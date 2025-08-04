Электросамокатный сколиоз: миф или реальная угроза для здоровья?

Врач Фишкин рассказал, как ездить на электросамокате без вреда для здоровья

Прокат самокатов в сквере Боевой Славы в Старой Купавне Богородского округа
Фото: Прокат самокатов в сквере Боевой Славы в Старой Купавне Богородского округа/Медиасток.рф

Россиян начали пугать так называемым электросамокатным сколиозом. Эксперты уверены, что он развивается из-за функциональных мышечных дисбалансов, которые возникают у человека во время езды. Есть ли в этом доля правды и как передвигаться на таком транспорте без вреда для здоровья — в материале 360.ru.

Пешком безопаснее?

Среди симптомов электросамокатного сколиоза эксперт «Газета.ru» назвал боли в спине и груди, перекос плечевого пояса, усиление кифоза или лордоза, то есть нарушение осанки, асимметрию в напряжении мышц спины.

Этот вид заболевания вызван не структурным изменением позвонков, а функциональным мышечным дисбалансом.

«Речь идет, скорее всего, о временном нарушении осанки. Такого диагноза, как электросамокатный сколиоз, нет», — рассказал 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин.

Однако даже таких изменений в позвоночнике хватит, чтобы весь организм в целом стал работать иначе. Для искривления позвоночника будет достаточно 30-40 минут езды ежедневно, чтобы через три-шесть месяцев человек получил нарушение.

«Группа риска — люди с уже имеющимся сколиозом, со слабыми мышцами спины и сидячей работой», — отметил Фишкин.

Девушка на электрическом самокате в Москве
Фото: Девушка на электрическом самокате в Москве/Медиасток.рф

Как правильно ездить на самокате

Фишкин дал рекомендации, какую позу следует принимать, чтобы нивелировать последствия для здоровья.

«Ноги должны быть на ширине плеч, колени слегка согнуты. Это дает амортизацию и снижает нагрузку, в том числе на позвоночник. Сильно вперед не наклоняться, держать спину нейтрально, взгляд вперед, направленный. Руки держать без перекоса, локти немного согнуть», — описал правильную позу врач.

Он посоветовал во время поездки периодически менять опорную ногу. По дороге следует избегать больших ям, неровностей, чтобы амортизационная поза не сильно отдавала в кости таза и позвоночник.

Девушка на электрическом самокате в Москве
Фото: Девушка на электрическом самокате в Москве/Медиасток.рф

Как избежать электросамокатного сколиоза

Для этого следует выполнять профилактические действия. Самое очевидное — укрепление мышц.

«Нужно делать упражнения на усиление мышц поясничного отдела позвоночника, то есть гиперэкстензии. Это подтягивания, турники, держание планки, качать пресс. А сразу для всех отделов хороша растяжка», — отметил врач.

Он также посоветовал не пренебрегать массажем и дозировать езду на электросамокате — не более 30−40 минут без перерыва, чередовать с ходьбой.

Хождение пешком обязательно. Если длительные прогулки никак нельзя включить в распорядок дня, то можно выделить меньшее время, но на легкий бег трусцой. Он правильно распределит нагрузку по телу.

Центральный парк культуры и отдыха в Лобне
Фото: Центральный парк культуры и отдыха в Лобне/Медиасток.рф

Грозит ли россиянам эпидемия электросамокатного сколиоза

Фишкин уверен, что никакой угрозы эпидемии такого вида сколиоза нет, даже несмотря на популярность электросамокатов.

«Истинный сколиоз генетически и структурно обусловлен, самокаты его не вызовут никаким образом», — заверил специалист.

Но нарушение осанки при постоянном использовании самокатов все же возможно. Это, например, кифоз или гиперлордоз. Могут учащаться мышечные боли, особенно у детей и подростков, позвоночник которых не до конца окреп и сформировался.

«Эта же угроза есть у офисных работников, которые мало двигаются, а самокат для них станет двойной нагрузкой», — пояснил Фишкин.

Он еще раз подчеркнул: электросамокаты безопасны при умеренном использовании и правильной осанке, но требуют дополнительной заботы о спине.

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