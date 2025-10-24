Сегодня 09:15 Для съемок фильмов в Калужской области введут фильтр традиционных ценностей 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

В Калужской области кинокомиссия получит дополнительные полномочия для усиления контроля за содержанием фильмов, которые планируется снимать на территории региона. До сих пор порядок взаимодействия кинопроизводителей был уведомительным.

Кроме того, главы местных администраций должны будут жестче следить за тем, какое кино снимается на территории городов и районов. Это следует из материалов заседания региональной кинокомиссии. Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов сообщил, что необходимо повысить и контроль за содержанием производимой на территории региона кинопродукции.

«Наш регион давно и по праву считается одной из самых привлекательных площадок для кинематографистов. Но творческая свобода должна идти рука об руку с ответственностью. Организация съемочного процесса не может быть стихийной», — подчеркнул он. По мнению Суслова, ее регулирование — это вопрос безопасности самой съемочной группы и жителей, сохранности нашего общего имущества — исторических зданий, парков, дорог и, что крайне важно, содержательной стороны кинопроектов.

Важно, чтобы фильмы, снятые на калужской земле, не только восхищали зрителей операторской работой, но и соответствовали духовно-нравственным ценностям и воспитательной политике нашего государства. Павел Суслов

На сегодняшний день киностудиям рекомендовано уведомлять органы власти о своих планах. Но и эти условия не всегда выполнялись. Участники кинокомиссии отметили, что регион заинтересован в том, чтобы «на калужской земле снималось кино, которое укрепляет, а не разрушает традиционные ценности». «Проблема всегда одна и та же. Как сделать так, чтобы съемочные группы не только получали разрешения на съемки, но и поддержку. И конечно, чтобы кинокомиссия понимала: где, когда и что делается», — отметил народный артист России Игорь Угольников. Дополнительный присмотр возложат на глав местных администраций. Чиновники должны будут лично следить за тем, какое кино снимается на территории района, сообщать обо всех съемочных работах. Также кинокомиссия будет оценивать каждый синопсис фильма. По посещаемости модернизированных кинозалов Калужская область стабильно входит в тройку лидеров в ЦФО. На сегодня в регионе действуют законы, направленные на поддержку кинематографии. Создано 23 цифровых кинозала. В Медынском районе Калужской области действует один из крупнейших кинокомплексов по съемкам военного кино.