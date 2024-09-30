Дети мигрантской кукурузы: они хотят поработить нас?

Надежда русских людей России, он же глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в одной из калининградских школ. Там ситуация — и смех и грех, что называется. Дети мигрантов, конечно, ходят в школу. А куда им еще ходить? Они жаждут знаний, чтобы стать умнее и эффективнее. Их родители трудятся на благо России. В общем, идеальный мир идеальной многонациональной России.

Есть только одна проблема: эти дети ни бельмеса не понимают по-русски. Ни бэ, ни мэ, как говорится. Поэтому они, ясное дело, тормозят процесс обучения. Это ко всем школьным бедам прилагается. Получается классическая история: «Смотрит как баран на новые ворота…»

Родителям такое не нравится — и они жалуются. Результат? В идеальном мире, конечно, дети мигрантов, да и взрослые побежали бы учить русский язык. Это же основа основ. Но то в идеальном мире. А в нашем — родители этих не знающих русский отпрысков угрожают остальным.

Как реагирует директор? Говорит, что нужно учить язык мигрантов. Такой вот сюрреализм. В голове не укладывается, но трагедия в том, что такое повсеместно.