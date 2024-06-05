Информация о мерах поддержки семей стала доступнее благодаря развитию сайта госуслуг. На платформе «Время рожать» россияне могут узнать не только о положенных выплатах на ребенка, но и о медицинских услугах и кружках. Об этом 360.ru на полях ПМЭФ рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Депутат призналась, что в свое время сама столкнулась с проблемой, будучи не в силах разобраться в тех мерах поддержки, которые есть у государства для матерей и семей. Тогда она решила создать «Совет Матерей», чтобы сделать информацию об этом понятной и доступной.

«Я тогда дошла до президента даже. Был медиафорум в Сочи, и я сидела рядом с ним и началась вакханалия с вопросами, когда какие-то плакаты поднимают и я так тихонько говорю — демография, и он обратил внимание. Я сказала, что мер много, но родителям сложно. И президент обратил внимание на эту проблему», — поделилась Буцкая.

О мерах поддержки семей и платформе «Время рожать»

По словам депутата, теперь все меры поддержки собрали на сайте госуслуг. Для их получения достаточно написать одно заявление.

«Те цели, которые ставили, мы выполнили и теперь перестраиваем работу, ведь есть новые вызовы. Например, единый статус многодетной семьи», — добавила Буцкая.

Она также рассказала о платформе «Время Рожать». На ней можно узнать о положенных выплатах, медицинских услугах, кружках и секциях.

«Мы ее создали как материнский мотиватор. Вы можете с ее помощью узнать, что вам положено. Там можно забить разные данные и получить информацию, сколько денег подготовило вам государство только в первый год рождения ребенка», — уточнила депутат.

По ее мнению, многодетность стала нормой, однако ее стоит продолжать популяризировать.

«У меня есть теория, что семья с тремя детьми — это сейчас нормально. Семья, в которой нет детей или один ребенок, она уже вызывает вопросы — а все ли хорошо?» — сказала Буцкая.

О диспансеризации и корпоративном демографическом стандарте

Депутат напомнила о важности диспансеризации. Она посетовала, что зачастую мужчины пренебрегают возможностью проверить свое здоровье.

«Важно, чтобы люди понимали, что здоровье само по себе не сохранится. Надо пользоваться возможностями медицины, проходить диспансеризацию. Рак, например, это молчаливая болезнь, он молчит, пока не появятся метастазы», — подчеркнула Буцкая.

Она отметила, что сейчас в России внедряется корпоративный демографический стандарт. Компании оказывают поддержку сотрудникам с детьми. Некоторые из них даже платят свой маткапитал при рождении третьего ребенка.

«Молодые семьи — будущее России. Для нас важно, чтобы их создавали, там рождались дети. <…> Мы должны показывать всей госполитикой — рожайте детей. Дети и семьи — новое золото России», — заключила Буцкая.

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