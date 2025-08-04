Электросамокатный сколиоз: миф или реальная угроза для здоровья?

Фото: Прокат самокатов в сквере Боевой Славы в Старой Купавне Богородского округа / Медиасток.рф

Врач Фишкин рассказал, как ездить на электросамокате без вреда для здоровья

Россиян начали пугать так называемым электросамокатным сколиозом. Эксперты уверены, что он развивается из-за функциональных мышечных дисбалансов, которые возникают у человека во время езды. Есть ли в этом доля правды и как передвигаться на таком транспорте без вреда для здоровья — в материале 360.ru.

Пешком безопаснее?

Среди симптомов электросамокатного сколиоза эксперт «Газета.ru» назвал боли в спине и груди, перекос плечевого пояса, усиление кифоза или лордоза, то есть нарушение осанки, асимметрию в напряжении мышц спины.

Этот вид заболевания вызван не структурным изменением позвонков, а функциональным мышечным дисбалансом.

«Речь идет, скорее всего, о временном нарушении осанки. Такого диагноза, как электросамокатный сколиоз, нет», — рассказал 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин.

Однако даже таких изменений в позвоночнике хватит, чтобы весь организм в целом стал работать иначе. Для искривления позвоночника будет достаточно 30-40 минут езды ежедневно, чтобы через три-шесть месяцев человек получил нарушение.

«Группа риска — люди с уже имеющимся сколиозом, со слабыми мышцами спины и сидячей работой», — отметил Фишкин.