Холодно даже по октябрьским меркам: дожди с мокрым снегом накроют Северо-Запад России

На этой неделе циклоны принесут непогоду в некоторые регионы Северо-Западного федерального округа. Дожди пройдут повсеместно, а на севере — с мокрым снегом.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается похолодание. Самые холодные дни — 14 и 15 октября. На востоке области могут мелькнуть первые снежинки, сообщил начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале. А 16 октября новый циклон принесет временное потепление до +10 градусов. Но к выходным снова похолодает, предупредил он. На этой неделе в Карелии будет прохладнее, чем обычно. Ночью температура опустится до 0…+3 градусов, а к 15–16 октября местами похолодает до минусовых значений. Днем воздух прогреется максимум до +1…+6 градусов тепла. Возможны осадки в виде дождя со снегом, сообщает Карельский гидрометцентр.

Фото: РИА «Новости»

В Мурманской области облачно, временами дождь. Температура воздуха держится в пределах 3-8 градусов выше нуля. На середину недели синоптики прогнозируют усиление осадков и ветра из-за приближающегося циклона. Днем температура будет колебаться от 0 до +5 градусов. В Воркуте уже наступила зима, в то время как в остальной части Республики Коми еще царит предзимье. До конца второй декады октября там будет умеренно теплая погода с температурой на 1-2 градуса выше нормы, сообщила ТАСС Ольга Козак, начальник отдела ЦГМС Коми.

Сейчас циклон спускается со стороны Мурманской области на юг Коми. Особенно ненастным ожидается вторник с осадками смешанного вида. Постепенно циклон будет пробираться на север республики, где усилится ветер до 15-20 метров в секунду в порывах. Ольга Козак начальник отдела ЦГМС Коми

Первый снег выпал, ухудшив видимость. На проводах появился лед. Это зафиксировано на метеостанции в деревне Пустошь и Койгородке Сысольского района.

Фото: Медиасток.рф

В Архангельской области ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. По данным Севгидромета, ночью температура будет колебаться от +4 до -2 градусов, а днем — от +3 до +8 градусов. В Ненецком автономном округе будет дождь со снегом, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью температура опустится до -3…+2 градусов, а днем поднимется до 0…+5 градусов. На юг Псковской области надвигается непогода. Ливень и шквалистый ветер уже заставили коммунальные службы перейти на усиленный режим работы. Неблагоприятные условия сохранятся до вторника, прогнозируют в Псковском ЦГМС. В большинстве районов области пройдут дожди. Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, а днем — от +3 до +8 градусов. Такая погода продержится до конца недели, но заморозков ночью не будет. В Вологодской области первую половину недели будут идти дожди. Ночью температура будет плюсовой, а днем не поднимется выше +4…+7 градусов тепла. В ночь на четверг температура опустится до -1 градуса. Осадки превратятся в мокрый снег, и на дорогах местами появится гололедица. Днем снова будут небольшие дожди, а столбики термометров покажут +4…+6 градусов.

Фото: РИА «Новости»

В Калининградской области будет тепло, но сыро, как осенью, сообщили в Гидрометцентре региона.

И дни, и ночи пока достаточно теплые: температура воздуха днем всю неделю будет в пределах +10...+14 градусов, ночью — +4...+9 градусов, а в четверг и пятницу значительно выше — +7...+12 градусов тепла. Гидрометцентр Калининградской области

В октябре температура будет выше нормы. Обычно в это время она составляет 8,5–9 градусов, а в этом году поднимется до +11…+12 градусов тепла. При этом собеседница агентства заметила, что «дожди портят всю картину».