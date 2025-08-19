«Экстрасенсы. Битва сильнейших» возвращается: новые участники и интриги за кадром шоу

Шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2» вернется на ТНТ с новыми участниками. Кто поборется за звание сильнейшего, главные интриги и новости проекта — в материале 360.ru.

Продолжение мистического реалити, в котором столкнутся сильнейшие медиумы страны, совсем скоро вновь появится на экранах.

Особенно интересно, что к именитым медиумам добавятся два новых участника, но их имена пока держат в секрете. Продюсеры намекнули, что это — «титулованные маги, давно знакомые публике». По слухам, на съемках заметили Марьяну Романову.

В продолжении второго сезона шоу точно будут уже знакомые лица. В их числе:

Второй сезон «Битвы сильнейших» уверенно закрепил за шоу статус самого обсуждаемого мистического проекта. Здесь нет случайных людей — лишь те, кто уже доказал свои способности и харизму.

Эти интриги — неотъемлемая часть атмосферы непредсказуемости, ради которой миллионы россиян следят за проектом.

Одни участники шоу покидают его при загадочных обстоятельствах, другие возвращаются после долгого перерыва. Кто-то вовсе появляется внезапно и переворачивает расстановку сил.

Каждый сезон шоу полон закулисными историями, неожиданными поворотами и личными драмами. Второй сезон «Битвы сильнейших» уже подарил зрителям несколько сюжетов.

Суть и правила шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших — 2»

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» представляет собой спин-офф легендарного проекта «Битва экстрасенсов». Но, в отличие от основного шоу, в котором соревнуются новички, здесь участвуют признанные медиумы и финалисты прошлых сезонов.

Еженедельно участников шоу ждут испытания, например, раскрытие семейных тайн, поиск пропавших людей и мистические расследования.

Условия состязаний максимально приближены к реальным ситуациям, где важно проявить не только свои способности, но и психологическую устойчивость. Главный акцент авторы шоу делают на противостоянии экстрасенсов друг другу и росте уровня испытаний.