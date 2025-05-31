Доверенное лицо на «Госуслугах». Как будет работать новая опция защиты от мошенников

На портале «Госуслуги» появится новая функция для защиты от мошенников — пользователи смогут назначать доверенное лицо для подтверждения смены пароля. Новая опция заработает в третьем квартале и будет добровольной. Поможет ли эта мера против мошенников — разбирался 360.ru.

По словам главы Минцифры, функцию можно будет подключить добровольно. Такая опция поспособствует защите аккаунта от мошенников — подтвердить смену пароля придется не только владельцу аккаунта, но и его доверенному лицу.

«При желании любой пользователь портала сможет наделить человека, которому доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля. Второй человек тоже должен иметь аккаунт на „Госуслугах“», — рассказал министр.

Поможет ли против мошенников?

По мнению правозащитника, судьи в отставке Владимира Комсолева, новая функция на «Госулсугах» будет полезной в борьбе со злоумышленниками.

«Возможность выбора доверенного контакта для подтверждения изменения пароля на сайте „Госуслуги“ станет мощным инструментом повышения безопасности личных профилей и общего уровня киберзащиты», — рассказал он в беседе с 360.ru.

По словам экс-судьи, назначив доверенное лицо, пользователи получат дополнительный барьер против действий мошенников. Им не удастся изменить пароль, даже если злоумышленники смогли получить необходимые для этого сведения — номер телефона, электронную почту.