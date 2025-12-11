Доначислили пошлины за ввезенный автомобиль. К кому обращаться и сколько времени у вас есть?
Юрист Матюшенков рассказал, куда обращаться с доначислением пошлины
В последние годы все больше россиян, ввозящих автомобили из-за рубежа, сталкиваются с неожиданными требованиями таможенных органов о доплате таможенных платежей. Часто такие доначисления приходят уже после регистрации транспортного средства в ГИБДД, создавая юридические и финансовые риски для владельцев. Однако Верховный суд России недавно вынес решение, которое кардинально меняет подход к таким спорам и усиливает защиту прав граждан.
Типичная ситуация выглядит так: физическое лицо ввозит автомобиль для личного пользования, декларирует его стоимость, уплачивает все платежи, включая утилизационный сбор, ставит на учет в ГИБДД. Спустя время приходит уведомление от таможни с требованием доплатить пошлины, мотивированное якобы заниженной стоимостью авто.
В обоснование приводят данные с онлайн-аукционов или других источников, где аналогичные модели продаются дороже. При этом электронный паспорт ТС помечается как «незавершенный», что блокирует дальнейшие операции с автомобилем.
Переломный момент наступил благодаря делу гражданки Барабановой, которая приобрела подержанный BMW X6 в Южной Корее за 57,8 тысячи долларов. Таможня сначала приняла декларацию и разрешила ввоз, но позже доначислила 2,8 миллиона рублей, ссылаясь на информацию с аукционного сайта, где якобы продавалась такая же машина за 150 тысяч долларов.
Суды нижестоящих инстанций поддержали таможню, но Верховный суд России отменил их решения. Он напомнил, что согласно главе 37 Таможенного кодекса ЕАЭС физические лица, ввозящие авто для личного пользования, не обязаны подтверждать стоимость так же строго, как предприниматели. Им достаточно предоставить оригиналы документов о покупке, а бремя доказывания несоответствия декларированной стоимости рыночной лежит исключительно на таможенных органах.
Более того, Верховный суд подчеркнул, что сайты вроде plc.auction, где цены устанавливаются пользователями произвольно, не могут считаться официальными источниками информации.
Если вы получили уведомление о доначислении, важно не игнорировать его. Срок для обжалования составляет 20 дней с момента получения документа. Начните со сбора доказательств: сохраните копии договора купли-продажи, платежные документы, переписку с продавцом, а также официальные данные о стоимости авто в стране вывоза — например, выписки с сайтов дилеров или подтвержденные прайс-листы.
Если в обосновании доначисления фигурируют онлайн-аукционы, запросите у таможни доказательства их официального статуса, ведь, как показало решение суда, администрации таких платформ сами признают, что не контролируют достоверность цен.
Обжаловать требование можно как в вышестоящем таможенном органе, так и сразу в суде, подав иск о признании доначисления незаконным. Помните: Верховный суд подтвердил, что внесудебный порядок обжалования не обязателен и вы вправе сразу обращаться в судебные инстанции.
Следует учитывать и некоторые нюансы. Даже при наличии доначисления ГИБДД не вправе снимать автомобиль с учета без решения суда — вы можете продолжать пользоваться им, но при продаже или переоформлении потребуется урегулировать претензии таможни. Срок, в течение которого она может перепроверять платежи, составляет три года с момента ввоза авто.
Решение Верховного суда становится важным прецедентом, который обязывает таможенные органы отказаться от практики доначислений на основе недостоверных данных. Теперь граждане могут смело оспаривать требования, ссылаясь на то, что бремя доказательства лежит не на них.
Автор публикации: заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков