Сегодня 20:11 Учила воровать, била и не кормила. Дети сбежали от матери-россиянки на Филиппинах Бабушка сбежавших на Филиппинах от россиянки детей рассказала об их состоянии 0 0 0 Фото: 360.ru Эксклюзив

Общество

Наркотики

Санкт-Петербург

Дети

Адвокаты

Женщины

На Филиппинах трое детей 44-летней россиянки Натальи в возрасте 12, восьми и пяти лет сбежали от нерадивой матери и скитаются по острову. По словам отца одного из них, женщина специально учила ребят воровать, чтобы с их помощью проворачивать аферы.

В ближайшее время на Себу из Санкт-Петербурга полетит бабушка несовершеннолетних Татьяна. Она намерена забрать внуков, о чем рассказала в беседе с 360.ru. По словам женщины, Наталья увезла детей на тропический остров около полутора лет назад. Говорила, что они полетят лишь на несколько месяцев, а после вернутся в Россию, однако с тех пор в стране россиянка не появлялась. Общение с матерью путешественница также прервала.

Она считает, что это моя инициатива, что у нее забрали детей, но это не так. Дети сами сбежали, поскольку о них крайне плохо заботились. Не лечили, не кормили. Они голодали там и воровали еду. Татьяна бабушка детей

Во вторник, 7 октября, бабушка детей получила документы от органов опеки, теперь нужно дождаться заверенного перевода. И только тогда она сможет вылететь за внуками. Мать Натальи добавила, что не в курсе, есть ли у дочери проблемы с наркотиками, поскольку Наталья уже больше 10 лет разъезжает по зарубежным странам и практически не бывает в России. «У нее четверо детей, но сейчас возвращаем только троих. Четвертый ребенок совсем маленький, и отец — иностранный гражданин», — пояснила Татьяна.

Фото: 360.ru

Татьяна подчеркнула, что ей уже пришлось лететь за внуками в Бразилию два года назад. Тогда дети тоже скитались, поскольку Наталья угодила в полицейский участок. Спустя некоторое время женщина прилетела в Россию и снова забрала сына и дочерей, заверив, что будет заниматься их воспитанием. Консультировавшая бабушку адвокат отметила, что сейчас Наталья никаких действий, чтобы воссоединиться с детьми, не предпринимает. «Ее задержала полиция. По предварительной информации, она совершила кражу мопеда на Филиппинах», — рассказала она. В распоряжении 360.ru оказалось видео, на котором 12-летний сын Натальи пожаловался на жестокое обращение матери. Мальчик рассказал, что женщина позволяла себе рукоприкладство. «Она агрессивно говорила, а потом била меня. Но я защищался, и тогда она била моих сестер. Она очень много курит и будто бы сходит с ума», — признался мальчик. Отец младшей дочери Натальи, гражданин Канады Джоэл, сейчас находится рядом с детьми. По его словам, россиянка специально учила ребят воровать и хотела использовать их для совершения преступлений.