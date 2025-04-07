Для ПМЭФ-2025 выбрали главную тему

Главной темой Петербургского международного экономического форума — 2025 станет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Об этом сообщили в пресс-службе ПМЭФ.

В этом году форум, который давно стал одной из основных мировых площадок по формированию глобальной повестки, пройдет с 18 по 21 июня.

Выбранная тема отражает глубинные изменения в системе международного сотрудничества, когда на смену устаревшей неоколониальной модели мирового устройства приходит новая система экономических и политических отношений. Ее основой стал принцип многополярности.

В этом процессе ключевую роль играют суверенитет, уважение национальной идентичности, учет интересов всех участников глобального развития и взаимовыгодное партнерство. Подобные изменения требуют широкого экспертного обсуждения, и ПМЭФ как крупнейшая деловая площадка предоставит пространство для открытого диалога.

«Форум традиционно объединяет ведущих мировых лидеров, представителей бизнеса и экспертов, чтобы обсудить ключевые вызовы времени и найти решения, обеспечивающие устойчивый экономический рост», — подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Он обратил внимание на то, что при трансформации глобальной системы именно общие ценности являются основой для развития конструктивного международного взаимодействия. Это обусловлено тем, что мир стремительно движется к системе, где ни у одной страны нет монополии на принятие решений.

«Вместо этого формируются новые центры силы, способные предложить альтернативные модели сотрудничества», — добавил Кобяков.

Советник главы государства пояснил, что подобная ситуация требует не только новых подходов к глобальной экономике, но и создания механизмов взаимодействия, которые базируются на доверии, взаимовыгоде и прозрачности.

В этом контексте, по словам Кобякова, Петербургский международный экономический форум становится уникальной площадкой, на которой можно выработать стратегии, которые полностью соответствуют реалиям современности.