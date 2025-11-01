Девять котов, горы мусора и тараканы. Насколько нужно захламить жилье, чтобы вмешались власти?
Юрист Соловьев: собственник обязан содержать помещение в порядке
Хозяйка московской квартиры устроила у себя дома свалку и завела девять кошек. Соседи устали от запаха и гнили, которые расползаются по дому из захламленного жилья, и начали судиться. В каких случаях собственника могут обязать навести порядок в квартире?
Москвичка захламила квартиру до критического состояния, в ней завелись насекомые. При этом хозяйка успешно отбивала иски в свой адрес, игнорируя требования управляющей компании об уборке.
В прокуратуре Москвы сообщили, что женщине предъявили очередной иск, запретили держать животных и заставили привести квартиру в порядок.
Насколько должна быть захламлена квартира, чтобы власти могли вмешаться, ведущей Регине Ореховой на стриме 360.ru рассказал заслуженный юрист России, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.
«Здесь конкуренция норм, которая определяет право собственности, которое признается одним из приоритетных в нашей стране. Помимо того, что есть право собственности <…>, которое гарантирует охрану права собственности, есть еще жилищный кодекс. Это тоже равный по своему значению гражданскому кодексу документ, который говорит о том, что у каждого помещения есть целевое назначение», — отметил Соловьев.
Жилое помещение запрещено использовать для производственной деятельности, для гостиничного бизнеса и многого другого.
Наряду с запретами на собственнике лежит обязанность содержать это помещение в таком состоянии, чтобы это не нарушало права и законные интересы иных лиц, которые проживают рядом.
Иван Соловьев
заслуженный юрист России.
В России также есть закон об ответственном обращении с животными, где прописано, как должен вести себя хозяин. Однако максимальное количество животных в законе не определено, отметил юрист.
«Главным критерием является, нарушает ли человек покой соседей, санитарно-эпидемиологические требования, угрожает ли такая обстановка безопасности самих животных. И, конечно, если есть совокупность этих факторов, помимо штрафных санкций, животные могут быть вывезены в соответствующие пункты для проведения предусмотренных и оплачиваемых государством процедур по учету, чипированию и так далее», — резюмировал Соловьев.