Дети получили по 6%, что с остальным? Куда делось все наследство Жириновского

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский — один из самых ярких политиков в России. Люди помнят его эпатажные выходки и пророчества даже спустя более трех лет после смерти. Где сейчас его вдова и дети и как они живут — в материале 360.ru.

Как сейчас живет жена Жириновского Жена Владимира Жириновского Галина Лебедева младше мужа на три года. Она окончила биологический факультет МГУ и получила специальность вирусолога. Свыше 40 лет Галина проработала в НИИ вирусологии Ивановского РАМН и за это время написала более 50 научных работ. Будущие супруги познакомились в 1967 году в Абхазии. Через три года они заключили брак, на свет появился сын Игорь. В 1978 пара решила развестись, но через два года они снова съехались, хотя в загс не пошли. В 1996 году Лебедева и Жириновский обвенчались. В книге «По жизни вдвоем» Галина рассказала о муже. Сейчас вдове 76 лет. Где и как она живет — неизвестно. СМИ сообщали о ее отъезде из России. На похороны мужа Лебедева не явилась.

Фото: РИА «Новости»

Куда делся старший сын Жириновского Старший и единственный сын основателя ЛДПР родился 27 сентября 1972 года. Игорь взял фамилию матери, чтобы известность отца не мешала ему в карьере. Лебедев окончил Московскую государственную юридическую академию. Он — кандидат социологических и доктор исторических наук. До начала карьеры политика Игорь работал санитаром в детском отделении поликлиники, рабочим в кооперативе музыкально-технического обслуживания и лаборантом кафедры юрфака МГУ. В 1994-м он начал работать помощником отца в Госдуме, а 1997-м стал специалистом-экспертом аппарата фракции ЛДПР. Спустя год Лебедев занял должность советника министра труда и социального развития России. В 1999 году его избрали депутатом Госдумы, а в 2011-м — зампредом парламента. После 2021 года Игорь объявил о приостановке политической деятельности якобы из-за ссоры с отцом, однако сам Лебедев отрицал эту информацию. «Никакого конфликта у меня с отцом не было и быть не могло. Жириновский был лидером, руководителем партии, и все решения принимал он. Мы, все члены партии, эти решения исполняли. О каком конфликте может быть речь вообще?!» — сказал он. В мае 2022 года СМИ сообщили, что сын Жириновского якобы сменил фамилию, отчество и имя на Давид Александрович Гарсия. Но и эту информацию Лебедев назвал полной чушью. У Игоря есть жена Людмила, у них трое детей: близнецы Александр и Сергей, младший сын родился в 2018 году. Экс-депутат не появляется на публике и не ведет соцсетей, где он находится — тоже неизвестно.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Что известно о младшем сыне Жириновского Второй внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн родился 13 декабря 1986 года. Его мать — осетинка Жанна Газдарова. С ней лидер ЛДПР познакомился после развода с Галиной. Сначала Олег носил фамилию матери, но потом сменил ее на Эйдельштейн в честь дедушки. Младший сын Жириновского окончил Московский государственный открытый университет и Дипломатическую академию МИД России, стал бизнесменом. Сейчас он владеет двумя фирмами, которые занимаются рыболовством.

Фото: РИА «Новости»

С 2011 года Эйдельштейн состоит в браке с Мадиной Батыровой и воспитывает двоих дочерей. Олег фигурировал в нескольких скандалах. В апреле 2021 года он подрался в аэропорту Внуково с сыном экс-главы Северной Осетии. В феврале 2023-го его задержали за потасовку в ресторане в центре Москвы и арестовали на 15 суток за хулиганство. Тогда же Эйдельштейн обратился в суд с требованием признать его родственную связь с Жириновским, иск удовлетворили спустя почти год. «Он не был лучшим отцом, лучшим дедом. Он был лучшим политиком», — говорил Олег. В коне 2024-го он сменил фамилию на Жириновский.

Единственное, что не могут у меня забрать, — это моя кровь и фамилия. Кто, если не я, будет носить эту фамилию? Олег младший сын Владимира Жириновского

Чем занимается дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко (до замужества — Петрова) появилась на свет в 1983 году. Она тоже является внебрачным ребенком политика, но он дал ей свое отчество. Мать Анастасии — Татьяна Тезикова. Боцан-Харченко в 2010 году вышла замуж за госслужащего и родила двоих детей. В 2024 году стало ясно, что дочь Жириновского займется сохранением его наследия. Она — управляющая благотворительным фондом имени Жириновского.

Фото: РИА «Новости»

Кому досталось наследство Жириновского После смерти основателя ЛДПР в 2022 году между его сыновьями началась дележка наследства. На имущество и деньги политика также претендовали племянницы Елена Листопадова и Наталья Соколова. Все наследство Жириновского оценили в три миллиарда рублей, рассказал Олег. Сам он получил 200 миллионов. По его словам, каждому из троих детей досталось по 6% от общей суммы. «Двадцать процентов от общего имущества — детям на троих, каждому по 6%. Оставил счет, где было около трех миллиардов рублей. Я вступил в это наследство», — отметил Олег. Большая часть сбережений Жириновского в размере 70% отошла ЛДПР. Этих средств должно хватить на две предвыборные кампании партии.