Детей репатриантов отделят от детей мигрантов: это благие намерения или уже сегрегация?
Депутат Нилов рассказал о доработках норм по сдаче теста для детей репатриантов
В Красноярском крае предложили отделять детей мигрантов от детей репатриантов. Идея прозвучала на фоне обсуждения плачевных итогов тестирования по русскому языку: в регионе треть детей приезжих не смогли выполнить задания.
Омбудсмен vs «единый шаблон» ко всем детям
Инициатива о разделении детей мигрантов и детей репатриантов принадлежит детскому омбудсмену Красноярского края Ольге Мирошниковой. На сессии краевого Законодательного собрания омбудсмен рассказала, что часто сталкивается с тем, что родители почти не говорят на русском языке.
«Нельзя подходить с единой меркой, с единым шаблоном абсолютно ко всем детям», — подчеркнула Мирошникова.
Вместо «единого шаблона» омбудсмен предложила разделение, чтобы русские по происхождению дети, возвращающиеся в Россию, при поступлении в школу не проходили тестирование на знание языка.
Донести инициативу уполномоченный планирует и до Минпросвещения страны, сейчас она занимается подготовкой обращения.
Энтузиазм Мирошниковой, впрочем, разделили не все. По мнению некоторых депутатов, инициатива отдает сегрегацией, а разделение детей по происхождению смахивает на попытку узаконить «гражданство разных категорий» и отвлекает внимание от более крупных проблем.
В их числе депутаты назвали отсутствие контроля над миграцией, продажу тестов по русскому и коррупцию.
Опыт разделения детей в школах в России, к слову, уже есть. Такую схему опробовали в этом году в Екатеринбурге, где одну из школ укомплектовали детьми иностранцев, а русских учеников перевели в другое образовательное учреждение.
На этот эксперимент резко негативно отреагировала член совета по правам человека Марина Ахмедова. По ее мнению, подобное укомплектование школы было самой настоящей сегрегацией и прямым нарушением прав человека.
«Во-первых, эти дети, общаясь только между собой, имеют мало шансов получить наш культурный код. Мы учим за свои деньги представителей другой культуры, и эти дети выйдут в российское общество с чужим культурным кодом, и будут этим кодом шатать нашу страну. А во-вторых, это самая настоящая сегрегация — делить учеников по национальности. В опасные игры играют», — предупредила Ахмедова.
Идея отменить тестирование по русскому от Госдумы
Но вернемся к тестированию по русскому языку. С идеей освободить некоторые категории детей иностранцев от сдачи теста для зачисление в школу также выступил депутат Госдумы Константин Затулин.
Законопроект затрагивает три категории детей:
- граждан стран, где у русского языка есть статус государственного;
- участников программы по переселению соотечественников;
- сотрудников дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в России.
Согласно пояснительной записке, нововведение должно устранить излишние административные барьеры и помочь оптимизировать образовательную сферу.
Если инициативу примут, перечисленные категории детей смогут поступать в российские школы без обязательного тестирования на знание русского.
Школы уже вздохнули с облегчением
То, что сейчас поднимаются вопросы о порядке тестирования и некоторых необходимых изменениях в нем, — абсолютно нормальный и нужный процесс: правоприменительная практика только нарабатывается, отметил в беседе с 360.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Парламентарий назвал недопустимыми ситуации, когда знающие русский язык дети из семьи репатриантов приезжают в страну по программам переселения соотечественников и не могут сдать тест.
Вместе с тем, подчеркнул Нилов, об отмене тестирования по русскому для обучения всех детей без гражданства РФ речь идти не должна: введение его было своевременно и крайне полезно.
«Действующее требование по знанию русского правильно. Мы видим, насколько выдохнули наши родители, наша система образования, ведь она просто была перенасыщена детьми, которые русский язык нормально не знали и стопорили учебный процесс. В итоге это приводило к тому, что требовались деньги на репетиторов, чтобы сдать ОГЭ, ЕГЭ и подготовить детей к поступлению в вузы», — пояснил депутат.
Что касается изменения правил по тестированию для детей репатриантов, продолжил Нилов, то эта тема уже поднималась некоторое время назад на заседании рабочей группы, которую возглавляет Ирина Яровая.
И в рамках этих обсуждений участники группы договорились подготовить предложения о том, как исключить ситуации, когда ребенок говорит только на русском, но не является гражданином РФ, а по приезде в страну не может поступить в школу.
«Я считаю, что правоприменительная практика только нарабатывается, будут сделаны соответствующие выводы, в рамках парламентского контроля это будет проанализировано, и мы выйдем на совместное решение: либо будут исправлены все нормативы, которые регулируются ведомственными документами, либо, если потребуется, будут инициированы поправки в действующее законодательство», — добавил он.
Мы говорим об очень маленькой категории детей. Она действительно небольшая по сравнению с общим количеством детей иностранцев. Здесь должен быть особый подход, когда можно ограничиться беседами, не требующими такого же тестирования, как для тех, для кого русский язык является не родным. И Рособрнадзор, и Министерство просвещения, и наша комиссия все это проанализируют и выйдут на сбалансированные предложения.
Ярослав Нилов
Также актуальным для обсуждения остается предложение о том, чтобы тест по русскому языку детям иностранцев можно было пересдать ограниченное количество раз.
«И второй момент: чтобы обучение для детей мигрантов было только платное. Думать нужно прежде всего о наших интересах, нашей безопасности, нашей системе образования и знаниях наших детей. Мы и так слишком добрые, а потом сами от этого страдаем», — заключил Нилов.