Десять минут до пневмонии. Как правильно использовать кондиционер, чтобы не заболеть

С приходом жары (а она, мы надеемся, очень скоро опять вернется в столичный регион) россияне традиционно делятся на два лагеря в вопросе использования кондиционеров. Одни не могут обходиться без устройств для охлаждения воздуха и применяют их возможности по максимуму, другие настаивают, что сидеть под кондиционером опасно для здоровья. Кто из них прав и как правильно охлаждать помещения, разбирался 360.ru.

Можно ли заболеть из-за кондиционера?

Перепалки из-за сплит-систем часто случаются в офисах. По итогам прошлогоднего опроса оказалось, что трое из десяти опрошенных россиян конфликтуют по этому поводу. К такому выводу пришел исследовательский центр сервиса SuperJob. Компромисс удается найти только в каждом втором случае.

Треть респондентов заявила, что лучше будет находиться в жарком помещении, чем под струей холодного воздуха. Чаще всего ссорятся на тему использования устройств работники средней возрастной категории — от 35 до 44 лет.

Заболеть от использования кондиционера действительно можно, рассказал 360.ru врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Это абсолютная правда. Можно заболеть и даже угодить в больницу с пневмонией. Кондиционер — довольно опасная вещь, если применять его неправильно», — сказал медик.

Чтобы получить осложнения в виде пневмонии, достаточно всего 10-15 минут. Это происходит из-за ледяного воздуха, который направляется на тело. По словам Кондрахина, человек легко может не заметить, насколько переохладился.