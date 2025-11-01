Девять котов, горы мусора и тараканы. Насколько нужно захламить жилье, чтобы вмешались власти?

Хозяйка московской квартиры устроила у себя дома свалку и завела девять кошек. Соседи устали от запаха и гнили, которые расползаются по дому из захламленного жилья, и начали судиться. В каких случаях собственника могут обязать навести порядок в квартире?

Москвичка захламила квартиру до критического состояния, в ней завелись насекомые. При этом хозяйка успешно отбивала иски в свой адрес, игнорируя требования управляющей компании об уборке.

В прокуратуре Москвы сообщили, что женщине предъявили очередной иск, запретили держать животных и заставили привести квартиру в порядок.

Насколько должна быть захламлена квартира, чтобы власти могли вмешаться, ведущей Регине Ореховой на стриме 360.ru рассказал заслуженный юрист России, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

«Здесь конкуренция норм, которая определяет право собственности, которое признается одним из приоритетных в нашей стране. Помимо того, что есть право собственности <…>, которое гарантирует охрану права собственности, есть еще жилищный кодекс. Это тоже равный по своему значению гражданскому кодексу документ, который говорит о том, что у каждого помещения есть целевое назначение», — отметил Соловьев.

Жилое помещение запрещено использовать для производственной деятельности, для гостиничного бизнеса и многого другого.