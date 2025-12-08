Драки из-за кондиционера. Как поступать, если достал коллега?

Каждый офис живет по своим правилам, которые предполагают определенный распорядок дня, соблюдение корпоративной этики и учет интересов всех его обитателей. Конфликты и недоразумения в такой изолированной среде — не редкость, а в общении с особенно нерадивыми коллегами часто возникает соблазн погрузить их канцелярские принадлежности в желе или передвинуть их рабочий стол в другой конец офиса.

Очевидно, что подобные способы коммуникации хороши только в ситкомах, в реальности куда важнее оказывается знание правовых и нормативных механизмов урегулирования конфликтов. Какие распространенные напряженные ситуации в офисе требуют внимания и какие конкретные действия предпринимать, чтобы защитить собственные интересы в рамках закона и правил корпоративной этики, рассказала 360.ru HRD в диджитал-агентстве RTA Ольга Бахтина.

В число наиболее популярных поводов для конфликтов в офисе включают сильные запахи, шум, температурный режим в помещении и агрессивное поведение коллег. Конкретные меры в каждом случае могут отличаться, но начинать разбираться с проблемной ситуацией следует всегда одинаково.

«Разрешение любого офисного конфликта начинается со спокойного разговора — вы сообщаете коллеге о дискомфорте, который он доставляет вам своими поведением, и при необходимости ссылаетесь на локальный нормативный акт, регулирующий поведение сотрудников в вашем офисе. Узнать, имеется ли такой документ на вашем месте работы, можно на сайте организации или в HR-отделе», — подчеркнула эксперт.