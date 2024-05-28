«Денежные чаи». Суд встал на сторону онколога в споре с травницей в Москве

Травница из Иркутска Екатерина Беляевская подала в суд после того, как ее раскритиковала врач-онколог. Женщина утверждала, что может с помощью растений вылечить такие серьезные болезни как ВИЧ и рак. Адвокат онколога Алина Селиханова рассказала 360.ru, почему суд отклонил иск против врача.

«Денежные чаи» и травы от рака

Правозащитница объяснила, что травница обвинила ее клиентку в нанесении урона репутации фирме «БайкалДар», которая занималась продажей лекарственных растений.

«Вид деятельности этой фирмы — это сбор лекарственных растений. Это не подпадает под медицинскую деятельность. То есть чтобы растение стало лекарством, его надо подвергнуть биологическому синтезу, а если это просто травка собранная, то это не лекарство», — отметила адвокат.

По ее словам, травница выставляла на продажу сборы растений, которые якобы лечат рак — за 700 тысяч рублей.

«Сборы от онкологии, сборы от ВИЧ. Она же там пишет, что все болезни лечатся. Еще у нее там есть [травы] против детской онкологии и „денежные чаи“», — указала Селиханова.

Она подчеркнула, что больные раком люди обращались к травнице и отказывались проходить лечение у врачей, из-за чего теряли драгоценное время. По мнению адвоката, многие люди соглашаются пойти к человеку, который на словах гарантирует им результат. При этом люди, не имеющие медицинского образования, могут требовать отказаться от посещения врачей. Например, травница Беляевская публиковала видео, в котором говорила о недопустимости совмещения лечения у нее с официальной медициной, заявив, что они «не коннектятся» между собой.

«Люди, которые больны онкологией, у них снижен уровень критического мышления, и они верят в чудо. Врач ограничен, он не может гарантировать результат. Он говорит: „Вот вы пройдете химиотерапию, а там посмотрим“», — сообщила правозащитница.