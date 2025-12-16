Дележка квартиры при разводе. Как доказать, что собственность принадлежит вам?

Семейные драмы при разводе супругов не оставляют нас ни на работе, ни в книгах, ни в фильмах. Чаще всего мы сильнее сопереживаем парам не просто с недвижимостью, которую необходимо поделить, а с недвижимостью в ипотеке.

По российскому законодательству все, приобретаемое супругами в браке на общие средства, — их совместная собственность, включая квартиру, находящуюся в залоге у банка.

Если один из супругов не докажет иное, то квартиру можно поделить в суде пополам между разводящимися абсолютно так же, как и все остальное имущество.

Судебная практика и закон предполагают два варианта развития событий. Они зависят от вводных, которые есть у пары, и не позволят одному из супругов продолжать соседствовать, фактически оставаясь на одной территории.

Так, квартиру можно признать приобретенной на личные средства, а также оставить за собой (в единоличной собственности), рассчитавшись с бывшим супругом за нее через депозит суда и вопреки его желанию.