До минус 30. Названы российские регионы с экстремальной погодой в начале марта
В южной части России сейчас фиксируется очаг холода, из-за которого в регионе температуры опустились ниже нормы. Подробности — в материале 360.ru.
Погодные контрасты скоро сгладятся
На севере европейской территории, в отличие от Южного федерального округа, стало теплее обычного. Об этом в беседе с 360.ru рассказал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
«Эта ситуация будет сглаживаться на неделе с 28 февраля по 6 марта, контрасты ослабевают, и дальше распределение уже будет более близкое к климатической норме», — сказал он.
Специалист уточнил, что в ближайшие недели положительные погодные аномалии ожидаются на европейской части России, а также в Сибири и на юге Дальнего Востока.
«Несколько может быть прохладнее обычного, но незначительно, на Чукотке и на Камчатке, в этих регионах», — добавил Киктев.
Он пояснил, что точный прогноз пока дать сложно, все расчеты пока предварительные.
В целом, получается, на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе температуры климатической нормы, а на большей части России — будет чуть теплее в ближайшие полтора месяца.
Дмитрий Киктев
Заместитель директора Гидрометцентра
В Москве потеплеет, а Якутию по-прежнему ждут холода
Заместитель директора Гидрометцентра обратил внимание, что значительное потепление ожидается в Московском регионе. Синоптик связал такое повышение температуры со скорым приходом долгожданной календарной весны.
«У нас к концу будущей недели заметное потепление. Создается впечатление, что оно приурочено к началу весны. Это предварительный расчет», — объяснил специалист.
Несколько иная картина прогнозируется на ближайшие десять дней на востоке страны.
«Если посмотреть на восток (север Красноярского края, Якутия), там температура среднесуточная — ниже 30 градусов мороза. Юг дальневосточного округа — минус 15-20 среднесуточная температура. Урал: минус 8-12 градусов», — спрогнозировал Киктев.
На Черноморском побережье Краснодарского края и на полуострове Крым температура воздуха в ближайшие 10 дней составит около нуля, на Кольском полуострове и в Коми — минус 2-6 градусов, а в Санкт-Петербурге — от 0 до 4 градусов мороза.
«Ну, а дальше, на восток, на север — там -4 — -8. Это нижняя Волга, Поволжье. Такой расклад на ближайшую декаду», — подытожил синоптик.