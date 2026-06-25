Дневник памяти. «РУ.ТВ» и RT провели благотворительный вечер для семей героев СВО

Благотворительный вечер, организованный телеканалами «РУ.ТВ» и RT, состоялся на столичной «Навка Арене». Мероприятие посвятили поддержке семей военнослужащих, участников и ветеранов СВО, сотрудников силовых структур, которые проходят лечение и реабилитацию.

Гости увидели ледовый спектакль Татьяны Навки «Дневник памяти». Это трогательная история возлюбленных, разлученных войной.

«Эта связь, мы не должны ее терять. Мы сейчас делаем акцент именно на тех, кто сейчас нуждается больше всего во внимании. Это семьи, семьи военнослужащих, семьи тех, кто сражается, те, кто, к сожалению, погиб. Хочется их поддержать», — сказала 360.ru певица Елена Север.

Звезды мирового фигурного катания показали зрителям подлинные ценности: верность, силу духа и сплоченность народа, особенно в непростые времена.

«Я очень рада, что сегодня у нас есть такая возможность подарить вам этот спектакль, который называется „Дневник памяти“. Именно сегодня в этом спектакле мы говорим о том, о самом важном, что нужно помнить наших героев. И верить. Самое важное — верить в победу!» — отметила организатор спектакля Татьяна Навка.

Также гостям показали фрагменты документальных фильмов международного фестиваля «RT.Док: Время наших героев», его проводят с 2023 года. Цель — рассказать правду о специальной военной операции и ее героях всему миру. Ленты уже увидели более чем в 30 странах, включая шесть государств НАТО.

«Мы документалисты, мы про память. И мы очень благодарны нашим коллегам, нашим друзьям за то, что они с нами вместе проводят эти мероприятия. Потому что мы можем собрать людей, показать им не только концерт, но показать им документальные фильмы. Мы так делали уже неоднократно в госпиталях, где проходят лечение наши бойцы», — добавила генеральный продюсер фестиваля RT.Док Екатерина Яковлева.

Особую атмосферу вечера создавали артисты, которые не раз бывали с концертами на новых территориях и знают, как важно словом и песней поддерживать бойцов и их близких.

Подобные мероприятия придают патриотическим проектам организаторов новый масштаб. Благотворительный вечер, прошедший 22 июня, стал частью работы холдинга по поддержке крепких многодетных семей.