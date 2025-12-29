Сегодня 21:37 Эксперты рассказали, что нужно сделать после покупки автомобиля с пробегом 0 0 0 Общество

Покупка автомобиля с пробегом завершает сделку, но не список необходимых мероприятий. Эксперты Авито Авто составили пошаговый план, который поможет автомобилистам избежать штрафов, защитит от рисков на дороге и продлит срок службы машины.

Страховой полис Первым делом новому владельцу необходимо оформить полис ОСАГО. Без него управление машиной запрещается. Оформить страховку можно онлайн или в офисе страховой компании. Для этого понадобятся договор купли-продажи, паспорта самого владельца и транспортного средства, а также водительские права всех, кто будет вписан в полис. Страховка начинает действовать с момента оформления. Электронную версию документа можно сохранить в телефоне.

Диагностическая карта Для постановки автомобиля старше четырех лет на учет в ГАИ потребуется действующая диагностическая карта. Она подтверждает, что машина прошла техосмотр и соответствует базовым требованиям безопасности. Если карты нет или срок ее действия истек, отвозить машину на осмотр придется самому. Сделать это можно в любом аккредитованном пункте. Для этого понадобятся паспорт владельца, ПТС или СТС и, конечно же, сам автомобиль. Если специалисты выявят недостатки, их нужно будет устранить и пройти повторную проверку.

Постановка на учет После покупки автомобиля у нового владельца есть 10 календарных дней, чтобы поставить машину на учет. Сделать это можно двумя способами — через портал «Госуслуги» или лично в подразделении ГАИ. Дорожный инспектор должен будет убедиться в исправности автомобиля и сверить его марку, цвет и VIN с указанными в паспорте. После этого владелец получит обновленные ПТС и СТС, а при необходимости — и новые номера.

Замена расходников Однако одного техосмотра может оказаться недостаточно. Если автомобиль в возрасте и с большим пробегом, имеет смысл обратиться на СТО и заказать полную диагностику. Она поможет объективно оценить, что стоит починить сразу, а какие узлы и агрегаты скоро нужно будет поменять. Кроме того, следует проверить все жидкости, фильтры и свечи, а также тормозные колодки, подвеску и сцепление — и при необходимости их заменить.

Двигатель и электрика Затем стоит привести в порядок электрику автомобиля, проверить состояние аккумулятора, при необходимости зарядить его батарею. Особое внимание стоит уделить сигнальным лампочкам в салоне (Check Engine, ABS, Airbag и другим). Необходимо проверить и моторный отсек, устранив оттуда пыль, грязь и утечки. Если боитесь залить проводку, обратитесь на СТО — многие из них умеют профессионально мыть двигатель. Если через несколько дней после ремонта появляются свежие подтеки, постарайтесь найти и устранить причину — чаще всего дефекты относительно простые и дешевые. Выполнив эти рекомендации, вы сможете уверенно использовать свою машину с первых дней, зная, что она в порядке — и юридически, и технически.