Десять минут до пневмонии. Как правильно использовать кондиционер, чтобы не заболеть
Врач Кондрахин: охлаждать помещение кондиционером нужно медленно
С приходом жары (а она, мы надеемся, очень скоро опять вернется в столичный регион) россияне традиционно делятся на два лагеря в вопросе использования кондиционеров. Одни не могут обходиться без устройств для охлаждения воздуха и применяют их возможности по максимуму, другие настаивают, что сидеть под кондиционером опасно для здоровья. Кто из них прав и как правильно охлаждать помещения, разбирался 360.ru.
Можно ли заболеть из-за кондиционера?
Перепалки из-за сплит-систем часто случаются в офисах. По итогам прошлогоднего опроса оказалось, что трое из десяти опрошенных россиян конфликтуют по этому поводу. К такому выводу пришел исследовательский центр сервиса SuperJob. Компромисс удается найти только в каждом втором случае.
Треть респондентов заявила, что лучше будет находиться в жарком помещении, чем под струей холодного воздуха. Чаще всего ссорятся на тему использования устройств работники средней возрастной категории — от 35 до 44 лет.
Заболеть от использования кондиционера действительно можно, рассказал 360.ru врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«Это абсолютная правда. Можно заболеть и даже угодить в больницу с пневмонией. Кондиционер — довольно опасная вещь, если применять его неправильно», — сказал медик.
Чтобы получить осложнения в виде пневмонии, достаточно всего 10-15 минут. Это происходит из-за ледяного воздуха, который направляется на тело. По словам Кондрахина, человек легко может не заметить, насколько переохладился.
В медицине есть такая формулировка — легкие, соприкасающиеся с холодным воздухом
Андрей Кондрахин
врач
Вред могут также нанести пыль и грибок, которые скапливаются в испарителе за полгода, когда устройство не используется. При включении они начинают распространяться по квартире или другому помещению.
Как использовать кондиционер без вреда для здоровья
И все же если кондиционер применять правильно, то это пойдет организму на пользу и переносить жару будет намного легче. Кондрахин подчеркнул, что процесс охлаждения комнаты тоже требует определенной культуры использования.
«Правильно настроенный кондиционер даст баланс между вырабатыванием тепла и его рассеиванием», — сказал собеседник 360.ru.
- Кондиционер нельзя направлять на человека напрямую. Струя воздуха должна находиться в максимально высокой точке, где скапливается теплый или горячий воздух.
- Важно помнить, что кондиционер высушивает воздух. Чтобы это компенсировать, нужно включать увлажнитель либо пить побольше воды.
- Перепад между температурой в помещении с кондиционером и уличной температурой должен быть не более 10 градусов.
- Охлаждать помещение необходимо постепенно.
«Самое опасное — это вернуться с жары и включить резкое охлаждение. Это влечет за собой большие риски заболеть. Лучше охлаждать жилье или офис медленно, на градус каждые 30-40 минут», — отметил Кондрахин.