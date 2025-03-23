«До минус 11». Февральские морозы вернутся в Московский регион

Не успел март порадовать москвичей весенним теплом, как вернулись февральские морозы. Уже в ночь на 24 марта в Москве ожидается похолодание до -3…-5 градусов, а в некоторых районах Московской области температура может опуститься до -11 градусов.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, столица оказалась под действием антициклона, центр которого будет близок к Московскому региону.

Сегодня ночью в Московском регионе будет очень интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности, ночью в столице -3…-5, а по области — даже -11 в пониженных местах, то есть вполне такая морозная ночка. Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в понедельник, 24 марта, в столичном регионе ожидается солнечная и без осадков погода. В Подмосковье ночью температура воздуха составит -2…-7, а в Москве — -4…-6 градусов. В понедельник, 24 марта, по информации синоптиков, температура воздуха поднимется до +12 градусов, сообщил News.ru. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 метров в секунду. В начале недели атмосферное давление составит примерно 761 миллиметр ртутного столба, но к концу недели оно начнет снижаться и к четвергу упадет до 744 миллиметров.

Фото: РИА «Новости»

Со вторника, 25 марта, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками в виде дождя, сообщил Ильин. К выходным может выпасть от пяти до 10 мм осадков. В рабочие дни температура воздуха будет варьироваться от +7…+12 градусов. В некоторые дни возможно похолодание до +5 градусов. Со среды, 26 марта, в Москве по ночам ожидается преимущественно положительная температура — +1…+6 градусов. По словам Ильина, в столице будет ветрено, порывы могут достигать 10 м/с, но ураганного ветра не предвидится. «В пятницу, 28 марта, в Москве будет 4-5 градусов тепла, днем — около +10 градусов. К этому дню дожди должны прекратиться, на небе появится солнце», — сказал Ильин. В предстоящие выходные, 29–30 марта, в Московской области ночная температура воздуха будет варьироваться от трех до семи градусов тепла, а днем ожидается повышение до 12–14 градусов выше нуля. По словам Ильина, в Москве в эти дни осадков не предвидится, но в некоторых районах Подмосковья в воскресенье возможны небольшие дожди.