Отпуск в России предложили увеличить с 28 до 35 дней — кому выгодно и кто будет за это платить

Отпуск в России предложили увеличить с 28 до 35 дней — на неделю, которая «съедается» выходными при разделении отдыха на части. Автор инициативы, депутат Госдумы Николай Новичков, считает, что дополнительные дни помогут избежать профессионального выгорания. Но во сколько это обойдется бюджету и что скажут об этом работодатели — в материале 360.ru.

Что известно об инициативе Дополнительная неделя позволит трудящимся полноценно отдохнуть, что предотвратит профессиональное выгорание и восстановит силы, рассказал ТАСС Новичков. «Постараемся внести законопроект в этом году, в этом созыве. Если это удастся, то принять инициативу могут в следующем году, но это при благоприятном стечении обстоятельств, в том числе политических», — указал парламентарий в беседе с 360.ru. По словам Новичкова, удлинение отпуска улучшит настроение работников, социальный климат, психологическое состояние общества в целом, повысит рабочий тонус. «Понятно, что введение дополнительной недели отдыха ляжет дополнительными издержками на предприятия, но в конечном итоге работодатели будут в плюсе, потому что это увеличит производительность труда», — заметил депутат.

Фото: Работа в офисе / Медиасток.рф

Планируется, что эта дополнительная неделя тоже будет оплачиваться, как сейчас 28 дней в году. Также он подчеркнул, что инициатива будет касаться даже тех, кто и так имеет льготу в качестве длинного отпуска, например, учителей или работников вредных производств. Увеличение отпуска у них, предположил парламентарий, будет пропорциональным. Однако как быть с сезонными или временными сотрудниками, депутат ответить затруднился. Что говорят об удлинении отпуска эксперты Пока предложение — лишь теория, которую сначала нужно примерить на жизнь. Так, например, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с 360.ru назвала предложение об удлинении отпуска непродуктивным. «Оно не несет никаких экономических и социальных предпосылок. Во-первых, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в 28 дней в целом по миру считается адекватной и отвечает задаче — отдохнуть», — отметила эксперт. Законодательством уже предусмотрено, что работник должен минимум раз в год отдыхать 14 дней непрерывно. Есть те, кому этот отпуск сделали больше — и это тоже уже закреплено в нормативных документах.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Во-вторых, на многих предприятиях малого и среднего бизнеса сотрудники нередко годами копят неотгулянные дни отпуска: работники не сильно настаивают, а начальство не заставляет. Из-за этого возникает много судебных споров, когда после увольнения работники взыскивают огромные суммы за отпуска, в которые они не ходили 5-10 лет. Пока проблема неотгулянных отпусков существует, неважно, сколько дней отпуска дадут работнику - он все равно не отдыхает. «У нас сегодня и так праздничные дни не включаются в отпуск, теперь еще и выходные? Этот ком будет только продолжать расти», — объяснила свою позицию Яковлева. Кроме того, эта инициатива невыгодна для бизнеса. Если сотрудники будут больше отдыхать, то у компании должны быть на это внутренние резервы, чтобы иметь возможность их кем-то заменить.

Пример: если компания для работы должна обеспечивать 10 сотрудников, то ей приходится подстраховываться на период болезней, отпусков или других непредвиденных обстоятельств, и поэтому организация нанимает 11 работников. Если же увеличить число дней отпуска, нужно где-то взять ресурсы для обеспечения 11,5-12 сотрудников, что ляжет финансовым бременем на компании. Яковлева напомнила, что эти издержки, скорее всего, снова лягут на конечных потребителей — могут вырасти цены. Не стоит забывать и про опыт других стран. Например, в Германии и Испании отпуск в среднем длится 20-30 рабочих дней. В США работодатели и вовсе не обязаны предоставлять оплачиваемый отпуск. В среднем трудящиеся там отдыхают от 10 до 14 дней в год в зависимости от взглядов компании. В Китае этот срок составляет от 5 до 15 дней в зависимости от стажа, а в Японии — всего 10 дней.