Электросамокатный сколиоз: миф или реальная угроза для здоровья?
Врач Фишкин рассказал, как ездить на электросамокате без вреда для здоровья
Россиян начали пугать так называемым электросамокатным сколиозом. Эксперты уверены, что он развивается из-за функциональных мышечных дисбалансов, которые возникают у человека во время езды. Есть ли в этом доля правды и как передвигаться на таком транспорте без вреда для здоровья — в материале 360.ru.
Пешком безопаснее?
Среди симптомов электросамокатного сколиоза эксперт «Газета.ru» назвал боли в спине и груди, перекос плечевого пояса, усиление кифоза или лордоза, то есть нарушение осанки, асимметрию в напряжении мышц спины.
Этот вид заболевания вызван не структурным изменением позвонков, а функциональным мышечным дисбалансом.
«Речь идет, скорее всего, о временном нарушении осанки. Такого диагноза, как электросамокатный сколиоз, нет», — рассказал 360.ru эксперт в сфере здравоохранения, врач общей практики, предприниматель Роман Фишкин.
Однако даже таких изменений в позвоночнике хватит, чтобы весь организм в целом стал работать иначе. Для искривления позвоночника будет достаточно 30-40 минут езды ежедневно, чтобы через три-шесть месяцев человек получил нарушение.
«Группа риска — люди с уже имеющимся сколиозом, со слабыми мышцами спины и сидячей работой», — отметил Фишкин.
Как правильно ездить на самокате
Фишкин дал рекомендации, какую позу следует принимать, чтобы нивелировать последствия для здоровья.
«Ноги должны быть на ширине плеч, колени слегка согнуты. Это дает амортизацию и снижает нагрузку, в том числе на позвоночник. Сильно вперед не наклоняться, держать спину нейтрально, взгляд вперед, направленный. Руки держать без перекоса, локти немного согнуть», — описал правильную позу врач.
Он посоветовал во время поездки периодически менять опорную ногу. По дороге следует избегать больших ям, неровностей, чтобы амортизационная поза не сильно отдавала в кости таза и позвоночник.
Как избежать электросамокатного сколиоза
Для этого следует выполнять профилактические действия. Самое очевидное — укрепление мышц.
«Нужно делать упражнения на усиление мышц поясничного отдела позвоночника, то есть гиперэкстензии. Это подтягивания, турники, держание планки, качать пресс. А сразу для всех отделов хороша растяжка», — отметил врач.
Он также посоветовал не пренебрегать массажем и дозировать езду на электросамокате — не более 30−40 минут без перерыва, чередовать с ходьбой.
Хождение пешком обязательно. Если длительные прогулки никак нельзя включить в распорядок дня, то можно выделить меньшее время, но на легкий бег трусцой. Он правильно распределит нагрузку по телу.
Грозит ли россиянам эпидемия электросамокатного сколиоза
Фишкин уверен, что никакой угрозы эпидемии такого вида сколиоза нет, даже несмотря на популярность электросамокатов.
«Истинный сколиоз генетически и структурно обусловлен, самокаты его не вызовут никаким образом», — заверил специалист.
Но нарушение осанки при постоянном использовании самокатов все же возможно. Это, например, кифоз или гиперлордоз. Могут учащаться мышечные боли, особенно у детей и подростков, позвоночник которых не до конца окреп и сформировался.
«Эта же угроза есть у офисных работников, которые мало двигаются, а самокат для них станет двойной нагрузкой», — пояснил Фишкин.
Он еще раз подчеркнул: электросамокаты безопасны при умеренном использовании и правильной осанке, но требуют дополнительной заботы о спине.