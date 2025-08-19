«Держали, как террориста». Правозащитники вызволили россиянина из Гуантанамо
Член СПЧ Ионов: женатого на американке россиянина месяц продержали в Гуантанамо
Ужесточение миграционного законодательства в США привело в тюрьму Гуантанамо женатого на американке россиянина. Адвокаты через суд добились того, чтобы мужчину перевели на континент. Подробности 360.ru рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов.
За что россиянина отправили в Гуантанамо
Правозащитник Ионов пояснил, что россиянин ничего не нарушал, а только подал документы для легализации, как супруг гражданки США по воссоединению семьи. Но миграционная служба приняла решение о его аресте.
«В Гуантанамо везли как террориста на военном самолете вместе с другими заключенными», — заявил Ионов.
Правозащитник добавил, что тюрьме соотечественника разместили в зоне, подконтрольной миграционной полиции, отделенной от мест содержания террористов.
При этом условия содержания у осужденных за массовые убийства боевиков и нарушивших миграционное законодательство иностранцев ничем не отличались.
«Комитет гражданских прав США очень много раз публично говорил том, что в Гуантанамо созданы невыносимые для людей условия. В этих застенках россиянин оказался Единственным русскоязычным. Там он провел более месяца», — отметил Ионов.
Он отметил, что правозащитникам для оказания помощи соотечественнику пришлось действовать через американских адвокатов, которые через суд добились перевода россиянина на континент.
На свободу мужчина так и не вышел и все еще находится в миграционной тюрьме, хотя и с лучшими условиями. За решеткой он останется на все время судебного рассмотрения его дела.
Что грозит россиянину после суда?
Правозащитник Ионов пояснил, что рассматривающий дело суд может принять решение, как о полном освобождении, так и о выдворении или реальном сроке до семи лет за нарушение миграционного законодательства.
Но даже решение о выдворении выполнить станет сложно, так как прямого авиасообщения между Россией и США нет.
«Он может сделать это за свой счет, но для этого нужно получить санкцию суда, а прокуратура, и миграционная полиция не должны возражать», — добавил собеседник 360.ru.
Ионов подчеркнул, что это очень сложный кейс, который отображает все проблемы россиян, едущих в США.
Им также придется оставаться в миграционных тюрьмах в ожидании своего статуса и пока идут судебные процессы.
Это же касается и тех, кто приехал в рамках программы воссоединения семей.
Ионов отметил, что содержание в миграционных тюрьмах США — это очень опасно.
Несколько лет назад в таком учреждении умер россиянин из-за невыносимой жары и тяжелых условий содержания, которые американские правозащитники никак не могут изменить.