Дележка квартиры при разводе. Как доказать, что собственность принадлежит вам?
Юрист Измайлова: квартиру после развода можно оставить себе
Семейные драмы при разводе супругов не оставляют нас ни на работе, ни в книгах, ни в фильмах. Чаще всего мы сильнее сопереживаем парам не просто с недвижимостью, которую необходимо поделить, а с недвижимостью в ипотеке.
По российскому законодательству все, приобретаемое супругами в браке на общие средства, — их совместная собственность, включая квартиру, находящуюся в залоге у банка.
Если один из супругов не докажет иное, то квартиру можно поделить в суде пополам между разводящимися абсолютно так же, как и все остальное имущество.
Судебная практика и закон предполагают два варианта развития событий. Они зависят от вводных, которые есть у пары, и не позволят одному из супругов продолжать соседствовать, фактически оставаясь на одной территории.
Так, квартиру можно признать приобретенной на личные средства, а также оставить за собой (в единоличной собственности), рассчитавшись с бывшим супругом за нее через депозит суда и вопреки его желанию.
Первый вариант предполагает установление в судебном процессе продажи личного имущества (добрачного или унаследованного, например) для приобретения ипотечной квартиры. Личными должны быть деньги целиком — как первоначальный взнос, так и периодические платежи.
Такой сценарий на практике встречается редко только потому, что для него необходимо продумывание деталей супругом-заемщиком сильно заранее, а также наличие доказательств хранения денег с продажи личного имущества на счете. В то же время платежи должны вноситься именно с него.
Cуду также необходимо будет грамотно пояснить, по какой причине требовался ипотечный заем, если денег хватало на мгновенное приобретение жилья. При наличии подобных условий квартира совместной считаться не может и останется одному из супругов.
Чаще встречается ситуация, когда ипотека была взята прямо накануне заключения брака, а в нем лишь выплачивались платежи. В этом случае квартира останется приобретавшему ее супругу. Партнер же имеет право на компенсацию половины выплаченных за время брака платежей.
Второй вариант предполагает доказательства в суде того, что у одного партнера интереса к квартире больше, чем у другого. Это чаще обосновывают отсутствием иной жилплощади для проживания, а также организованным устройством быта вокруг квартиры одним из супругов в большей степени.
В таком случае, даже при наличии возражений оппонента в суде, если подтверждено внесение на депозит учреждения 1/2 рыночной стоимости недвижимого имущества, полноценная квартира вместе с кредитом достанется только одному. Второму — 1/2 от рыночной стоимости, но здесь и сейчас.
Несмотря на вышесказанное, в любой из ситуаций, где супруги делят имущество, первым и важнейшим был и будет оставаться совет разрабатывать свою стратегию раздела недвижимости только с юристом по бракоразводным процессам.
Автор публикации: юрист по бракоразводным процессам Александра Измайлова