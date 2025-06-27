Сегодня 18:02 «Это провокация». Муфтий — об изображении полумесяцев на храме Василия Блаженного Муфтий Аббясов назвал провокацией изображение полумесяцев на православном храме 0 0 0 Фото: Farit Gubaev/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Паблик «Московские мусульмане» в социальной сети «ВКонтакте» поставил на обложку группы изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами. Такие провокации соответствуют законам военного времени и направлены на разжигание межрелигиозной розни. Подробно об этом — в материале 360.ru.

Безответственное поведение и нелюбовь к стране Автор поста, разместивший изображение православного храма с мусульманским символом, попытался оправдаться — якобы фотографию попросили опубликовать русские мусульмане. Сам владелец группы утверждает, что не видел в этом оскорбления, и позже поменял обложку. Паблик ведет представитель Дагестана — не очень образованный мужчина, заявил 360.ru священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабино Павел Островский.

Это просто безответственное поведение человека, который руководит пабликом, 40 тысяч подписчиков, даже больше. Он не понимает, что если ты руководишь СМИ, то несешь ответственность не просто уже как какой-то деятель, как гражданин, а как руководитель СМИ. Павел Островский священник

Он назвал такие вещи совершенно недопустимыми и добавил, что в России вряд ли найдутся традиционные мусульмане, которые это поддержали бы. «Отсутствие мозгов. Я не думаю, что специально хотели разжигать, ну вот такая глупость. Это необразованность, нелюбовь к своей собственной стране, потому что Дагестан — часть России. Надеюсь, органы проведут работу, потому что здесь оценку не я должен давать, а правоохранительные органы. Мое мнение — это 282 статья, разжигание религиозной розни», — заключил священник.

Фото: Внутри Собора Василия Блаженного: потолок‑калейдоскоп и галереи с видом на Кремль / Медиасток.рф

Законы военного времени Большинство мусульман, которые традиционно проживают на территории России — это татары, башкиры, кавказские мусульмане и так далее, — уже имеют несколько столетий опыта совместной жизни с православными, поэтому никакой агрессии по отношению к этой религии никогда с их стороны не было, напомнил 360.ru религиовед Александр Невеев. «Что касается мигрантов, на них большое влияние оказывают различные фундаменталистские течения в исламе. Поэтому агрессия со стороны особенно представителей средней Азии в разы больше. Что касается данного конкретного эпизода — это лишь звено в гораздо более длинной цепи провокаций, организованных, скорее всего, из-за рубежа. Это украинские спецслужбы, может быть, и английские, может быть, американские. Цель этих провокаций абсолютно прозрачна: возбудить взаимную ненависть среди мусульман и христиан», — объяснил эксперт. Он призвал осознать, что сейчас идет третья мировая война — ее можно считать холодной, горячей, прокси, но она идет.

Против нас применяют абсолютно все методы по закону военного времени, в том числе пропагандистские методы информационной войны. Поэтому такие провокации не удивляют, но надо понимать, что у России есть опыт в несколько веков совместного проживания мусульман и православных. Я думаю, что вероятность большого раскола по религиозному принципу, по религиозному признаку крайне мала в нашей стране, но при условии, что мы это все будем воспринимать адекватно и не будем обвинять тех, кто не причастен. Александр Невеев религиовед

Неприемлемое кощунство Изменять внешний обликов храмов путем создания таких аватарок неприемлемо, тем более в стране, где есть чувство взаимоуважения и добрососедства, отметил в беседе с 360.ru первый зампредседателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман Рушан Аббясов. «Это провокация, недопустимо такие вещи создавать, потому что у нас есть чувство взаимоуважения. У нас есть многовековое добрососедство, и это, безусловно, должно сохраняться. Когда мы об этом узнали, сделали соответствующее заявление, что это неприемлемо, кощунственно и таких вещей допускать нельзя», — сказал он.

Фото: РИА «Новости»

Мусульмане с большим уважением относятся к православным согражданам и представителям других религий. «Провокации специально создаются для того, чтобы разжигать межнациональную и межрелигиозную рознь. Но у нас есть мудрость, у наших народов и у духовенства, мы всегда говорим о том, что мы взаимоуважаем дург друга и проживаем в добрососедстве, сегодня никто не сможет его нарушить. Провокаторы были, есть и будут», — подчеркнул Аббясов.