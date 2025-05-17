Дожди, облачность и сильный ветер. Москвичам рассказали о погоде в выходные
Синоптик Ильин: в Московском регионе ожидается теплая, но дождливая погода
Наступила вторая половина мая, и жители столичного региона возлагают большие надежды на то, что погода не повторит холодов первой половины месяца. Чего ждать в Москве и Подмосковье на выходных — в материале 360.ru.
Какой будет погода в Москве и Подмосковье 17 и 18 мая
Синоптическая обстановка благоприятно скажется на удержании тепла в столичном регионе. Температура воздуха будет соответствовать норме, рассказал 360.ru метеоролог Александр Ильин.
«Погода издевается над синоптиками. <… > В субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до +18…+22 градусов, при этом в атмосфере будет присутствовать неустойчивость, а в воскресенье ждем приближения холодного атмосферного фронта», — отметил эксперт.
На выходных ожидаются дожди, которые будут лить и днем, и ночью.
«В субботу они пройдут местами небольшие, а в воскресенье дождь усилится до умеренного. При прохождении атмосферного фронта порывы ветра могут усиливаться до 10-15 метров в секунду, основной же ветер будет дуть с юго-востока, с востока со скоростью 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.
Атмосферное давление и вероятность гроз
Атмосферное давление в Московском регионе на выходных будет понижаться.
«Если в субботу оно составит в Москве около 750 миллиметров ртутного столба, то в воскресенье упадет до 744 миллиметров ртутного столба, и дальше падение продолжится», — рассказал синоптик.
По его словам, гроз в регионе не ожидается, при этом дожди пройдут повсеместно практически по всей области. Они начнутся в юго-западных районах.
По мере продвижения фронта на северо-восток будет накрывать всю Московскую область. Грозы в этот раз в прогнозах мы не указываем. Конвекция вообще отсутствует.
Александр Ильин
синоптик
Светлый, но не ясный денек
В субботу днем будет преобладать облачная погода, но речь идет об облачности среднего яруса, рассказал метеоролог.
«Она тонкая, и поэтому солнце будет часто проглядывать сквозь облака. Достаточно светлый будет денек, ясным его не назовешь, потому что все-таки облака среднего яруса будут по небу гулять. А облаков нижнего яруса будет очень-очень мало», — заявил он.
В воскресенье при прохождении атмосферного фронта небо затянут уже облака как нижнего, так и среднего яруса.
«Солнце мы будем наблюдать в утренние часы в первой половине дня, а во второй половине дня небо будет более облачное и пасмурное», — отметил Ильин.
Ночные температуры на выходных окажутся достаточно высокими: +7... +12 градусов.
«Ниже +7 градусов нигде температура не понизится», — заключил синоптик.