«Денежные чаи». Суд встал на сторону онколога в споре с травницей в Москве
Адвокат Селиханова: травница Беляевская проиграла в Москве суд с онкологом
Травница из Иркутска Екатерина Беляевская подала в суд после того, как ее раскритиковала врач-онколог. Женщина утверждала, что может с помощью растений вылечить такие серьезные болезни как ВИЧ и рак. Адвокат онколога Алина Селиханова рассказала 360.ru, почему суд отклонил иск против врача.
«Денежные чаи» и травы от рака
Правозащитница объяснила, что травница обвинила ее клиентку в нанесении урона репутации фирме «БайкалДар», которая занималась продажей лекарственных растений.
«Вид деятельности этой фирмы — это сбор лекарственных растений. Это не подпадает под медицинскую деятельность. То есть чтобы растение стало лекарством, его надо подвергнуть биологическому синтезу, а если это просто травка собранная, то это не лекарство», — отметила адвокат.
По ее словам, травница выставляла на продажу сборы растений, которые якобы лечат рак — за 700 тысяч рублей.
«Сборы от онкологии, сборы от ВИЧ. Она же там пишет, что все болезни лечатся. Еще у нее там есть [травы] против детской онкологии и „денежные чаи“», — указала Селиханова.
Она подчеркнула, что больные раком люди обращались к травнице и отказывались проходить лечение у врачей, из-за чего теряли драгоценное время. По мнению адвоката, многие люди соглашаются пойти к человеку, который на словах гарантирует им результат. При этом люди, не имеющие медицинского образования, могут требовать отказаться от посещения врачей. Например, травница Беляевская публиковала видео, в котором говорила о недопустимости совмещения лечения у нее с официальной медициной, заявив, что они «не коннектятся» между собой.
«Люди, которые больны онкологией, у них снижен уровень критического мышления, и они верят в чудо. Врач ограничен, он не может гарантировать результат. Он говорит: „Вот вы пройдете химиотерапию, а там посмотрим“», — сообщила правозащитница.
Одна из пациенток умерла
Селиханова пояснила, что врач-онколог в своем Telegram-канале описала случай из своей практики и призвала подписчиков не доверять шарлатанам, а в качестве примера привела деятельность травницы.
«Она написала это в своем Telegram-канале, сделала перепост видео и описала случай, как к ней пришла пациентка, уже потеряв время у травников, и ее онкология развилась до четвертой стадии. Она пришла уже в таком состоянии, что ее поздно было уже спасти», — рассказала адвокат.
В итоге травница подала исковое заявление о защите деловой репутации и проиграла его.
«Иск был один, но она на отказное решение подала апелляционную жалобу, потом подала кассацию, и 25 мая у нас была кассация. То есть суды трех инстанций ей отказали», — отметила адвокат.
По ее словам, суд решил, что нельзя защитить репутацию компании, сайт которой заблокировал Роскомнадзор. Несмотря на это травница продолжает заниматься продажей сборов растений и уже открыла новый сайт для этого.
«Их деятельность не подпадает под мошенничество и не вызывает подозрения вреда или смерти, потому что получается, что убить человека должна трава, но убивает человека не трава, а упущенное время», — заключила правозащитница.
Она добавила, что остановить деятельность компаний, продающих «волшебные» сборы трав, можно с помощью изменений в законах. Например, разрешить лечение травами только в том случае, если их прописал врач.
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