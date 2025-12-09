Декабрь накроют супермощные магнитные бури? Чего ждать на самом деле
Врач Лапа объяснила, как пережить магнитную бурю 9–10 декабря
Надвигающаяся мощная магнитная буря заставила ученых и медиков в один голос высказать беспокойство. Что ее вызвало и как долго она продлится, правда ли, что весь декабрь пройдет под знаком геомагнитных возмущений, и как подготовиться к таким периодам тем, кто чувствует на себе каждую солнечную вспышку? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.
Магнитные бури весь декабрь — страшилка или реальность?
Изначально Лаборатория солнечной астрономии предсказывала довольно сильную магнитную бурю 9 и 10 декабря. Однако вечером вторника она все еще задерживалась.
«Ударного воздействия, связанного с приходом к Земле выброшенного два дня назад облака плазмы, пока нет», — указали исследователи.
Ученые ожидают магнитные бури уровня G2-G3 — от средних до сильных. Виной всему большая группа пятен на Солнце. Чем их больше, тем выше его активность, как следствие — растет число вспышек, которые и приводят к магнитным бурям, рассказал 360.ru старший научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.
«Однако не всегда этот механизм соблюдается. Бывает и так, что на Солнце много пятен, но больших вспышек нет. Почему — непонятно. Наверное, светило копит энергию, которую внезапно выбросит потом», — объяснил эксперт.
В декабре ученые прогнозируют череду геомагнитных волнений. Одна из них настигнет планету в ближайшие часы.
Как происходят вспышки на Солнце
Как же зарождаются магнитные бури на Земле? Все начинается далеко за пределами планеты — на Солнце, которое обладает собственным магнитным полем. Оно нестабильное, постоянно меняет форму, из-за чего на нем образуются пятна, или магнитные петли, подчеркнул Железнов.
«Магнитная петля может выйти на поверхность то в одном, то в другом месте. Это напоминает кастрюлю с закипающей водой: там пузырек, тут пузырек», — объяснил ученый.
Выброс плазмы происходит, когда такая магнитная петля разрывается. В итоге часть плазмы отделяется и ее уносит в сторону Земли.
У планеты есть свое магнитное поле, которое при встрече с солнечной плазмой начинает «возмущаться» — происходит магнитная буря.
Черная вспышка на Солнце — виновница сильной магнитной бури?
Около полуночи во вторник, 9 декабря, на Солнце произошло редкое и зрелищное явление — черная вспышка, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии.
После взрыва на расстоянии около километра от Солнца образовалось облако плотного и холодного водорода. Из-за того что температура вещества гораздо ниже показателей поверхности светила, на его фоне водород образовал темное пятно.
«По всей видимости, концентрация выброшенного водорода была небольшой. Потому он очень быстро остыл и стал выглядеть темным пятном», — объяснил Железнов.
Последствия мощного взрыва еще не настигли планету, но ученые ждут сильную магнитную бурю в ближайшие часы.
«Трудно представить конфигурацию, при которой облако плазмы размером 100 миллионов километров может пройти незамеченным сразу мимо трех [космических] аппаратов, разнесенных по орбите», — уточнили в лаборатории.
Как справиться с магнитными бурями
Предупрежден — значит, вооружен. Такой девиз должен быть у всех метеозависимых. Как пережить сильную магнитную бурю, 360.ru подсказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. Она успокоила: здоровым людям бояться нечего, ведь на них это не подействует.
Геомагнитные возмущения могут заметить люди с проблемами сердечно-сосудистой системы — они способны реагировать даже на колебания температуры на улице.
Также к метеозависимым относят пациентов с хроническими заболеваниями. Не стоит забывать и тех, кто пережил инфаркт или инсульт.
Таким людям следует соблюдать определенные правила не только во время магнитной бури, но и в спокойные дни. Вот что посоветовала Лапа:
- Не злоупотреблять физической нагрузкой;
- Ежедневно гулять на свежем воздухе, лучше медленным шагом;
- Не переедать;
- Разнообразить свое меню;
- Если хочется, можно отдохнуть — немного полежать.