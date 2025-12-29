Сегодня 14:40 Долина и Лурье — не просто прецедент. Какая опасность поджидает каждого покупателя вторички? Правозащитник Дашевская: эффект Долиной расширил круг пострадавших 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

История спора между Долиной и Лурье перестала быть частной драмой. Верховный суд России, пресекая попытки оспаривания сделок по правилам статей 178 и 179 Гражданского кодекса, оставил открытым иной путь — признание сделки недействительной по основанию невменяемости стороны в момент ее совершения.

Председатель экспертного совета Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих Максим Доценко обратил внимание на принципиально опасный сдвиг. «Верховный суд фактически сформулировал тезис о „царе-доказательстве“: решающим и зачастую единственным доказательством по спорам о невменяемости становится судебно-психиатрическая экспертиза. Все иные документы, будь то показания, медицинские карты, поведение стороны до и после сделки, утрачивают самостоятельное значение», — отметил эксперт. По словам Доценко, именно этот вывод вызывает наибольшее беспокойство. Долина от экспертизы отказалась, но ничто не мешает другим продавцам или их представителям пойти этим путем. В результате судьба квартиры и денег добросовестного покупателя может зависеть от заключения одного специалиста. Это объективно повышает взяткоемкость системы и создает риск управляемости экспертиз в высокостоимостных спорах.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Экспертное сообщество сходится в одном: оставлять эту конструкцию без системных противовесов опасно. Требуются комплексные меры по обеспечению независимости и беспристрастности судебно-психиатрических экспертиз, а также процессуальные фильтры, которые не позволят превращать статью 177 Гражданского кодекса в универсальный инструмент пересмотра любых невыгодных сделок. Отдельного комментария требует вопрос выселения внучки Ларисы Долиной, именно он переводит спор в зону прямых социальных последствий.

Формально ситуация выглядит предельно жестко, но юридически корректно: если право собственности на квартиру возвращается прежнему владельцу, все живущие в ней лица утрачивают законные основания для проживания.

Петр Слободсков, частнопрактикующий юрист, прямо указывает: «Фактически сейчас складывается процессуальная вилка. Если апелляционная инстанция вынесет мотивированное определение, как и обещала, 30 декабря 2025 года и сразу направит в суд первой инстанции, то после этого сторона Лурье получит исполнительные документы и обратится к приставам, которые возбудят исполнительное производство и приступят к процедуре выселения. С учетом процессуальных сроков речь может идти о третьей декаде января. При добровольном сценарии это будет обычный выезд с освобождением помещения. При принудительном — стандартная процедура с участием приставов».

Фото: Seleznev Pavel/news.ru / www.globallookpress.com

В то же время у стороны Долиной сохраняется еще один инструмент — подача кассационной жалобы на апелляционное определение с ходатайством о приостановлении его исполнения. В таком случае выселение может быть временно приостановлено, а сама ситуация — затянута еще на несколько месяцев. С учетом текущей динамики рассмотрения дел речь может идти о продлении процесса на два-четыре месяца. Именно эти сценарии сейчас наиболее вероятны. Михаил Василега, председатель ОРПАУ, в свою очередь, обращает внимание на институциональный аспект. Он подчеркивает, что попытки решить проблему точечно не работают без общей архитектуры ответственности. Выселение родственников покупателя — прямое следствие ее отсутствия, когда система не фиксирует заранее, кто и за что отвечает, и начинает хаотично разбрасывать последствия.

Эксперты сходятся в главном: проблема не в конкретной семье и не в конкретной квартире.

Эффект Долиной заключается не только в возможности пересмотра сделки, но и в расширении круга пострадавших. Когда из-за одного судебного решения жилье теряют не только стороны договора, но и члены их семей, рынок недвижимости перестает быть сферой расчетливого риска и становится зоной экзистенциальной неопределенности. Автор публикации: правозащитник, пресс-секретарь Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, КА «Бастион Защиты» Екатерина Дашевская