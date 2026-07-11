Сегодня 19:26 Отпуск с оглядкой. Как на самом деле поменяются обязанности туроператоров с 1 сентября Вице-президент АТОР Мурадян: правила для туроператоров мало изменятся с осени Эксклюзив

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С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи туров. Согласно им, путешественникам будут подробно сообщать о всех рисках, правилах въезда и традициях страны.

Что нового О нововведениях в сфере туризма рассказал РИА «Новости» заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев. По его словам, осенью вступит в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. «Теперь, помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент обязан информировать потребителя об иных, не указанных в правилах прямо обстоятельствах и рисках, исходя из характера продукта», — подчеркнул специалист. Эксперт уточнил, что процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности. Договоры сделают более детализированными, а туроператорам придется тщательней прописывать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий. Нововведения коснутся туроператоров, турагентов и субагентов, добавил Гареев.

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Как правила изменятся на деле В беседе с 360.ru вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян предположил, что обновленные правила по факту мало повлияют на туриндустрию. «На самом деле никаких существенных нововведений не планируется. Напомню, что мы действуем в рамках тех же правил и того же законодательства, которое есть и сегодня», — отметил он. Эксперт сообщил, что самым масштабным нововведением может стать объединение ГИС «Электронная путевка» с «Госуслугами». «По факту туристы уже сейчас информацию при бронировании тура могут получить по запросу у оператора электронной путевки. Новшество именно в том, чтобы объединить с „Госуслугами“, но здесь я бы не бежал впереди паровоза. Пока можно сказать, что и сама „Электронная путевка“ находится в турбулентном состоянии», — подчеркнул Мурадян.

Эти данные, на мой взгляд, у туристов и так присутствуют, потому что они являются заказчиками продукта. Третьи лица доступа к этой информации не имеют.