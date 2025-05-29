29 мая 2025 13:37 «Если ему надо, он найдет варианты». Остановит ли игроманов самозапрет на азартные игры Психолог Кольцова назвала неплохой идеей введение самозапрета на азартные игры 0 0 0 Фото: Alicia Windzio/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о самозапрете на участие в азартных играх. Психолог Екатерина Кольцова в беседе с 360.ru отметила, что идея хорошая, но пока непонятно, как это все сделать технически. Специалист подчеркнула, что игроманов в России много.

«Игромания, да, как любая мания, любая зависимость — это, конечно, болезнь, и ее действительно нужно лечить. Желательно коррекция с психотерапевтом, иногда подключаются психиатры… Может ли самозапрет помочь? Я думаю, да, но чтоб понять человека в состоянии мании, можно представить и алкогольно зависимого человека. То есть, если ему надо, он найдет варианты», — пояснила она. Когда человек находится в стабильном состоянии, он обычно принимает взвешенные решения. Например, днем, когда психика еще не истощена за сутки, он может спокойно обсудить важные вопросы с семьей, отметила Кольцова. Но вечером он может изменить свое решение.

Фото: Niklas Graeber/dpa / www.globallookpress.com

Как будет работать самозапрет на азартные игры Авторы проекта указали, чтобы установить самозапрет на участие в азартных играх, нужно подать заявление в букмекерскую контору или тотализатор. Это можно сделать в рабочее время — лично, или в любое время через официальный сайт, если он есть. Если заявление подает попечитель, то он действует от имени недееспособного лица. Для того чтобы снять самозапрет, нужно подать новое заявление — об исключении из списка «отказников». Этот документ можно принести лично или отправить дистанционно.

Попытка хорошая, действительно, игроманов у нас в стране много существует, как и других видов зависимостей. Интересно понаблюдать, что из этого получится, пока как будто сложно технически сделано. Екатерина Кольцова психолог

Например, если у человека игровая зависимость, то в моменты мании он теряет контроль над собой. Его непреодолимо тянет сделать ставку. Он уверен, что вот-вот ему повезет и он точно выиграет. «Сложно сквозь во такое пограничное состояние психики пробиться логикой. Есть надежда на то, что он в моменте мании будет вспоминать о том, из-за чего он принял решение поставить самозапрет. Но насколько это будет работать, где можно принести просто другую бумажку написать, непонятно», — пояснила она. Психолог подчеркнула, что важно включать рациональное мышление, а не поддаваться иррациональным импульсам. В состоянии мании влечение может быть очень сильным, но самозапрет может срабатывать как якорь, который напоминает о том, ради чего человек отказался от чего-то.