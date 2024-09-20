Сегодня 18:55 «Это 370 живых собак». В Москве испугались закрытия 2 приютов, как их хотят спасти Волонтеры объяснили опасения о закрытии двух приютов в СВАО Москвы 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Общество

Животные

Москва

На северо-востоке Москвы бьют тревогу из-за возможного закрытия двух муниципальных приютов «Красная сосна» и «Искра». Оба находятся в ведении ГБУ «Автомобильные дороги СВАО», где уверяют, что планов избавляться от них нет. Однако волонтеры не верят этим обещаниям и опасаются за судьбу своих подопечных. Петиция о спасении приютов набрала уже более 10 тысяч голосов.

Откуда появились данные о закрытии приютов в СВАО Об угрозе закрытия двух приютов сообщили на странице «Красной сосны» во «ВКонтакте» в конце августа. Активисты тогда пояснили, что всех собак собираются перенаправить в приют «Дубовая роща», что абсолютно невозможно для их содержания в надлежащих условиях при таком количестве. В том же месяце информацию об этом разместили в Telegram-канале «Искры». «Сказать, что для нас это шок, — ничего не сказать, — подчеркнули тогда волонтеры. — Два наших приюта — одни из всего нескольких по всей Москве. Два наших приюта — это 370 живых собак, нуждающихся в крове, еде, выгуле и хотя бы минимуме места, которого в случае закрытия одного из приютов не будет. Это дело нашей жизни, которое, возможно, у нас могут отобрать». Там же, правда, активисты уточнили, что пока утверждать, что это произойдет с вероятностью 100%, нельзя, но имеющиеся данные позволяют говорить о том, что будущее приютов туманно.

Фото: Телеканал «360»

Планы по закрытию приютов связали с главой ГБУ Подробностями ситуации в беседе с 360.ru поделилась одна из волонтеров по имени Анастасия. Девушка пояснила, что в общей сложности в округе работают три приюта — это «Искра», «Красная сосна» и «Дубовая роща». В начала августа в ГБУ «Автодороги СВАО», которое отвечает за них, сменилось руководство — пост директора занял бывший руководитель национального парка «Лосиный Остров» Рустам Якубов. После этого в учреждении, по информации Анастасии, начались увольнения, а затем появились данные о том, что от двух приютов собираются избавиться.

Фото: Телеканал «360»

«Нам объявили о том, что он (Якубов, — прим. ред.) потребовал закрыть либо „Искру“, либо „Красную сосну“, причем потребовал устно. Эту информацию нам предоставил сотрудник ГБУ на нашем общем собрании с волонтерами. У нас они проходят ежемесячно на территории „Дубовой рощи“. При этом документов, подтверждающих это, нет, он все проговаривает только устно», — пояснила собеседница 360.ru. Отдельно Анастасия обратила внимание, что в СВАО очень сильное движение волонтеров, а не просто «зоошиза». И бывший руководитель ГБУ рекомендовал Якубову пообщаться с ними. Но тот на контакт идти не захотел. И, судя по отзывам, создается впечатление, что в целом он не очень понимает, чем волонтеры занимаются, добавила девушка.

И вот мы упираемся в ситуацию, когда есть наше слово против его слова. Якубов говорит, что все это слухи, что он всех любит — и волонтеров, и сотрудников. И есть наше слово, основанное на том, что нам сказали сотрудники ГБУ, и опыте прошлых лет, например, Кожуховского приюта, где до последнего говорили, что он никуда не переедет, а в итоге его выселили в Малинки. Анастасия волонтер приюта «Искра»

В начале сентября Якубов предположения о судьбе «Красной сосны» и «Искры» официально опроверг. Его заявление опубликовали на сайте «Звездный бульвар» под заголовком «Приюты для животных в СВАО закрывать не планируют». В нем директор ГБУ заверил, что со всеми приютами все будет в порядке, а также рассказал о разработке некой дорожной карты по их развитию. Комментируя эту публикацию, Анастасия подчеркнула, что в действительности такой карты нет. По крайней мере, волонтерам ее никто не показывал.

«На совещаниях они обсуждали, что и как происходит в приюте. Кто чем занимается, какие функции выполняет. Дорожную карту никто не разрабатывал, мы просили нам ее показать, нам ее никто не показал и не покажет, потому что ее не существует», — выразила уверенность активистка.

Фото: Телеканал «360»

Как пытаются спасать приюты на северо-востоке Москвы В минувшую пятницу, 13 сентября, волонтеры провели встречу с противниками закрытия приютов. По подсчетам Анастасии, мероприятие посетили более 200 человек. Такой вывод активисты сделали, исходя из того, что подписные листы, которые подготовили, чтобы желающие могли отдать свой голос против ликвидации учреждений, быстро закончились. А их было две сотни. Помимо этого, волонтеры занимаются еще одним параллельным сбором подписей в поддержку «Искры» и «Красной сосны». «И таких „живых“ подписей у нас порядка 2,5 тысячи. Люди реально против. Мы понимаем, что все это пока обсуждается в кулуарах, но оно все равно произойдет, раз там начали говорить. Да и когда говорят, что чего-то не будет, значит, точно будет», — подчеркнула собеседница 360.ru. Помимо этого, сбор подписей продолжают на сайте change.org. С 31 августа по 20 сентября петиция в защиту приютов собрала 10 792 подписи. Только за сегодняшний день ее подписали 260 человек. Вероятно, обещания о том, что приютам ничего не грозит, никого не убедили?

Фото: Телеканал «360»

Рустам Якубов закрытие приютов снова опроверг Глава ГБУ Рустам Якубов продолжает говорить, что никаких закрытий не будет. В беседе с 360.ru он повторил это несколько раз, назвав все предположения на этот счет «абсолютной неправдой». В ответ на вопрос, откуда у волонтеров могла появиться такая информация, Якубов признался, что понятия не имеет, и не исключил, что есть некие недоброжелатели, которые на ровном месте пытаются раздуть «какую-то непонятную историю». «[Закрытие приютов — это] абсолютная неправда, я вам это официально заявляю как генеральный директор. Ни „Дубовая роща“, ни „Искра“, ни „Красная сосна“ [не закрываются]. Никто не собирается их никуда расформировывать, переселять, как-то ужимать или выжимать», — подчеркнул собеседник 360.ru. Также Якубов отметил, что недавно в приютах сделали «анализ всех потребностей» и теперь на основе этого проведут ремонтные работы. Где-то они будут капитальные, где-то косметические, уточнил он, заверив, что никаких поводов для беспокойства нет.

Фото: Телеканал «360»

В числе адресатов петиции, призывающей помочь спасти бездомных собак в СВАО, активисты указали департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы, правительство города, Минприроды России, главу думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова и префекта округа Сергея Мельникова. В департаменте природопользования 360.ru не подтвердили получения обращений по поводу судьбы приютов на северо-востоке столицы. Депутат Бурматов также затруднился как-либо прокомментировать ситуацию, пояснив, что не в курсе происходящего.

Фото: Телеканал «360»

Приютам в СВАО не хватает врачей Пока в ГБУ опровергают все тревожные прогнозы и говорят о создании дорожных карт, в приютах сейчас остро стоит проблема с ветеринарами, обратила внимание Анастасия. На всю «Дубовую рощу» с 740 собаками есть только один специалист, в «Искре» тоже работает один врач на 130 питомцев, в «Красной сосне» с 240 псами ситуация аналогичная.

«В наших приютах волонтеры выгуливают собак и социализируют их, занимаются пристройством. Но у нас не хватает ветеринаров на текущий момент. У нас ушел нормальный хирург, он просто уже не выдержал этого бардака. Все перерабатывают, а официальная зарплата у ветеринара всего 55 тысяч до вычета налога», — пояснила собеседница 360.ru.

А когда ветеринара нет, нам как собакам объяснить, что им нельзя болеть или кусать друг друга? Анастасия волонтер приюта «Искра»

Возвращаясь к вопросу о рисках закрытия приютов, волонтер подчеркнула, что у некоторых чиновников, как ни странно, нет понимания, зачем в принципе нужны такие учреждения, потому что они не видят, чтобы по улицам бегали стаи безнадзорных псов.

Но они именно поэтому и не бегают, что ведется большая работа по их отлову и поиску нового дома, добавила Анастасия. Сейчас под ее кураторством живут более 20 собак. И около половины из них — домашние, которые по тем или иным причинам стали не нужны хозяевам.

Фото: Телеканал «360»

«А если нет приютов, кто их будет подбирать. И успеют ли сделать это до того, как условный алабай успеет покусать кого-то. А ведь он может покусать не из-за агрессии, а из страха», — поделилась девушка. По ее словам, зоозащитники также опасаются, что если сейчас у них не получится отстоять приюты в СВАО, это может затронуть подобные объекты и в других районах столицы. «А закрытие приютов можно считать первым шагом к эвтаназии бездомных животных. Не такой Москвы мы хотим», — заключила она.