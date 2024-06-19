Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий принцип «мой дом — моя крепость». По задумке, поправка в Уголовный кодекс призвана прописать на федеральном уровне право каждого на защиту своего жилища. Чем и в какой степени — не важно, человек может использовать от сковородки до ружья. Подробнее об этом ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал депутат Государственной Думы Ярослав Нилов.

Конечно, любой здравомыслящий человек, который находится в состоянии аффекта, когда идет нападение на его жилье, а еще если речь идет о нахождении рядом его близких, особенно детей, срабатывает инстинкт, он защищается, не думая о последствиях.

Гражданин, который находится у себя дома и видит, что есть опасность, может использовать для защиты любые средства, навыки и оружие. Он должен знать, что ему за это ничего не будет. Да, он находился в состоянии аффекта, но он не должен сидеть и рассчитывать, с какой силой можно ударить по голове нападающего с ножом преступника для того, чтобы защитить своих малолетних детей. Он должен брать и ликвидировать преступника. Преступник должен тоже знать, что если он врывается в чужое жилье, он может получить пулю в лоб, и никаких разговоров быть не может.

Но потом приходит осознание, возмущение и недоверие нашей судебной системе, нашим правоохранительным органам, когда возбуждается уголовное дело в отношении него за то, что он стрельнул не в том направлении, ударил не с той силой, пытаясь защитить себя и своих близких. Поэтому мой дом — моя крепость. А дальше вообще надо смотреть шире и эти пределы уточнять, чтобы на улицах не происходило то, что происходит сейчас.

Если на глазах людей происходит преступление, избиение человека, применение спецсредств каких-то в отношении гражданина беззащитного, в том числе женщин и детей, то люди боятся применить силу, даже если они обладают этой силой, боятся применить травматическое оружие, если оно у них есть. Почему? Потому что потом их самих привлекут к ответственности.

Должны знать все, что если это твое жилье и к тебе вламываются, значит, можно обороняться любыми способами, а тот, кто вламывается со злым умыслом, должен понимать, что он может получить по голове сковородкой, либо получить пулю глаз из травматического пистолета, либо из охотничьего ружья, и за это обороняющемуся ничего не будет, потому что он защищался.