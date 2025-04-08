Сегодня 13:57 Девушек снимали даже в буденовках. Почему главари порномафии СССР смогли избежать суда 0 0 0 Общество

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В 1982 году в Ленинграде совершенно случайно вышли на след самой настоящей порномафии. До суда в итоге, правда, дожили не все: одну из участниц пикантных съемок застрелили, а ее жениха, который знал обо всем, нашли мертвым через несколько месяцев. Труп был наполовину обгоревшим.

Пленку с порно должны были увезти в Германию О том, что в городе на Неве орудует порномафия, стало известно совершенно случайно благодаря старшему наряда таможенной службы Ленинградского порта по фамилии Митрофанов. Стоял октябрь. Он вышел на службу. Казалось бы, ничего не предвещало беды, как вдруг его внимание привлек подозрительно озирающий пассажир. Было видно, что мужчина очень нервничает. Руки у него заметно тряслись. Несчастный не мог удержать даже паспорт — тот постоянно падал на землю.

Фото: РИА «Новости»

Таможенник напрягся и решил выяснить причины состояния гражданина. При проверке выяснилось, что мужчина работает научным сотрудником одного из ленинградских НИИ. Фамилия его — Никулин. Во время личного досмотра у него обнаружили около сотни метров кинопленки с откровенными сценами с девушками, одетыми в форму школьниц. Личность одной из них быстро установили — это была Евгения Ж. Всего несколько месяцев спустя ее нашли застреленной в одном из дворов на Васильевском острове. Жене пустили пулю в голову из пистолета Макарова. Ей было всего 24 года. Во время обыска в квартире погибшей нашли фотоальбом с интимными снимками и странными нарядами. Например, форму медсестры, кукольное платье и буденовку.

Фото: РИА «Новости»

На допросе трясущийся сотрудник НИИ объяснил, что ему поручили отвезти пленку в Германию. Уверял, что решился на это из-за своего больного сына. Мол, за границей за порнографию обещали заплатить лекарствами.

Кто именно ему дал пленку, установить не вышло. Переговоры с Никулиным вели посредники. Но этих «весьма солидных людей» по неведомой причине разрабатывать не стали. Подозрительный жених убитой порномодели Но вернемся к застреленной Евгении. При расследовании убийства милиционеры выяснили, что у нее был жених — Игорь Л. Мужчина работал инкассатором и имел доступ к оружию, из которого убили его даму сердца. Пообщаться с ним удалось, можно сказать, по горячим следам — уже через сутки Игорь поведал оперативникам страшное: как к нему на улице неожиданно подошел какой-то прохожий, улыбнулся и показал очень пикантные фото невесты.

Фото: РИА «Новости»

После этого он вышел из себя, отправился к Жене и потребовал, что та объяснилась. Но девушка просто выставила его вон. В расстроенный чувствах Игорь отправился в магазин, купил несколько бутылок водки и пошел заливать горе вместе с алкашами во дворе. Что было дальше, несчастный жених вспомнить толком не смог. Припомнил лишь, как проснулся дома. Приведя себя в порядок, он снова поехал к Евгении, но там уже была милиция. Узнав, что Жени нет в живых, Игорь решил убить себя у Дворцового моста, но мужчине помешали. Подозрения с Игоря сняли после того, как нашли тех самых собутыльников, с которыми он хлестал водку, узнав о развратных съемках девушки.

Фото: РИА «Новости»

Как оперативники вышли на вторую порноактрису Помимо Евгении, на пленке, которую нашли у Никулина, была еще одна девушка, наряженная в платье школьницы. Было очевидно, что наряды шили на заказ. Вот только где? Чтобы докопаться до истины, сыщикам пришлось проверить городские ателье. И в одном из них им повезло — сотрудницы опознали «коллегу» Жени.

Выяснилось, что это мать-одиночка Татьяна Р. Вместе с ребенком они ютились в общежитии судостроительного завода. После задержания Таня объяснила, что согласилась работать порномоделью из-за нужды — ей надо было на что-то кормить своего сына. Также она обвинила во всем жениха Евгении. По ее версии, именно Игорь вовлек их в этот бизнес, а потом из страха, что Женя пойдет в полицию, убил ее. Алиби себе обеспечил благодаря местным алкашам, которых специально напоил, а потом инсценировал попытку самоубийства. Отдельно Татьяна отметила, что Игорь всегда казался ей неадекватным. Ему, например, нравилось смотреть на свою невесту в объятиях других мужчин. Также девушка раскрыла адрес павильона, где подпольно снимали порнографическое кино.

Фото: РИА «Новости»

Правда, когда по указанному адресу прибыла милиция, никакого намека на то, что там на самом деле происходило, не нашли. Кто-то заранее успел подчистить все хвосты. Вот только кто? Игоря нашли мертвым через несколько месяцев. От трупа, вероятно, пытались избавиться — тело было наполовину сожжено. Выйти на владельцев порнобизнеса так в итоге и не смогли. Под суд попали только модели.