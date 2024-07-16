Демографический провал. Почему нынешние меры поддержки семей не повышают рождаемость

В Москве, в Государственной думе, состоялся круглый стол, на котором обсуждали господдержку семей с детьми и ее влияние на демографическую ситуацию в России. Вице-спикер ГД РФ Анна Кузнецова подвела неутешительный итог выполнения программ «Семья» и «Молодежь России», в итогах реализации которых не было даже коэффициента рождаемости. Она отметила, что программы следует пересмотреть, а сама поддержка должна приобрести комплексный подход. О том, какие меры нужно усилить, рассказала 360.ru депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова.

В целом ситуация следующая: все меры, которые существуют в России, направлены больше на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это семьи с низким достатком, которым выплачиваются достаточно высокие пособия. Но это социальные меры. А из демографических, пожалуй, единственная — это материнский капитал. Но к нему тоже нужно относиться осторожно. Он играет определенную роль, но его в основном используют для приобретения жилья, а это становится нагрузкой на семью, которая не имеет хорошего достатка, по выплате кредита из бюджета ежемесячно.

Все-таки мы должны переходить к пособиям, которые не зависят от того, какая нуждаемость у семьи, а от того, что семья есть. Должно быть федеральное пособие для семьи. <…> С каждым новым ребенком семья не должна беднеть, а должна становиться более благополучной. Поэтому если мы хотим, чтобы сегодня демографическая ситуация развивалась, то это пособие особенно важно.

Второй момент, на который все [на круглом столе] обращали внимание, — вопрос жилья. Мое личное предложение — подумать о социальной аренде жилья без права приватизации. Например, мы создаем определенный фонд и строим жилье, которое молодые семьи будут иметь право получить в социальную аренду. <…> Рождаются дети, родители могут увеличить свою жилплощадь. И они не впадают в это ипотечное рабство.