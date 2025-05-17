Дожди, облачность и сильный ветер. Москвичам рассказали о погоде в выходные

Наступила вторая половина мая, и жители столичного региона возлагают большие надежды на то, что погода не повторит холодов первой половины месяца. Чего ждать в Москве и Подмосковье на выходных — в материале 360.ru.

Какой будет погода в Москве и Подмосковье 17 и 18 мая

Синоптическая обстановка благоприятно скажется на удержании тепла в столичном регионе. Температура воздуха будет соответствовать норме, рассказал 360.ru метеоролог Александр Ильин.

«Погода издевается над синоптиками. <… > В субботу и воскресенье воздух будет прогреваться до +18…+22 градусов, при этом в атмосфере будет присутствовать неустойчивость, а в воскресенье ждем приближения холодного атмосферного фронта», — отметил эксперт.

На выходных ожидаются дожди, которые будут лить и днем, и ночью.

«В субботу они пройдут местами небольшие, а в воскресенье дождь усилится до умеренного. При прохождении атмосферного фронта порывы ветра могут усиливаться до 10-15 метров в секунду, основной же ветер будет дуть с юго-востока, с востока со скоростью 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.