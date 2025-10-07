Сегодня 15:31 Детей репатриантов отделят от детей мигрантов: это благие намерения или уже сегрегация? Депутат Нилов рассказал о доработках норм по сдаче теста для детей репатриантов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Дети

Школы

Мигранты

Русский язык

В Красноярском крае предложили отделять детей мигрантов от детей репатриантов. Идея прозвучала на фоне обсуждения плачевных итогов тестирования по русскому языку: в регионе треть детей приезжих не смогли выполнить задания.

Омбудсмен vs «единый шаблон» ко всем детям Инициатива о разделении детей мигрантов и детей репатриантов принадлежит детскому омбудсмену Красноярского края Ольге Мирошниковой. На сессии краевого Законодательного собрания омбудсмен рассказала, что часто сталкивается с тем, что родители почти не говорят на русском языке. «Нельзя подходить с единой меркой, с единым шаблоном абсолютно ко всем детям», — подчеркнула Мирошникова.

Интересно В начале учебного года большой скандал из-за тестирования по русскому разгорелся в ХМАО. Причиной стали результаты сдачи теста ребенком мигрантов и ребенком этнически русских переселенцев из Казахстана. Последние были недовольны ситуацией и начали обвинять одного из членов комиссии, которая рассматривала их апелляцию на итоги теста, в неприязни к русским. В начале учебного года большой скандал из-за тестирования по русскому разгорелся в ХМАО. Причиной стали результаты сдачи теста ребенком мигрантов и ребенком этнически русских переселенцев из Казахстана. Последние были недовольны ситуацией и начали обвинять одного из членов комиссии, которая рассматривала их апелляцию на итоги теста, в неприязни к русским.

Вместо «единого шаблона» омбудсмен предложила разделение, чтобы русские по происхождению дети, возвращающиеся в Россию, при поступлении в школу не проходили тестирование на знание языка. Донести инициативу уполномоченный планирует и до Минпросвещения страны, сейчас она занимается подготовкой обращения.

Фото: РИА «Новости»

Энтузиазм Мирошниковой, впрочем, разделили не все. По мнению некоторых депутатов, инициатива отдает сегрегацией, а разделение детей по происхождению смахивает на попытку узаконить «гражданство разных категорий» и отвлекает внимание от более крупных проблем. В их числе депутаты назвали отсутствие контроля над миграцией, продажу тестов по русскому и коррупцию.

Интересно Порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка утвердили в марте этого года. Тестирование проводится по годам обучения, и с каждым классом уровень нужных умений усложняется. Дети, которые поступают в первый класс, должны показать навыки слушания и говорения на русском языке, знание частотной лексики, умение называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. Со второго класса требуются начальные навыки чтения и письма. Если тестирование сдать не вышло, экзамен нужно пересдать через три месяца. Порядок тестирования детей мигрантов на знание русского языка утвердили в марте этого года. Тестирование проводится по годам обучения, и с каждым классом уровень нужных умений усложняется. Дети, которые поступают в первый класс, должны показать навыки слушания и говорения на русском языке, знание частотной лексики, умение называть предметы с опорой на рисунки и фотографии. Со второго класса требуются начальные навыки чтения и письма. Если тестирование сдать не вышло, экзамен нужно пересдать через три месяца.

Опыт разделения детей в школах в России, к слову, уже есть. Такую схему опробовали в этом году в Екатеринбурге, где одну из школ укомплектовали детьми иностранцев, а русских учеников перевели в другое образовательное учреждение.

На этот эксперимент резко негативно отреагировала член совета по правам человека Марина Ахмедова. По ее мнению, подобное укомплектование школы было самой настоящей сегрегацией и прямым нарушением прав человека.

Фото: РИА «Новости»

«Во-первых, эти дети, общаясь только между собой, имеют мало шансов получить наш культурный код. Мы учим за свои деньги представителей другой культуры, и эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну. А во-вторых, это самая настоящая сегрегация — делить учеников по национальности. В опасные игры играют», — предупредила Ахмедова.

Идея отменить тестирование по русскому от Госдумы Но вернемся к тестированию по русскому языку. С идеей освободить некоторые категории детей иностранцев от сдачи теста для зачисление в школу также выступил депутат Госдумы Константин Затулин. Законопроект затрагивает три категории детей: граждан стран, где у русского языка есть статус государственного;

участников программы по переселению соотечественников;

сотрудников дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в России.

Согласно пояснительной записке, нововведение должно устранить излишние административные барьеры и помочь оптимизировать образовательную сферу. Если инициативу примут, перечисленные категории детей смогут поступать в российские школы без обязательного тестирования на знание русского.

Фото: РИА «Новости»

Школы уже вздохнули с облегчением То, что сейчас поднимаются вопросы о порядке тестирования и некоторых необходимых изменениях в нем, — абсолютно нормальный и нужный процесс: правоприменительная практика только нарабатывается, отметил в беседе с 360.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий назвал недопустимыми ситуации, когда знающие русский язык дети из семьи репатриантов приезжают в страну по программам переселения соотечественников и не могут сдать тест. Вместе с тем, подчеркнул Нилов, об отмене тестирования по русскому для обучения всех детей без гражданства РФ речь идти не должна: введение его было своевременно и крайне полезно.

Фото: РИА «Новости»

«Действующее требование по знанию русского правильно. Мы видим, насколько выдохнули наши родители, наша система образования, ведь она просто была перенасыщена детьми, которые русский язык нормально не знали и стопорили учебный процесс. В итоге это приводило к тому, что требовались деньги на репетиторов, чтобы сдать ОГЭ, ЕГЭ и подготовить детей к поступлению в вузы», — пояснил депутат. Что касается изменения правил по тестированию для детей репатриантов, продолжил Нилов, то эта тема уже поднималась некоторое время назад на заседании рабочей группы, которую возглавляет Ирина Яровая. И в рамках этих обсуждений участники группы договорились подготовить предложения о том, как исключить ситуации, когда ребенок говорит только на русском, но не является гражданином РФ, а по приезде в страну не может поступить в школу.

Фото: РИА «Новости»

«Я считаю, что правоприменительная практика только нарабатывается, будут сделаны соответствующие выводы, в рамках парламентского контроля это будет проанализировано, и мы выйдем на совместное решение: либо будут исправлены все нормативы, которые регулируются ведомственными документами, либо, если потребуется, будут инициированы поправки в действующее законодательство», — добавил он.

Мы говорим об очень маленькой категории детей. Она действительно небольшая по сравнению с общим количеством детей иностранцев. Здесь должен быть особый подход, когда можно ограничиться беседами, не требующими такого же тестирования, как для тех, для кого русский язык является не родным. И Рособрнадзор, и Министерство просвещения, и наша комиссия все это проанализируют и выйдут на сбалансированные предложения. Ярослав Нилов

Также актуальным для обсуждения остается предложение о том, чтобы тест по русскому языку детям иностранцев можно было пересдать ограниченное количество раз. «И второй момент: чтобы обучение для детей мигрантов было только платное. Думать нужно прежде всего о наших интересах, нашей безопасности, нашей системе образования и знаниях наших детей. Мы и так слишком добрые, а потом сами от этого страдаем», — заключил Нилов.