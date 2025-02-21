До минус 30. Названы российские регионы с экстремальной погодой в начале марта

В южной части России сейчас фиксируется очаг холода, из-за которого в регионе температуры опустились ниже нормы. Подробности — в материале 360.ru.

Погодные контрасты скоро сгладятся

На севере европейской территории, в отличие от Южного федерального округа, стало теплее обычного. Об этом в беседе с 360.ru рассказал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

«Эта ситуация будет сглаживаться на неделе с 28 февраля по 6 марта, контрасты ослабевают, и дальше распределение уже будет более близкое к климатической норме», — сказал он.

Специалист уточнил, что в ближайшие недели положительные погодные аномалии ожидаются на европейской части России, а также в Сибири и на юге Дальнего Востока.

«Несколько может быть прохладнее обычного, но незначительно, на Чукотке и на Камчатке, в этих регионах», — добавил Киктев.

Он пояснил, что точный прогноз пока дать сложно, все расчеты пока предварительные.