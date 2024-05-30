Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах
Активист Михайлов: не нужно ограничивать продажу алкоголя в аэропортах
Правила продажи алкоголя на внутренних рейсах в аэропортах могут уточнить. Например, разрешат продавать спиртное в Duty Free аэропортов, но только после приземления в точку назначения. Пока же напитки с запретными градусами можно приобрести лишь на международных рейсах. Какие еще уточнения поступили в Госдуму, зачем они нужны, почему люди выпивают в воздухе и к чему могут привести ограничения — в материале 360.ru.
Что предложило МВД
Министерство внутренних дел России предложило главе комитета по экономической политике Госдумы Максиму Топилину уточнить правила продажи алкоголя на внутренних рейсах в Duty Free аэропортов. К примеру, ограничить количество бутылок со спиртным в одни руки, лишить пассажиров возможности употреблять крепкие напитки сразу же. Для этого магазины могут упаковывать покупки в специальные зип-пакеты.
Кроме того, МВД призвало продавать алкоголь исключительно в пункте прилета — не вылета. По мнению министерства, это позволит сделать полеты на самолетах безопаснее.
По данным «Известий», с 2021 по 2023 год авиакомпании отказались перевозить почти 6,3 тысячи нетрезвых пассажиров. За этот же промежуток времени перевозчики сняли с рейсов порядка 4,9 тысячи клиентов по причине дебоширства и хулиганства.
Почему люди пьют на борту самолета?
«У русского человека сложилась традиция — выпить перед полетом. И его можно понять: он отработал год, выдохнул и перед отпуском выпил. Необязательно перед авиарейсом, можно употребить алкоголь и перед поездом, автобусом, или перед поездкой на личном автомобиле, если он не за рулем», — рассказал 360.ru общественный деятель Владимир Михайлов.
У многих пассажиров, особенно у тех, кто летает на самолетах нечасто, есть страх перелетов. В таких случаях перед посадкой или перед взлетом человек может выпить немного — для храбрости.
Михайлов отметил, что аэрофобию можно считать уважительной причиной, ведь пассажир не хулиганит, а сидит спокойно. Вместо уточнения правил продажи алкоголя в аэропортах собеседник 360.ru предложил ужесточить наказания для авиадебоширов.
Безнаказанность и безответственность заставляет русского человека выпивать на борту самолета или в зале вылета/прилета, подчеркнул заслуженный летчик России и заместитель главреда журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. По этой причине не стоит идти на послабления в части продажи алкоголя на внутренних авиарейсах.
Попов порекомендовал усилить профилактическую работу среди пассажиров.
«И, может быть тогда лет через 5-10 что-то изменится», — добавил собеседник 360.ru.
Почему не нужно употреблять алкоголь в самолете
Спиртное — не дефицитный напиток, его можно купить где угодно. На высоте 10 тысяч километров он очень опасен — как для нетрезвого пассажира, так и для его соседей, рассказал 360.ru представитель Ространснадзора и председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Олег Смирнов.
«Например, вы летите с женой и ребенком. Появляется тип, который выпил купленный в аэропорту алкоголь, и начинает куролесить рядом с вами. Как на это посмотрит ваша семья?» — задался вопросом Смирнов.
По его мнению, для авиации это очень серьезное дело, которое необходимо решать коренным образом.
Отсутствие нетрезвых пассажиров влияет на безопасность полетов и жизни людей, согласился с коллегой Владимир Попов. Пьяный человек на борту вызывает много негативных эмоций у других клиентов авиакомпании.
К тому же присутствие пассажира, потерявшего над собой контроль, приносит экипажу много хлопот. После посадки лайнера вызывают наряд полиции, это сказывается и на бортпроводницах, которые и так находятся в стрессе.
«Поэтому не стоит продавать алкоголь перед вылетом. Думаю, прибыль от продажи спиртного не окупит всю головную боль от пьяных дебоширов», — подытожил эксперт.