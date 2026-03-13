Сегодня 18:43 «Единая Россия» отчиталась о выполнении народной программы в сфере жилищного строительства

«Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчетно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящен ЖКХ и жилищному строительству. Федеральное правительство отчиталось перед партией о выполнении положений Народной программы в этой сфере.

В форуме приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин, главы регионов и депутаты разных уровней, ветераны СВО, активисты «Единой России», эксперты строительного рынка, инженеры и архитекторы. «Единая Россия» реализовала народную программу в части жилья и благоустройства городской среды, подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и представил достижения партии в данных сферах за пять лет. «Особенно важно, что объекты благоустройства выбирали сами жители. Только в прошлом году в таком голосовании участвовало около 17 миллионов человек. А с 2021 года — почти 70 миллионов. Фактически — полстраны. Так что благоустройство — в прямом смысле — стало нашим общим делом», — подчеркнул он. Секретарь Генсовета «Единой России» сообщил, что за период действия народной программы в стране введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расширена программа семейной ипотеки. Поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок получили более 3 миллионов граждан.

Он напомнил, что в 2024 году партия выполнила своё обязательство и обеспечила законодательное закрепление важного стандарта для новых кварталов по программе комплексного развития территорий: теперь они должны проектироваться и строиться вместе с социальной инфраструктурой, что снимает многие вопросы, связанные с детскими садами и школами, поликлиниками.

Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что 2025-й год стал лучшим в области стройки за всю новейшую историю страны: введено 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Впервые за всю историю введено более 60 миллионов квадратных метров ИЖС. «Это произошло потому, что стали делать социальную газификацию, проще стали участки давать, больше подводить дорог и коммуникаций. Развивается ипотека на ИЖС. Помогает в этом закон „Единой России“ о дачной амнистии. Люди зарегистрировали свое жилье, улучшили его, пристроили, обновили. Совместная работа с „Единой Россией“, с Госдумой дает результат, который люди видят», — заявил он. Правительство вместе с «Единой Россией» готовит новые подходы к развитию ипотеки, дальнейшей реализации семейной ипотеки — это прямое поручение президента, напомнил зампред правительства.

Что касается расселения из аварийного жилья, то в этом направлении также ведется планомерная работа.

По словам депутата Госдумы, члена фракции «Единая Россия» Сергея Пахомова, с 2021 по 2025 год в Московской области по Народной программе расселили более 31 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью свыше 500 тысяч квадратных метров.

«Только в 2025 году переселено более 11 тысяч жителей из 45 округов региона, в этом году ожидается аналогичный результат. Ключевой принцип народной программы — новые жилые кварталы строятся не в чистом поле, а с полноценной инфраструктурой. В регионе действуют строгие стандарты ввода ЖК: должны быть обустроены парковки, детские сады, школы, поликлиники, парки. В 2025 году благоустроено 110 общественных пространств — парки и набережные. Только так район превращается в место полноценной жизни», — рассказал парламентарий.

Особое внимание, по его словам, уделяется развитию социальной инфраструктуры для комфортной жизни: медицинской, образовательной, спортивной, культурной среды. По инициативе «Единой России» создана уникальная система поддержки специалистов бюджетной сферы, в том числе через жилищные программы. «Помимо федеральных программ, в Подмосковье действуют региональные: социальная ипотека для педагогов, медиков, ученых и других специалистов. С 2021 года ею воспользовались почти две тысячи человек. Молодые семьи получают выплату 35% от стоимости жилья: с 2021 года оказана помощь более 1,3 тысячи семей, включая 23 семьи участников СВО. В 2026 году планируется помочь свыше 250 семьям», — прокомментировал депутат Госдумы. Также он добавил, что Московская область является лидером страны по обеспечению жильем детей-сирот. «В 2026 году квартиры получат более 800 человек», — заключил Пахомов. Свои предложения в новую Народную программу «Единой России» внесли участники донского форума — решения выработали на шести тематических круглых столах. Отдельный блок инициатив касается доступной среды. В сфере поддержки участников СВО выступили с инициативой разработать программу «Сельское жилье для ветерана». В числе инициатив по поддержке молодежи — закрепление статуса «молодежная стройка», освобождение студентов-участников стройотрядов от НДФЛ и обновление студенческих общежитий с созданием семейных блоков. Напомним, старт сбору предложений в новую Народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство России отчитается о выполнении Народной программы «Единой России» по всем направлениям. Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.