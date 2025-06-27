Сегодня 16:25 Депрессивных россиян могут лишить водительских прав: что из этого правда? Психолог Кольцова объяснила опасности езды за рулем при депрессии 0 0 0 Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com Общество

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Депрессия оказалась одной из возможных причин для прекращения водительских прав в России. Но с оговорками. В нюансах диагнозов и их влиянии на будущее автомобилистов разбирался 360.ru.

Диагнозы депрессии, при которых нельзя водить машину Когда мы говорим о наличии у человека депрессии, нужно понимать, что заболевание у каждого пациента протекает по-разному, и далеко не каждое ее проявление влияет на способность управлять автомобилем, отметила в беседе с 360.ru юрист Ольга Федорова. Таким образом, само по себе слово «депрессия» не может быть основанием для автоматического запрета управления машиной.

«В существующем перечне противопоказаний к управлению ТС нет отдельного упоминания о депрессии как основании для отказа или изъятия прав», — указала она.

Фото: РИА «Новости»

Ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров также указывает, что в случае с этим заболеванием актуальным будет только медицинское противопоказание. «В действующих и вступающих в силу с сентября 2025 года правилах правительства Российской Федерации значатся конкретные расстройства настроения из международной классификации болезней (МКБ-10)», — пояснил он в комментарии АГН «Москва».

Интересно Закон предусматривает три причины, по которым у водителя могут забрать права: при истечении срока действии удостоверения, при выявлении медицинских противопоказаний по здоровью и по решению суда. Закон предусматривает три причины, по которым у водителя могут забрать права: при истечении срока действии удостоверения, при выявлении медицинских противопоказаний по здоровью и по решению суда.

На сегодняшний день, продолжил эксперт, запрещено управлять автомобилем только при двух диагнозах депрессии: F32 («Депрессивный эпизод»).

F33 («Рекуррентное депрессивное расстройство»). «Но, например, диагноз F92.0 („Депрессивное расстройство поведения“) не является противопоказанием. То есть ключевое значение имеет то, какой именно диагноз поставил врач», — подчеркнул юрист. Вместе с тем нужно учитывать что назначенные при необходимости антидепрессанты могут оказывать влияние на нервную систему, и водить машину все-таки может быть небезопасно.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Последствия для водителя при F32 или F33 на медосмотре Приостановить действие прав могут только в случае, если депрессию выявят, когда человек будет проходить обязательный медицинский осмотр для замены водительского удостоверения. При таком сценарии ему потребуется пройти дополнительное обследование. «И если подтвердится диагноз F32 или F33, право управления может быть прекращено. Если же депрессию обнаружили на обычном приеме у врача, не связанном с водительской комиссией, это никак не повлияет на водительское удостоверение», — добавил Зокиров.

Депрессия и водители: главные риски

Водители с диагностированной клинической депрессией действительно могут испытывать определенные сложности при управлении машиной, говорит психолог Екатерина Кольцова. Все дело в проблемах со скоростью реакции — она может меняться из-за общей заторможенности нервной системы.

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

«А водитель все-таки — это человек, который должен очень быстро реагировать. Кроме того, есть риск, что он может погружаться в свои состояния глубокие, депрессивные, не следить за обстановкой дороге и по итогу навредить окружающим или себе. В особо тяжелых случаях может быть и попытка суицида», — пояснила собеседница 360.ru. Вместе с тем, по мнению специалиста, громкие новости в духе «депрессивных водителей лишат прав» чреваты очень негативными последствиями для диагностики и лечения различных психических расстройств.

«Те, кто подозревает, что у них есть депрессия, и так неактивно идут к врачам. [А при раскручивании такой информации в некорректном ключе] точно никто не захочет обращаться за медицинской помощью. Тем самым у нас с вами будет увеличиваться количество клинической депрессии среди населения», — предупредила Кольцова.

Фото: Bernd WÃ�stneck/dpa / www.globallookpress.com

Клиническая депрессия — действительно страшный диагноз, продолжила специалист. Если вовремя не помочь человеку, последствия могут быть трагическими. Но при диагностировании болезни врач может помочь пациенту назначить медикаментозное лечение. По мнению психолога, в контексте приостановки действия прав людям крайне важно правильно понимать механизма диагностирования, разницы диагнозов. Очень не хотелось бы, что все это отпугнуло людей от обращения за психологической помощью, заключила она.