25 января 2026 18:13 Единое пособие на детей — 2026: кому положено, размеры и правила выплат

Дети

Беременность

Выплаты в России

Доходы

Правила

С 2026 года в России повышается максимальный размер пособия по беременности и родам и выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Проиндексируют другие важные пособия, доступные семьям с детьми. Подробности — в материале 360.ru.

Единое пособие на детей С 1 января 2023 года стало известно о едином (универсальном) пособии на детей. Оно заменило выплату беременным при ранней постановке на учет, пособие по уходу за ребенком незастрахованным лицам, ежемесячные выплаты на содержание детей до достижения ими трех лет, а также пособия от трех до семи лет и от восьми до 17. В проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы на выплату единого пособия предусмотрено свыше четырех триллионов рублей. В 2026-м планируется выделить 1,76 триллиона.

Фото: Oksana Korol/Business Online / www.globallookpress.com

Единое пособие получают беременные, вставшие на учет до 12 недель, семьи с детьми до 17 лет, если: средний доход на человека в расчетном периоде не превышает одного прожиточного минимума в регионе. Расчетный период — 12 месяцев, которые предшествуют одному месяцу до обращения за пособием. Пример: семья подает заявление в марте 2026 года. Расчетный период будет с февраля 2025-го по январь 2026-го;

семья укладывается в разрешенный перечень имущества. Например, для получения единого пособия не многодетной семье нельзя иметь две машины, а квартиру и дачу — можно;

у семьи есть трудовой доход или уважительные причины для его отсутствия (правило «нулевого дохода»). В 2026 году правительство в качестве эксперимента введет в нескольких регионах новое условие для получения единого пособия. Это будет зависеть от поступлений на банковские счета и вклады. Если они превысят 200% общего годового дохода семьи, в пособии откажут. Участники эксперимента — Московская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа. Если опыт признают успешным, нововведение начнет действовать по всей России.

Фото: Медиасток.рф

Размер единого пособия Сумма единого пособия будет достигать от 50% до 100% от прожиточного минимума в регионе в зависимости от материального положения семьи. В 2025 году размер выплаты в среднем составил от 8,8 тысячи до 17,7 тысячи рублей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, — от 9,6 тысячи до 19,3 тысячи рублей в месяц. В 2026-м с учетом индексации выплатят от 9,1 тысячи до 18,3 тысячи рублей, а беременным — от 10,3 тысячи до 20,6 тысячи рублей в месяц.

Фото: РИА «Новости»

Единое пособие для многодетных семей В январе 2026 года правительство разработало предложения, позволяющие сохранить многодетным семьям право на единое пособие при незначительном превышении доходов. Согласно новым правилам, если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи среднедушевой доход оказался выше одного прожиточного минимума, но превышение составляет не больше 10%, пособие назначат семье еще один раз на 12 месяцев.

Фото: Детская площадка в Долгопрудном / Медиасток.рф

Единовременное пособие при рождении ребенка Кто получает Выплату получает один из родителей или заменяющее его лицо вне зависимости от дохода, количества детей, наличия или отсутствия работы. Пособие также доступно иностранцам, однако у обоих родителей должно быть разрешение на временное проживание, статус беженцев или выходцев из ЕАЭС.

Интересно Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, даже если оба родителя — иностранцы без гражданства России. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, даже если оба родителя — иностранцы без гражданства России.

Размер пособия С 1 февраля 2025 года и до 31 января 2026 года размер пособия составляет 26 941 рубль. С 1 февраля 2026-го с учетом индексации в 6,8% выплата увеличится до 28 773 рублей. При рождении двух и более детей полагается пособие на каждого ребенка. При мертворожденном ребенке выплату не назначают. Если оба родителя работают, то выплата придет матери. Если работает один из родителей — пособие поступит ему. В случае с неработающими родителями нужно написать заявление в СФР через «Госуслуги».

Фото: РИА «Новости»

Пособие при передаче ребенка на воспитание в семью Пособие выплачивают одному из усыновителей, опекунов или приемных родителей. При этом доход и наличие имущества не влияют на получение выплаты. Размер равен пособию при рождении ребенка. До 31 января 2026 года он составит 26 941 рубль. С 1 февраля вырастет до 28 773 рублей. Если семья усыновила инвалида, ребенка старше семи лет, братьев и/или сестер, выплата составит 205 856 рублей до 31 января и 219 854 рубля — после 1 февраля.

Фото: РИА «Новости»

Пособие по беременности и родам Эта выплата полагается только матерям: Работающим по трудовому договору;

Студенткам дневной формы обучения;

военнослужащим по контракту;

женщинам, уволенным из-за ликвидации компании во время отпуска по беременности и родам. Право на пособие есть у усыновительницы младенцев. Индивидуальным предпринимателям положены выплаты, если они направляли в СФР взносы за 12 месяцев перед годом ухода в декрет.

Фото: РИА «Новости»

Женщинам, работающим по трудовому договору, выплачивают 100% среднего заработка за предыдущие два года, но в рамках лимитов. В 2026-м лимит составит: до 955 836 рублей, если отпуск 140 дней: обычная беременность;

до 1 065 074 рублей, отпуск 156 дней: осложненные роды;

до 1 324 515 рублей, отпуск 194 дня: многоплодная беременность.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года Выплату получают трудоустроенные мать или отец либо другой родственник, опекун или усыновитель. Размер пособия составляет не менее 40% среднего заработка за 24 месяца до года отпуска по ухода за ребенком. Минимальный размер выплаты в 2026 году — 10 837 рублей, максимальный — 83 021 рубль. При изменении МРОТ меняется и пособие по уходу за ребенком. Если претендент на пособие нигде не работал предыдущие два года, назначается минимальный размер пособий, рассчитанный из МРОТ.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Материнский капитал Выплата полагается женщинам, которые родили или усыновили второго или последующего ребенка после 1 января 2007 года, усыновили или родили первого ребенка после 1 января 2020-го. Отцы тоже могут претендовать на маткпитал, если мать умерла или ее лишили родительских прав. С 1 января 2024 года на выплату могут рассчитывать только россияне. С 1 февраля 2026-го размер маткапитала составит: 737 тысяч рублей — на первого ребенка;

974 тысячи рублей — на второго ребенка;

около 237 тысячи рублей, если ранее семья получала выплату на первенца.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

На что можно потратить материнский капитал: покупка жилья и выплата ипотеки;

строительство и реконструкция дома;

покупка участка;

ремонт;

образование детей;

товары и услуги для детей-инвалидов;

накопительная пенсия матери;

ежемесячные выплаты на детей до трех лет (если среднедушевой доход не больше двух прожиточных минимумов. В 2026-м средняя выплата составит около 18,3 тысячи рублей ежемесячно).

Фото: Медиасток.рф

Как оформить пособие на детей Беззаявительный порядок оформления действует только для единовременного пособия при рождении ребенка и маткапитала. Деньги приходят автоматически после регистрации рождения. Пособие по беременности и родам нужно оформлять через работодателя или образовательное учреждение. Это касается и выплат по уходу за ребенком до 1,5 года. В остальных случаях следует подать заявку по установленным образцам на «Госуслугах».