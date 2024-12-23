Сегодня 06:00 Упредительная психиатрия для жертв мошенников: что делать, если человек по команде отдал деньги и поджег банк Публицист Миронова: для людей, поджигающих банки, нужна упредительная психиатрия 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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Выходные ознаменовались волной взрывов пиротехники и поджогов в России. Люди жгли двери военкомата, полицейские машины, отделения банков, МФЦ, почту и даже снегоуборочный поезд. И если с теми, кто за деньги украинских вербовщиков устраивает диверсии, жжет релейные шкафы на железной дороге, все понятно, статья для них в Уголовном кодексе есть, то старушки, готовые по команде метать коктейли Молотова, вне зоны ответственности. Мы встали перед угрозой совершенно нового вида мошенничества и имеем новый тип исполнителя преступления. Для него нужны новые законодательные нормы.

Чтобы вернуть деньги, вставила петарду себе в зад С теми, кто за деньги жжет распределительные шкафы, все понятно. И нам, и им, и органам. Неадекватные и невменяемые на железную дорогу в лес не пойдут, они прекрасно понимают, что делают. Когда устанавливают контакт с украинцами и за деньги соглашаются пакостить в России, они совершают предательство. Уж не знаю, за что их там судят: диверсию, теракт или измену родине. Главное, что судят. И статьи там серьезные, сроки светят большие, судят и детей. Люди идут на риск и предательство, понимая, что их наверняка поймают и они ославят себя на всю страну. Тут у меня вопросов нет в части процедуры по обеспечению назидательности и предотвращения эпидемии.

Фото: ФСБ РФ пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» / РИА «Новости»

Но что делать с теми, кто по команде бросает петарды, жжет банкоматы, почту, поджигает себя? Вы знаете, что в феврале у нас был вопиющий случай: мошенники выманили у женщины все деньги, заставили набрать кредитов, потом она по их команде набила себе на руку татуировку — дабы некие сотрудники спецслужб смогли ее опознать и вернуть деньги лично в руки. А в финале женщину попросили под видеозапись вставить супругу в зад петарду и поджечь. Здесь она немного струхнула и… вставила петарду себе. Натурально туда, откуда ноги растут. И горько и смешно.

Конечно, женщину жаль: обобрали, обсмеяли. Но скажите, а каково нам жить рядом с людьми, которые готовы по команде отдать все мошенникам, набрать кредитов, которые не смогут выплатить? Или их родственникам каково? Вы соседа себе такого хотите?

Сегодня они банкоматы жгут, завтра будут по команде головы нам проламывать? Что же делать? В России есть закон о психиатрической помощи. Он предусматривает принудительную госпитализацию и судебное назначение процедуры установления вменяемости и, соответственно, дееспособности, если человек представляет угрозы для своей жизни или жизни окружающих. Психиатрия у нас теперь не карательная, а ласкательная. И бережет граждане не хуже милиции. Никого нельзя госпитализировать или лишить дееспособности, если он напрямую не кидается убивать себя или других.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / Global Look Press

Простите, а если он может по указке неизвестных поджечь банк или залить горючую смесь в банкомат, или бросить петарду в отделе полиции, до того проделав аналогичный номер в МФЦ, он, такой человек, не представляет опасности? Я лично очень боюсь таких. Кстати, тут у нас во Всеволожске, пригороде Петербурга, подожгли почту. Свидетелем случившегося стала свекровь моей подписчицы. Женщина очень испугалась, прибежала домой к детям и стала им с внуками в красках рассказывать, как пережила… атаку украинцев! Последствия представляете?

Это не говоря о том, что такой человек может по команде садануть прохожего кайлом или натянуть у пешеходного перехода растяжку. Они же это делают из желания вернуть деньги. Сначала все отдают, а потом готовы на любые преступления, лишь бы вернуть деньги. У них только деньги в глазах.

Нам-то как с ними жить? Вдруг завтра мошенники подговорят ваших соседей под видеозапись подрезать тросы лифта?

Кутил брали в опеку Да даже если такой человек никого не убил, ничего не испортил, разве мало, если он отдал все, что у него есть, мошенникам, до конца жизни сев на шею родственникам, а то и государству? Он для себя опасность не представляет? Его медицина не должна от него самого спасать? К примеру, Лариса Долина. Если она действительно отдала все деньги от продажи квартиры мошенникам, не надо ли в отношении нее вводить режим опеки? В царской России были для разорившихся дворян опекунские советы. Это когда иной помещик проиграется в пух, прозакладывается или наберет долгов, а у него наследники плачут. Было тогда у государство представление, что оно должно опекать права детей такого отца. Потому при тяжелой ситуации помещика и его активы, к примеру имение, передавали под опеку: это означало, что все сделки с его имуществом можно было заключать только после проверки советом, у которого основной задачей было предотвратить разорение семьи. Российская империя старалась детей безалаберных родителей защищать.

У нас от условной Ларисы Долиной кто будет защищать? Ладно ее дочь взрослая. А покупатель квартиры? Суд, насколько понимаю, пока идет, и оснований утверждать, будто квартиру купили подставные лица, нет. Покупатель при чем?

Старушкам нужен пример других старушек Нужны срочные меры. Если говорить своими словами, нам надо защищаться от дураков и внушаемых, которые по команде пойдут нас жечь. Потеря денег их не учит. Выборочное заведение статей о терроризме, диверсии — тоже. Люди массово не верят в неизбежность наказания.

Фото: Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ во время оперативно-разыскных мероприятий по задержанию жителя Калужской области, который инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт / РИА «Новости»

Они же видят, что всех этих полоумных старушек отпускают. К тому же человек сначала в запале отдает мошенникам все деньги и находится в многодневном раже, в ажитации, не соображает. Потом понимает, что потерял деньги, и идет на все, чтобы их вернуть. Он верит, что он умный, хитрый, кругом обманет, увернется, что его-то точно не поймают, а если поймают, он ведь задание выполнял, а не просто так. Все эти бедолаги, что атакуют банкоматы, они же верят, будто говорят с офицерами Федеральной службы безопасности или сотрудниками Росфинмониторинга. Иные даже сообщают, будто им лично генералы ФСБ звонят.

Против них только одно действенное средство — они должны усвоить простую связь: пошел по команде жечь или крушить — тебя сразу скрутят и поведут на признание недееспособным. Желательно бы эту процедуру проводить и с теми, кто по 150 миллионов отдает аферистам, дачи и квартиры на них переписывает. Потому что если человек вынес в пакете все свои сбережения, продал по команде мошенников квартиру, дачу, машины, потом еще взял кредит и деньги отдал, как ему можно доверять газ включать, пенсию дальше получать или за руль садиться? Все, он недееспособен! И это должно быть доведено до автоматизма системы.

Чтобы от зубов отскакивало. Чтобы до трясучки боялись и, когда начинают диктовать заветный для мошенников код подтверждения с госуслуг, вспоминали бы, что вот Валентина Петровна из 38-го дома, Анатолий Борисович из 17-го так сделали — и все, оба в полное распоряжение своих детей, которые стали опекунами. Автоматом. Как отъем прав за пьянство. Выпил, сел за руль — два года ходишь пешком.

Чтобы у внушаемых в подкорке, что называется, все отпечаталось, общество должно единым фронтом выступать с осуждением и осмеянием жертв мошеннических манипуляций, если они наносят окружающим вред. Чтобы, когда бабулька или даже крепкий паренек (а почту у нас жег молодой мужчина) получили команду куда-то пойти, что-то поджечь, что-то себе или соседу куда-то вставить, они бы не просчитывали, как обмануть полицию и уйти от наказания за поджог или разгром, а четко бы сразу получали в голове безрадостную картинку лишения дееспособности.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Это только ягодки, первые ласточки Ошибкой было пытаться судить этих дураков за финансирование врага или терроризма — они же верят, что уж их-то случай не тот, что в их-то деле потом разберутся, да и они, в конце концов, не дураки же, сами все знают. А надо, чтобы знали о безальтернативном последствии: вызовут врача из психдиспансера, повезут в суд и лишат дееспособности. Чтобы больше деньги мошенникам не отдавал, двери бензином не обливал и банкоматы не жег. Факт обработки мошенниками устанавливать через следствие особым порядком. И сразу психдиспансер выходит в суд с иском о признании недееспособными.

Меры срочно надо принимать. И вы не забудьте, что у нас еще размах скромный. Мошенники осваивают нейросети. Это сейчас доверчивым поджигателям украинцы являются в WhatsApp в образе «сотрудников ФСБ». Пройдет год — нам всем станут звонить с номеров наших родственников, мы будем видеть на экране их живые лица, будем слышать их голос, который станет выманивать у нас наши деньги и чтобы мы сожгли почту.

Именно так и будет, технологии в минуте от этого. Мы все должны готовиться на случай, если дураков направят против нас. Пугать дурака статьей о терроризме — так себе идея, пока еще ни одной старушки за теракт против банкомата не посадили. А вот признания дураком и лишения дееспособности дурак испугается. Может, и захочет отнести деньги мошенникам или напасть на банкомат, да 40 раз подумает, стоит ли связываться с психиатрией.