пары.

По мнению психолога Виолетты Кобер, желание оставаться одиночкой действительно становится новой нормой. Эксперт связывает это с глубокой революцией внутри переосмысления отношений. «Например, раньше у нас бытовало мнение, что взрослая жизнь — это свадьба, дети, общий быт. Вот такая история была. А сейчас большинство людей говорят: „Я пока не хочу“. Или: „Мне и так хорошо“, или: „Мне надо сначала разобраться в себе“. И это не связано с модой или ленью», — подчеркнула она.

Одним из важных факторов, которые толкают людей по этому пути, психолог называет окружающий мир, который стал слишком громким: на нас постоянно сыплются уведомления, миллионы чатов, реклама. Информации слишком много.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

«Чтобы не сойти с ума, наш мозг просит тишины. И одиночество тоже выступает как некие наушники шумоподавления», — пояснила Кобер. Другой важный момент: новое поколение понимает, что сейчас гораздо важнее быть собой, а не быть с кем-то. И если раньше многие были одержимы идеей поиска второй половинки, то сейчас все чаще делают выбор в пользу того, чтобы стать цельным.

Помимо этого, большинство людей смотрят на своих родителей, бабушек, дедушек и прослеживают определенный сценарий, семейный, который их не до конца устраивает. Та самая модель, где может не быть уважения друг к другу, к детям, где «бьет — значит любит». Сейчас это меняется, и одиночество в этом случае выступает желанием просто не повторить этот сценарий. Виолетта Кобер

Влияние синглов на демографию

Кандидат социологических наук доцент Института социальных наук Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Лебедь при этом согласилась с тем, что на количество одиноких людей в России влияет и упомянутая гендерная диспропорция. Однако тенденция, когда молодое поколение выбирает путь осознанного одиночества, тоже имеет место быть.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

«Это связано с более поздним вступлением в брак и, соответственно, с поздним рождением детей. И наконец, есть еще такая практика гостевых браков, когда люди встречаются и живут каждый в своем жилье, поэтому домохозяйство у них из одного человека, а для статистики они одинокие. Так люди решают вопрос досуга, вопрос встреч, вопрос каких-то сексуальных отношений, иногда даже репродуктивных», — пояснила эксперт. Отдельно Лебедь обратила внимание на то, что все чаще люди допускают для себя возможность отложенного родительства или вовсе отказа от рождения детей. Что, конечно, на демографии отражается далеко не лучшим образом.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Допустимость рождения для себя — эта практика, которая постоянно говорит: „Да, рожу для себя, и достаточно поздно“. Но при этом уходят репродуктивные возможности, фертильность снижается. И уже нет возможности откладывать время на рождение второго и третьего ребенка», — уточнила она.

И страшно, на мой взгляд, что ценностные установки меняются достаточно медленно. Это длительный и целенаправленный процесс. То есть результатов, даже если мы сейчас бросим все усилия на их изменение, ждать через 15-20 лет, через поколение. Ольга Лебедь

Среди причин, по которым людям становится более удобным быть одинокими, эксперт также выделила в некоторой степени потребительское отношение не только к товарам и услугам, но и к партнерам, а также очень высокие требования, предъявляемые к молодым людям и девушкам. «Сейчас отношения создают не для того, чтобы создавать семью, рожать детей по двое-трое, приспосабливаться и вступать в брак один раз на всю жизнь. Есть легкость развода: мол, не понравится — разведусь, или вообще не буду вступать в брак. Она приводит к тому, что люди начинают друг другу предъявлять достаточно высокие требования», — говорит Лебедь.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Сказывается, по словам специалиста, и пропаганда комфорта. Когда есть установка: зачем я буду терпеть эту работу, эти отношения, зачем я буду что-то пытаться менять, если проще все прекратить.

Плюс сейчас люди получают впечатления и эмоции из виртуального мира, и они реальные. И поэтому нет смысла удовлетворять их в живых взаимоотношениях, потому что и так хорошо. Люди отказываются от всего, потому что им так комфортнее. Ольга Лебедь

И наконец, огромное значение играет неопределенность и страх, подчеркивает эксперт. Люди не хотят вступать в длительные отношения в том числе потому, что просто не знают, что их ждет в будущем. «Это связано с социально-экономическими и политическими процессами. Они тоже влияют. Но установка „живи одним днем“, к сожалению, работает против нашего общества», — заключила социолог.