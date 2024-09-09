Сегодня 22:31 Декоративные убийцы. Какие комнатные растения опасны для домашних животных Эксперт Литвинова: к комнатным цветам нельзя допускать детей и домашних животных 0 0 0 Фото: Pxhere Эксклюзив

Общество

Собаки

Животные

Цветы

Квартиры

Кошки

Некоторые декоративные растения, которые украшают подоконники квартир, могут быть опасны для домашних животных. Как обезопасить питомцев и что лучше не выращивать в домашних условиях, рассказала 360.ru старший научный сотрудник Астраханского государственного заповедника Наталья Литвинова.

Далее — ее прямая речь.

Большая часть декоративных комнатных растений ядовита. Например, диффенбахии, аглаонемы. Проще сказать, что не ядовито. Можно выращивать алое, каланхоэ, бегонии, а все остальное держать подальше от животных однозначно. Хотя у меня лично были примеры, когда кошка — не знаю, зачем, — лизала олеандр, который мегаядовитый, и ничего с ней не было. Я не могла ее отогнать.

Но вообще априори детей и домашних животных к комнатным цветам нельзя допускать, потому что они не умеют различать, что опасно, а что — нет. Поэтому для детей это должно быть запретом, а для животных — убрано вне зоны их досягаемости.

Алое или бегонии пусть едят на здоровье. Среди бегоний даже есть сорта, которые выращивают чуть ли для морских свинок. [Насчет наиболее самой токсичной части цветка, которая находится под землей], прежде всего стоит говорить надо о клубнях цикламенов. Это очень популярные горшочные цветы, и они очень ядовитые. Ситуация такая, что большая часть новых цветов — скажем, не из советского времени (алое, каланхоэ), — ядовиты. [Их] надо убирать. Если животное и не отравится, то получит ожоги слизистой, глаз, зачем это?

Животные — как дети. Они не понимают, из любопытства погрызут, а потом не знаешь, что лечить.

Например, герань можно есть на здоровье. Она просто обладает очень резким специфическим запахом, поэтому, наверное, ее едят меньше. Но герань безопасна.

Фото: Pxhere

А когда перечисляют список ядовитых [растений], прямо первой строчкой идут цикламены. Там совсем чуть-чуть надо, чтобы отравиться очень сильно. Все диффенбахии <…> обладают мощным, раздражающим действием на слизистые. Более того, даже если черенковать диффенбахии, выделяется сок, который может вызывать у человека химические ожоги. С ними тоже нужно быть очень осторожными.

Скажем, каланхоэ декоративно цветущее пусть жуют на здоровье. Или дегремону живородящую — только польза будет. А плющ ядовитый. Хлорофитумы абсолютно безопасные, причем все, даже новые формы.

Но опять-таки это плеяда достаточно старых советских растений, когда не держали дома что-то ужасно опасное. А на большинство новых нужно смотреть. Например, жасмин и олеандр обладают сильным запахом. Сильно пахнет гардения — но, скорее, это может быть [опасно] для человека. Цитрусовые не ядовиты, листья тех же самых лимонов если пожевать, [плохо не будет].