Доначислили пошлины за ввезенный автомобиль. К кому обращаться и сколько времени у вас есть?

В последние годы все больше россиян, ввозящих автомобили из-за рубежа, сталкиваются с неожиданными требованиями таможенных органов о доплате таможенных платежей. Часто такие доначисления приходят уже после регистрации транспортного средства в ГИБДД, создавая юридические и финансовые риски для владельцев. Однако Верховный суд России недавно вынес решение, которое кардинально меняет подход к таким спорам и усиливает защиту прав граждан.

Типичная ситуация выглядит так: физическое лицо ввозит автомобиль для личного пользования, декларирует его стоимость, уплачивает все платежи, включая утилизационный сбор, ставит на учет в ГИБДД. Спустя время приходит уведомление от таможни с требованием доплатить пошлины, мотивированное якобы заниженной стоимостью авто.

В обоснование приводят данные с онлайн-аукционов или других источников, где аналогичные модели продаются дороже. При этом электронный паспорт ТС помечается как «незавершенный», что блокирует дальнейшие операции с автомобилем.

Переломный момент наступил благодаря делу гражданки Барабановой, которая приобрела подержанный BMW X6 в Южной Корее за 57,8 тысячи долларов. Таможня сначала приняла декларацию и разрешила ввоз, но позже доначислила 2,8 миллиона рублей, ссылаясь на информацию с аукционного сайта, где якобы продавалась такая же машина за 150 тысяч долларов.

Суды нижестоящих инстанций поддержали таможню, но Верховный суд России отменил их решения. Он напомнил, что согласно главе 37 Таможенного кодекса ЕАЭС физические лица, ввозящие авто для личного пользования, не обязаны подтверждать стоимость так же строго, как предприниматели. Им достаточно предоставить оригиналы документов о покупке, а бремя доказывания несоответствия декларированной стоимости рыночной лежит исключительно на таможенных органах.