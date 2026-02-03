Устранить несправедливость. Декрет предложили включить в стаж для досрочной пенсии

В Думе предложили включить уход за ребенком в льготный стаж для пенсии

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила министру труда и социальной защиты Антону Котякову включить отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж для досрочного назначения пенсий педагогическим и медицинским работникам, а также другим социально значимым категориям.

Лантратова отмечает, что в правоприменительной практике часто путают общий (трудовой) стаж, страховой и специальный. Это приводит к тому, что женщины, работающие в социальной сфере и ухаживающие за детьми, получают меньше возможностей для досрочного выхода на пенсию. Копия письма есть в распоряжении 360.ru.

Представляется целесообразным обеспечить обязательное включение отпусков по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, для педагогических работников, медицинских работников и иных категорий, которым досрочное пенсионное обеспечение предоставляется по законодательству, без ограничений по дате начала отпуска и без дискриминирующих «переходных» оговорок.

Она также предложила повысить пенсионные коэффициенты за уход за ребенком до 1,5 лет. Планируется закрепить повышенные значения: не менее 2,7 ИПК за первого ребенка, 5,4 ИПК за второго и 8,1 ИПК за третьего и следующих детей.

Лантратова считает, что эти изменения помогут устранить разрыв между трудовыми гарантиями и пенсионными правами. Это также должно снизить количество судебных споров и повысить доверие к системе социальной защиты.

«Льготная пенсия для учителей и врачей была введена не случайно. Эти профессии сопряжены с колоссальными психоэмоциональными нагрузками, риском инфекционных заболеваний и высокой ответственностью», — отметила депутат.

Сегодня педагоги и медики, решившие уйти в отпуск по уходу за ребенком, сталкиваются с профессиональными трудностями. Время декрета учитывается в общий трудовой стаж, но не в льготный. Для учительницы, вырастившей двоих детей, выход на досрочную пенсию может задержаться на три-пять лет. Это несправедливо, считает Лантратова. Воспитание детей не должно лишать человека заслуженных профессиональных привилегий.