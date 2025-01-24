Краснодарские волонтеры поделились ноу-хау по отпаиванию пораженных мазутом птиц водкой на совещании в крымском сафари-парке «Тайган». Запись его выложили на YouTube, после чего в Сети начались споры о том, нормально ли применять такие методы для спасения живых существ, которые и без того получили сильнейшую интоксикацию. Насколько это действительно может быть опасно для птиц, разбирался 360.ru.

«Банально водка. Только водка…» Об опыте использования водки для снятия стресса у птицы и обеззараживания на конференции в «Тайгане» рассказали волонтеры Таисия и Сурен. Оба занимаются отмыванием птиц, пострадавших от разлива мазута. По словам девушки, многие из их пернатых пациентов погибли. К этому привел целый комплекс факторов, в том числе сильный стресс. А те, кто выжил, подчеркнула она, были на водке.

«Банально водка. Только водка. Ни коньяк, ни самогон. Только водка. Доза — один миллилитр на куб на малую птицу — это чомга, полкубика — если малая чомга, до полутора — если гагара. Советуем давать ее при перевозке, когда вы птицу отправляете. Перво-наперво — чуть-чуть водочки, потом в коробочку, и она спокойно, сонно доезжает», — сказал Сурен.

Фото: РИА «Новости»

Присутствующие восприняли слова волонтеров со спокойным интересом. Одна из слушательниц заметила, что алкогольный наркоз «никто не отменял». Позже «Подъем» опубликовал видеозапись с птицей, которой дали водку, чтобы немного успокоить. «Нам сказали: ну, что уже терять… Я ей дала водку сейчас», — пояснила свои действия волонтер. Стоящий рядом ней напарник добавил, что, помимо снижения стресса от использования водки, есть и другой плюс — антисептическое действие в возможно пораженных участках кишечника. «И алкоголь у птиц печень уплотняет, — добавила девушка. — И все, что мы из них выводим, оно не печенью абсорбируется, а насквозь проходит. Печень не превращается в губку».

Фото: РИА «Новости»

Сколько отмытых птиц выживет, не знает никто В «Тайгане» пораженных мазутом птиц спасают с конца декабря. Выпускать их сразу после процедуры нельзя — нужно ждать как минимум до весны, пока они не перелиняют. При этом добровольцы, которые помогают отмывать пернатых, признаются, что не знают, сколько из их пациентов смогут выжить. «Мы не знаем, что у них внутри. Поим их водой с „Полисорбом“ и закапываем глаза. Потому что мазут у них везде. Мы их отмываем, но не факт, что все они выживут. Безусловно, будем бороться», — делилась пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

Когда новость о том, что волонтеры решили лечить птиц водкой, разлетелась по Telegram и вызвала самую противоречивую реакцию, мы связались с директором «Тайгана» Олегом Зубковым, чтобы узнать, как собираются лечить птиц у них в парке, есть ли в планах опаивание пернатых спиртным.

Фото: РИА «Новости»

Зубков в ответ резко заметил, что такой метод у них никто не применяет. Об этом всего лишь рассказали на совещании волонтеры из Анапы. «Вот и все. Больше ничего. Все остальное раздуто вами. Какая-то инсинуация придуманная. Приехали волонтеры на совещание и поделились своим опытом практическим, сказали, что для снятия стресса они несколько грамм водки дают птицам, после этого у птиц проходит стресс и они лучше кушают», — кипятился директор парка. Собеседник 360.ru несколько раз подчеркнул, что речь идет всего лишь об опыте добровольцев. Лайфхаками они делились на совещании, запись с которого есть в открытом доступе на YouTube.

«Никто этот метод не стал пропагандировать, применять в парке „Тайган“ или еще где-то», — заверил Зубков.

Фото: РИА «Новости»

Давать какие-то оценки методам волонтеров из Анапы он не стал. При этом в беседе с «Коммерсантом» специалист заявил, что в этом нет ничего страшного, потому что водка в микродозах действительно оказывает на переживших стресс птиц успокаивающее и антисептическое воздействие. Вместе с тем в «Тайгане» предпочитают обходиться лекарственными препаратами.

Можно ли давать птицам водку? По оценке орнитолога, основателя приюта для птиц «Орнитарий» Вадима Мишина, давать однозначную негативную оценку действиям анапских волонтеров было бы не верно. И вот почему.

Дело в том, что птицы, будучи довольно разумными существами, эмоционально очень уязвимы, пояснил он в беседе с 360.ru. И каждый ветеринар, и каждый орнитолог, по его словам, прекрасно осознают, что птица может погибнуть из-за стресса.

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press / Global Look Press

«И если вот это дозированное использование алкоголя снижает стресс у птицы, успокаивает ее, сердце у нее после него уже не так бешено колотится, то, может быть, это и может сыграть какую-то положительную роль. Хотя, безусловно, к ветеринарии это отношения не имеет. Научных исследований на эту тему нет», — подчеркнул Мишин. Вместе с тем, продолжил он, логика снятия стресса у птицы, которая попала в такую тяжелую ситуацию, ему ясна. Отдельно эксперт обратил внимание, что пернатые действительно пребывают в ужасном стрессе от происходящего, в том числе и от процесса мойки. Ведь они не могут осознать, что их пытаются спасти.

Фото: РИА «Новости»

«Птица же понимает, что ей плохо, но не понимает, что с ней делают, когда ее пытаются чистить, отмывать. Это опять же химические вещества, которые тоже пахнут. Плюс птицу фиксируют. Вы представляете, что у нее там в башке творится? У нее паника… Поэтому это, наверное, такой эмпирический, наш русский подход, который, мне кажется, имеет право на существование», — выразил уверенность собеседник 360.ru.

Из двух зол выбирают меньшее. Если так можно птицу немного успокоить, конечно, не надо ей стакан наливать и огурец туда запихивать, а вот немножко можно, чтобы снять паническое состояние. Потому что у птиц и инфаркт может быть, и инсульт. У них все есть, чтобы повредиться от нервов. Вадим Мишин

Также орнитолог заверил, что если доза водки, которую волонтеры дают птицам, мала, то их пациенты от этого не погибнут.

«Тем более что в природе птицы, особенно зерноядные, употребляют забродившие ягоды, забродившие фрукты. И общение с алкоголем, которое присутствует в естественном виде в природе, у птиц существует. Так что немножко можно», — заверил Мишин.

Фото: РИА «Новости»

«Если это реально помогает — почему нет?» Кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик разделил мнение коллеги о том, что если водка действительно помогает активистам успокаивать и спасать птиц, то в мизерном количестве от нее вреда не будет. «Надо посмотреть, если это реально помогает — почему нет? Прямых противопоказаний нет. Просто физиология птиц довольно сильно отличается от физиологии млекопитающих», — указал он. Вместе с тем Коблик подчеркнул, что об отпаивании птиц водкой слышит впервые, поэтому специальных комментариев на эту тему у него нет, как нет на эту тему и каких-то теоретических изысканий в орнитологии. «Понимаете, все это выясняется эмпирическим путем — трем птичкам капнули водочки, трем не капнули. Посмотрели, как себя чувствуют те и другие. То есть должна быть контрольная группа и экспериментальная. Вот так это делается», — заключил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

На публикации об отпаивании пострадавших птиц водкой уже отреагировали в Совмине Крыма. Чиновники заверили, что в регионе спасенных пернатых лечат согласно установленным ветеринарным протоколам, которые не предполагают использование этого алкогольного напитка. Сколько птиц погибло на Кубани и в Крыму По официальным данным на 22 января, у берегов Крыма после разлива мазута пострадали порядка 17 тысяч птиц, 1160 из них погибли, также скончались пять дельфинов.

В Краснодарском крае ущерб, нанесенный популяции птиц из-за крушения танкеров «Волгонефти», сочли незначительным. По крайней мере такую оценку накануне озвучил замминистра природных ресурсов региона Андрей Колосков.

Фото: РИА «Новости»

«С учетом сведений орнитологов о естественном падеже в результате штормов, бескормицы или других причин ущерб от ЧС для популяции незначительный. Точно мы это поймем в следующем году», — сказал он. Также Колосков уточнил, что 90% пострадавших птиц — это птицы вида чомга (большая поганка). Ущерб, по словам замминистра, восстановится за счет естественного воспроизводства. По информации волонтеров, в общей сложности, по сводным данным на 6 января, спасти удалось 5844 особи, 1638 погибли. Статистику привел в своем Telegram-канале эколог Георгий Каваносян. «Конечно, всегда и везде будут ошибки. Работают живые люди. Но ни у кого нет ни одного мотива эти цифры искусственно завышать или занижать. Люди работают и показывают ситуацию как она есть», — подчеркнул он.