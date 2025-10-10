Сегодня 19:30 «Это может быть чья-то дочь или мать»: жительницы Новосибирска объявили охоту на пикапера Жительница Новосибирска объявила охоту на пикапера, представляющегося Егором 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Отношения

Женщины

Мужчины

Секс

Психология

В Новосибирске женщины открыли охоту на пикапера, называющего себя Егором Ш. Одна из них — Наталья Бекмухаметова — рассказала 360.ru подробности.

Попытка дойти до «зачета» Наталье 31 год, она в разводе, воспитывает двух детей, при этом хочет устроить личную жизнь. На сайте знакомств познакомилась с мужчиной, который представился Георгием. Поначалу собеседник производил приятное впечатление, и она согласилась на свидание. «У меня есть опыт психологии, и я понимаю, как работает мозг человека. Я начала понимать, что что-то происходит не то. Как будто бы я не я. И, даже несмотря на свой опыт и знания, поддалась соблазнению», — рассказала женщина.

Фото: РИА «Новости»

Позже ей стало понятно, что Георгий, он же Егор, использовал против нее разные психологические приемы, чтобы довести дело до так называемого «зачета» — заняться сексом, запечатлеть на камеру и обучать других.

Наталья спросила знакомую, знает ли она мужчину, та ответила положительно и описала его как харизматичного и яркого человека. Так женщина и выяснила, что столкнулась с профессиональным пикапером, у которого десятки тысяч подписчиков. Поняв это, Бекмухаметова тем не менее согласилась на второе свидание: ей стало интересно узнать, что будет дальше. Георгий сразу же начал зазывать женщину к себе домой на просмотр сериала, но в итоге они договорились о прогулке в парке.

Он очень красиво, психологическими приемами, это делает. Ты сам не понимаешь, как туда влезаешь. Так незаметно, завуалированно, манипулятивно. Наталья Бекмухаметова

На втором свидании он предложил сфотографироваться вместе, но Наталья отказалась. Тогда Георгий попросил снять его. Тут она и заметила, что мужчина прячет камеру в левой перчатке и иногда отходит от нее на несколько метров. Затем Егор проводил женщину до дома — Наталья отметила, что он знает, где она живет. У подъезда задала ему прямой вопрос об отношении к пикапу. Осознав, что его раскрыли, Георгий начал уходить от прямых ответов, а после этого удалил всю переписку.

Фото: РИА «Новости»

Голос травмированных девушек После этого Наталья и решила действовать. Собеседница 360.ru предположила, что подобные Егору мужчины выбирают в качестве жертв молодых девушек из-за их неопытности. «Возможно, мы все родом из детства, травмированные. Сейчас тема абьюза и нарциссизма очень процветает, девушки только начинают понимать про психологические травмы, нейронные связи, паттерны, а я в этом ас. Если бы он знал на самом деле, кто я, то вряд ли бы со мной связался», — подчеркнула Бекмухаметова.

Фото: РИА «Новости»

Она назвала себя голосом девушек, которых Егор и его команда психологически искалечили. Пока нашлась только одна жертва, готовая написать заявление в полицию, но Наталья не сдается.

«Это может быть чья-то дочь или мать. У меня самой двое детей, и им нужна психоэмоционально здоровая мама, в ресурсе. А вот какие-то, прости господи, ублюдки ходят и просто калечат женщин! И ищут специально таких, чтобы психологически использовать. А потом, когда они отучились, начинают тасовать таких женщин между собой», — подчеркнула она. Женщине удалось выяснить, что у пикапера несколько телефонных и автомобильных номеров. Кроме того, у него двое сыновей, он, возможно, женат, а на ноябрь запланировал 10-дневный «мальчишник в Паттайе».