Декабрь накроют супермощные магнитные бури? Чего ждать на самом деле

Надвигающаяся мощная магнитная буря заставила ученых и медиков в один голос высказать беспокойство. Что ее вызвало и как долго она продлится, правда ли, что весь декабрь пройдет под знаком геомагнитных возмущений, и как подготовиться к таким периодам тем, кто чувствует на себе каждую солнечную вспышку? Ответы на эти и другие вопросы — в материале 360.ru.

Магнитные бури весь декабрь — страшилка или реальность?

Изначально Лаборатория солнечной астрономии предсказывала довольно сильную магнитную бурю 9 и 10 декабря. Однако вечером вторника она все еще задерживалась.

«Ударного воздействия, связанного с приходом к Земле выброшенного два дня назад облака плазмы, пока нет», — указали исследователи.

Ученые ожидают магнитные бури уровня G2-G3 — от средних до сильных. Виной всему большая группа пятен на Солнце. Чем их больше, тем выше его активность, как следствие — растет число вспышек, которые и приводят к магнитным бурям, рассказал 360.ru старший научный сотрудник и пресс-секретарь Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

«Однако не всегда этот механизм соблюдается. Бывает и так, что на Солнце много пятен, но больших вспышек нет. Почему — непонятно. Наверное, светило копит энергию, которую внезапно выбросит потом», — объяснил эксперт.

В декабре ученые прогнозируют череду геомагнитных волнений. Одна из них настигнет планету в ближайшие часы.