Сегодня 19:07 «До катастрофы 10 лет». Зачем забытый Явлинский начал пугать россиян поражением 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Лондон

Великобритания

Россия

Запад

Украина

Оппозиция

ВШЭ

Экономика

Выборы

Москва

Забытый политик 90-х, либерал, руководитель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который долго время не появлялся на публике, после начала СВО решил прервать молчание. Он предрек страшные последствия для России в случае продолжения спецоперации. Почему оппозиционер поставил на Запад?

Оппозиция потерпела провал Самым запоминающимся появлением Явлинского на публике после СВО стал период подготовки к президентским выборам в России в 2023–2024 годах. Используя, по сути, антироссийскую риторику, политик держал общественность в напряжении: примет ли он участие в гонке или откажется? В то время либеральные круги, покинувшие страну оппозиционеры и западные элиты возлагали на Явлинского большие надежды как на прозападного лидера, способного создать видимость единства оппозиции в России, заставив проголосовать избирателей с иным видением будущего государства. Однако на выборы Явлинский не попал. Для этого нужно было собрать 10 миллионов подписей, а политику удалось в 10 раз меньше. Тогда оппозиция потерпела сокрушительное поражение во всех направлениях и продемонстрировала полную нежизнеспособность своих идей.

Фото: РИА «Новости»

Пытается напугать россиян и угодить Западу С тех пор заметно постаревший лидер «Яблока» регулярно появляется в эфирах различных русофобских шоу. Основная часть из них — прибалтийские. Там политик все время запугивает, призывает немедленно прекратить СВО, сохранив нынешние линии фронта, а в будущем провести переговоры, где могут прозвучать предложения о возврате к границам 1991 года. Аргументы у Явлинского незамысловатые. По его словам, в среднесрочной перспективе Россия проиграет конфликт. Якобы ресурсы страны закончатся раньше, чем завершится противостояние. На СВО политик отвел 10 лет, при условии что не удастся договориться. Вероятно он рассчитывает, что слова о долгом конфликте вызовут у россиян ощущение безысходности. Также к его утверждению добавился новый устрашающий тезис — ядерное столкновение с НАТО. В публичных выступлениях Явлинский не пытается анализировать мотивы России и роль Запада, который через Украину хочет инициировать эскалацию, способную дорасти до апокалипсиса. По его версии, прекратить конфликт обязана именно Россия, а не «весь цивилизованный мир». При этом политик не понимает, что такая уступка перечеркивает национальные интересы: страна утратит геополитическую позицию, лишится мирового влияния, а в конце концов — суверенитета и территориальной целостности.

У Явлинского есть заграничные покровители? За подобной «миротворческой» риторикой часто стоят западные элиты, способные финансировать оппозицию, влиятельные родственники или близкие партнеры за рубежом. Григорий Явлинский не стал исключением из этой тенденции. Руководитель практически прекратившей существование партии давно растерял мобилизационную мощь в России, не говоря уже о его проблемах со здоровьем. В лучшем случае у россиян он вызывает только жалость. Даже Высшая школа экономики (ВШЭ), бывшая оплотом либеральных взглядов в России, отказалась продлевать контракт с главой «Яблока». При этом оппозиционер преподавал там в течение 20 лет и занимал пост профессора в департаменте прикладной экономики. На самом деле Явлинский не сидит без дела. У Life.ru оказались кадры с камер видеонаблюдения у разных иностранных посольств. На роликах видно, что политик приходит туда на встречи. Иногда пешком, но чаще приезжает на одном и том же бизнес-седане Hyundai Equus.

Фото: РИА «Новости»

Тянется к корням Кроме того, активная миротворческая позиция Явлинского и его симпатия к Украине могут иметь дополнительное объяснение: политик родился во Львове 73 года назад. Там остался его младший брат Михаил. По данным украинских бизнес-реестров, ему 68 лет, мужчина владеет как минимум четырьмя компаниями: вместе с женой и сыном занимается агробизнесом, а также управляет строительной фирмой, автосервисом и организует туристические поездки. Еще в качестве ИП подрабатывает риелтором. Журналисты выяснили, что у Михаила есть анонимный профиль во «ВКонтакте». Автор открыто поливает Россию грязью, возвышает Явлинского, подписан на сообщества беглых русофобов и экстремистских организаций.

Фото: РИА «Новости»

Особенные отношения с помощницами Кроме того, создатель «Яблока» регулярно вылетает из России в разные страны. Например, в Турцию или Сербию. Возможно, это транзитные точки в основном маршруте. Известно, что сын политика постоянно живет в Лондоне. Также появилась информация, что к женатому оппозиционеру, чья супруга страдает от болезни, в Москву часто наведываются его бывшие помощницы. Например, журналистка Елена Диллендорф. Она, кстати, тоже живет в Великобритании. По слухам, сын женщины очень похож на Явлинского. В столице они вместе гуляют, посещают разные места. Помимо нее, рядом с оппозиционером замечали еще одну бывшую ассистентку — Ольгу Кизилову. Женщина живет в Петербурге, подрабатывает психологическими консультациями и репетиторством.