Дети мигрантской кукурузы: они хотят поработить нас?
Писатель Беседин: через 30-40 лет в РФ будут избивать русскоязычных школьников
Надежда русских людей России, он же глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в одной из калининградских школ. Там ситуация — и смех и грех, что называется. Дети мигрантов, конечно, ходят в школу. А куда им еще ходить? Они жаждут знаний, чтобы стать умнее и эффективнее. Их родители трудятся на благо России. В общем, идеальный мир идеальной многонациональной России.
Есть только одна проблема: эти дети ни бельмеса не понимают по-русски. Ни бэ, ни мэ, как говорится. Поэтому они, ясное дело, тормозят процесс обучения. Это ко всем школьным бедам прилагается. Получается классическая история: «Смотрит как баран на новые ворота…»
Родителям такое не нравится — и они жалуются. Результат? В идеальном мире, конечно, дети мигрантов, да и взрослые побежали бы учить русский язык. Это же основа основ. Но то в идеальном мире. А в нашем — родители этих не знающих русский отпрысков угрожают остальным.
Как реагирует директор? Говорит, что нужно учить язык мигрантов. Такой вот сюрреализм. В голове не укладывается, но трагедия в том, что такое повсеместно.
Сейчас не станем дискутировать, нужны ли в таком количестве мигранты в России. На этот счет у меня есть большие статьи.
Выжимка: нужны, но совершенно не в таком количестве. Есть две причины, почему их столько здесь. Первая — они помогают богатым становиться еще богаче. Вторая — они прут, чтобы захватить Россию.
Да, с одной стороны, мигранты делают жизнь легче. Ремонты, такси, но слишком много стало с ними проблем. Ведь, с другой стороны, их присутствие разнежило одних россиян и отняло работу у других. Использовать труд мигрантов — нормально. Относиться адекватно к ним — правильно.
Но этот рынок, сегмент нашей жизни, должен быть стабилизирован и четко отлажен. Иначе происходит уничтожение России, вытеснение русского населения нерусским. Мы отдаем свою страну. Это делают богатые, думая, что они утащат миллиарды с собой в могилу.
Это катастрофа. Самая настоящая общенациональная катастрофа.
О какой отладке ситуации можно говорить, если дети не хотят учить русский язык? Что за ассимиляция такая? Это говорит лишь об одном: эти дети считают, что в будущем русский им не понадобится, так как в России станут говорить на других языках.
Что же касается «дружбы народов» в советском стиле, то так, для справки: в Узбекистане прямо в школах избивают русскоязычных школьников, не знающих или плохо говорящих на узбекском языке. И знаете, в чем ужас? Лет через 30-40 так будет происходить и в России, если мы не постараемся исправить эту жуткую ситуацию.