Сегодня 13:37 «Держали, как террориста». Правозащитники вызволили россиянина из Гуантанамо Член СПЧ Ионов: женатого на американке россиянина месяц продержали в Гуантанамо 0 0 0 Фото: Magdalena Miriam Tröndle/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Ужесточение миграционного законодательства в США привело в тюрьму Гуантанамо женатого на американке россиянина. Адвокаты через суд добились того, чтобы мужчину перевели на континент. Подробности 360.ru рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов.

За что россиянина отправили в Гуантанамо

Правозащитник Ионов пояснил, что россиянин ничего не нарушал, а только подал документы для легализации, как супруг гражданки США по воссоединению семьи. Но миграционная служба приняла решение о его аресте. «В Гуантанамо везли как террориста на военном самолете вместе с другими заключенными», — заявил Ионов. Правозащитник добавил, что тюрьме соотечественника разместили в зоне, подконтрольной миграционной полиции, отделенной от мест содержания террористов.

Фото: РИА «Новости»

При этом условия содержания у осужденных за массовые убийства боевиков и нарушивших миграционное законодательство иностранцев ничем не отличались.

«Комитет гражданских прав США очень много раз публично говорил том, что в Гуантанамо созданы невыносимые для людей условия. В этих застенках россиянин оказался Единственным русскоязычным. Там он провел более месяца», — отметил Ионов. Он отметил, что правозащитникам для оказания помощи соотечественнику пришлось действовать через американских адвокатов, которые через суд добились перевода россиянина на континент. На свободу мужчина так и не вышел и все еще находится в миграционной тюрьме, хотя и с лучшими условиями. За решеткой он останется на все время судебного рассмотрения его дела.

Фото: Pogiba Aleksandra/news.ru / www.globallookpress.com

Что грозит россиянину после суда?

Правозащитник Ионов пояснил, что рассматривающий дело суд может принять решение, как о полном освобождении, так и о выдворении или реальном сроке до семи лет за нарушение миграционного законодательства. Но даже решение о выдворении выполнить станет сложно, так как прямого авиасообщения между Россией и США нет. «Он может сделать это за свой счет, но для этого нужно получить санкцию суда, а прокуратура, и миграционная полиция не должны возражать», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: West Coast Surfer/moodboard / www.globallookpress.com

Ионов подчеркнул, что это очень сложный кейс, который отображает все проблемы россиян, едущих в США.

Им также придется оставаться в миграционных тюрьмах в ожидании своего статуса и пока идут судебные процессы. Это же касается и тех, кто приехал в рамках программы воссоединения семей. Ионов отметил, что содержание в миграционных тюрьмах США — это очень опасно. Несколько лет назад в таком учреждении умер россиянин из-за невыносимой жары и тяжелых условий содержания, которые американские правозащитники никак не могут изменить.