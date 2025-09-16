Сегодня 15:38 Дожди и похолодание уже наступают на Москву. Вернется ли тепло? Синоптик Ильин рассказал, когда в сентябре ждать похолодания 0 0 0 Фото: Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Лето / Медиасток.рф Общество

На этой неделе москвичей ждет похолодание — синоптики обещали снижение температуры ближе к концу будней. Однако они не спешат говорить о подступившей климатической осени — лето еще порадует жителей столицы и региона. Когда к нам подкрадутся заморозки, выяснил 360.ru.

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье до 21 сентября Антициклон, который определяет солнечную и сухую погоду в Москве и Подмосковье, немного расслабится на этой неделе, сообщил 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. «По его западной периферии влияние циклона усилится. Соответственно, ждем натекания облаков и небольшие дожди. В Москве осадки лучше ожидать в пятницу», — отметил эксперт. В четверг, 18 сентября, они могут пройти местами в северо-западных и западных районах Московской области. В ночь на пятницу столицу накроет холодный фронт, из-за чего днем в Москве будет настоящая дождливая погода. В субботу ожидается выход гребня антициклона с юго-запада, и дожди снова покинут столицу.

«До среды температура воздуха в Москве будет в пределах +20...23 градусов. В четверг, 18 сентября, с приближением холодной воздушной массы или холодного атмосферного фронта в западных районах Московской области может похолодать до +14...16», — пояснил Ильин. В столице максимальная температура в дневные часы сохранится в пределах +16...18 градусов. Заметное похолодание следует ждать в пятницу. Воздух прогреется всего лишь до +13...15. Картину дополнят дожди. На следующий день облаков будет поменьше — чаще солнце. За счет этого воздушная масса прогреется сильнее. Несмотря на это, столбики термометров покажут лишь +16...17 градусов. В воскресенье также ожидается погода с переменной облачностью, часто солнечно. Воздух может прогреться до +17...18.

«Основной пик похолодания и дожди придутся на пятницу. Суббота и воскресенье пройдут без осадков. Температура в конце недели вполне комфортная — +17...18 градусов», — добавил метеоролог. Атмосферное давление в течение недели будет в пределах нормы. В четверг оно составит 750 миллиметров, то есть немного упадет, а к воскресенью опустится ниже 745 миллиметров ртутного столба. Дальше — бабье лето? На следующей неделе можно ожидать очередного всплеска потепления, заверил Ильин. «Он начнется, предположительно, в среду. Температура снова составит от +20 до +25», — отметил эксперт.

Когда ждать первых признаков осени В субботу и воскресенье, когда гребень антициклона выйдет на Московскую область, возможны заморозки в отдельных частях региона. «Мегаполис они не затронут. Минимальная температура здесь будет около +4 градусов ночью. А вот по области она опустится ниже: от 0 до +2 в отдельных районах», — пояснил Ильин. Ледяных дождей пока не предвидится, заверил эксперт. Однако если говорить в целом про европейскую территорию России, то они не исключены в конце сентября в Северо-Западном федеральном округе. Скорее всего, Кольский полуостров, Ненецкий административный округ, отдельные районы Республики Коми — на севере и на северо-востоке эти территории могут столкнуться с первым мокрым снегом в конце месяца.