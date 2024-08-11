Сегодня 12:51 Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение Подполковник в отставке Масалович посоветовал бороться с мошенниками игнором 0 0 0 Фото: Daria Nepriakhina / Unsplash Общество

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В последние месяцы телефонные мошенники взялись за «обработку» детей, у которых есть банковские карты. Своих жертв обманщики привлекают старой как мир, но работающей схемой: детям обещают легкий заработок, который заключается в переводе на чужие банковские счета средств, которые им обещают отправить мошенники. Как защитить детей от таких действий, разбирался 360.ru.

Давление на умы и страх рассказать родителям Детей иногда просят продать свою банковскую карту для таких операций. Им обещают выплачивать проценты за такие переводы, после чего жертвы фактически становятся соучастниками незаконной схемы по отмыванию денежных средств. Однако с мошенниками легко справиться, если их игнорировать и не совершать никаких ответных действий. Из-за давления со стороны преступников дети боятся сообщать о случившемся друзьям и родителям, поэтому необходимо выстраивать с ними доверительные отношения, чтобы быть в курсе всех проблем.

Игнор — как оружие против мошенников Подполковник спецслужб в отставке и IT-специалист по информационной безопасности Андрей Масалович в беседе с 360.ru отметил, что телефонных мошенников с соседней Украины курируют спецслужбы Европы, потому что когда они работали в частном порядке, правоохранители легко справлялись.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, способ борьбы с телефонными бандитами самый элементарный — настроить себя на то, что каждый незнакомый звонок является от врага. «Любое неожиданное предложение — это враги. Любые угрозы, предложения, опросы, упоминания родственников по телефону — это враги. Все, просто игнор. Единственный способ. Но беда в том, что мошенники могут одолеть человека в том случае, когда жертва на что-то надеется — на государство, МВД или родственников», — рассказал эксперт. Масалович добавил, что нет наиболее восприимчивой к мошенникам категории людей, попасться «на крючок» может любой — школьник, пенсионер, бухгалтер, инженер или топ-менеджер. Однако если человек молчит в ответ — на него повлиять нельзя.

Фото: Pixabay

«Но сейчас большая волна идет по жителям Курской области. Идет огромная ахинея, единственный способ — игнорировать и не слушать. Защититься просто — понять, что рядом с вами никого нет, нужно игнорировать незнакомые звонки», — заключил он. Создать доверительную атмосферу с ребенком Психолог и эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева рассказала 360.ru, что важно обращать внимание на воспитание и атмосферу в семье. По ее словам, во многих семьях нет культуры общения между старшим и младшим поколениями, в силу чего дети опасаются рассказывать о действиях мошенников из-за страха осуждения.

Фото: Pixabay

«Самое важное, что здесь требуется знать родителям, это необходимо выстраивать доверительную среду общения с ребенком. Второй важный момент бывает, что ребенок зачастую сильно запуган своими же родителями. Запугивание ребенка не создает доверительной атмосферы, а наоборот — еще больше пугает его. И здесь кроется как раз ответ на вопрос, почему ребенок не может доверять родителям, потому что он опасается наказания, опасается поругания, понуждения, осуждения», — сказала Валуева. Психолог также напомнила о необходимости информировать детей в школах, в детских садах, в социальных и образовательных учреждениях о способах защиты себя в киберпространстве.