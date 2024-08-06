Сегодня 14:38 Детей до 23 лет захотели оставить на родительской шее. Движение лишь в одну сторону? Писатель Беседин рассказал о законопроекте о содержании детей до 23 лет 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Если вы смотрели американские фильмы, а вы, 100%, смотрели их (как скрыться от этого?), то наверняка помните классический сюжет. Семья, родители озадачены и даже обеспокоены вопросом образования детей. Вообще, многие криминальные сюжеты в голливудских картинах начинаются с того, что нужно отыскать деньги сыну или дочери на университет. Ибо дорого. «Ну, ничего, — говорит глава семейства, — скоро ты достигнешь 18 лет, и все, бай-бай, Америка…»

Восемнадцать — предел, разделительная черта. Или родители отправляют детей в свободное плавание в 21 год. Но не позднее. А для чего сидеть на родительской шее? Для чего объедать? Кукурузных хлопьев и хот-догов в доме, купленном в кредит, на всех не хватит. У нас, в России, как известно, часто любят делать наоборот. Не так, как в США или Европе (зачастую, впрочем, наоборот, выходит пародия). Там, за океаном, на «загнивающем Западе», буйствуют злобные трансгендеры? Следовательно, здесь должны быть традиционные ценности и скрепы. Беда, правда, в том, что включаешь телевизор, смотришь на жизнь в больших городах — и видишь вовсе не скрепы, а скорее «загнивающий стиль». Но то, как говорится, другой вопрос.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Недавно Госдума приняла к рассмотрению довольно-таки забавный законопроект. Согласно ему, родители будут обязаны содержать своих детей до 23 лет. Это много, это сильно. Не знаю, может быть, это как-то вяжется с недавней индексацией пенсий для работающих пенсионеров: мол, могут взрослые и очень взрослые еще ого-го! А на деле?

Фокус в том, что развернуть этот законопроект можно и так, и эдак — как с отрицательными, так и с положительными коннотациями. Ведь, и правда, есть очень много ситуаций, когда родители не хотят заниматься детьми. И в более раннем возрасте. Какие там 23 года? И в 7-10 бросают. Я, к несчастью, знаю не понаслышке. Однако бывает обратная ситуация, когда дети издеваются над родителями и выгоняют их. И о том, и о другом мы читаем в новостях.

Поэтому, если говорим на законодательном уровне о том, что родители будут обязаны содержать своих детей, то нужен и обратный закон — о том, например, что дети должны содержать своих родителей по наступлении определенного возраста у тех и других. К такому мы готовы? Или это движение только в одну сторону? Как тогда урегулировать все моменты? Ключевой вопрос в том, как все будет работать на практике. Кто станет проверять исполнение закона? Кто будет принуждать к нему? И прочее, прочее. А главное — как контролировать и регулировать моральную сторону вопроса.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Мы говорим не просто о том, чтобы дети содержали родителей — и наоборот (в перспективе). Речь на самом деле о том, как устроены и выстроены отношения между родителями и детьми в наши дни. Тут наблюдаем довольно-таки проблематичную картину. Тургенев, что называется, отдыхает. Поэтому на первое место сегодня, как и всегда, выходит воспитание. Вот что действительно важно. Вот что имеет первостепенное значение. Картина же такая: когда моральную, духовную (и душевную), интеллектуальную сферу пытаются отрегулировать и выстроить юридически. С одной стороны, это отчасти правильно, но с другой — не принесет желаемого эффекта. А в некоторых случаях будет выглядеть не только комично, но и трагично. Такие вот семейные конфликты и драмы, давно уже ждущие своего разрешения.