Сегодня 18:55 Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах Активист Михайлов: не нужно ограничивать продажу алкоголя в аэропортах 1 1 2 Фото: Unsplash Эксклюзив

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Правила продажи алкоголя на внутренних рейсах в аэропортах могут уточнить. Например, разрешат продавать спиртное в Duty Free аэропортов, но только после приземления в точку назначения. Пока же напитки с запретными градусами можно приобрести лишь на международных рейсах. Какие еще уточнения поступили в Госдуму, зачем они нужны, почему люди выпивают в воздухе и к чему могут привести ограничения — в материале 360.ru.

Что предложило МВД Министерство внутренних дел России предложило главе комитета по экономической политике Госдумы Максиму Топилину уточнить правила продажи алкоголя на внутренних рейсах в Duty Free аэропортов. К примеру, ограничить количество бутылок со спиртным в одни руки, лишить пассажиров возможности употреблять крепкие напитки сразу же. Для этого магазины могут упаковывать покупки в специальные зип-пакеты. Кроме того, МВД призвало продавать алкоголь исключительно в пункте прилета — не вылета. По мнению министерства, это позволит сделать полеты на самолетах безопаснее. По данным «Известий», с 2021 по 2023 год авиакомпании отказались перевозить почти 6,3 тысячи нетрезвых пассажиров. За этот же промежуток времени перевозчики сняли с рейсов порядка 4,9 тысячи клиентов по причине дебоширства и хулиганства.

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Почему люди пьют на борту самолета? «У русского человека сложилась традиция — выпить перед полетом. И его можно понять: он отработал год, выдохнул и перед отпуском выпил. Необязательно перед авиарейсом, можно употребить алкоголь и перед поездом, автобусом, или перед поездкой на личном автомобиле, если он не за рулем», — рассказал 360.ru общественный деятель Владимир Михайлов. У многих пассажиров, особенно у тех, кто летает на самолетах нечасто, есть страх перелетов. В таких случаях перед посадкой или перед взлетом человек может выпить немного — для храбрости. Михайлов отметил, что аэрофобию можно считать уважительной причиной, ведь пассажир не хулиганит, а сидит спокойно. Вместо уточнения правил продажи алкоголя в аэропортах собеседник 360.ru предложил ужесточить наказания для авиадебоширов.

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Безнаказанность и безответственность заставляет русского человека выпивать на борту самолета или в зале вылета/прилета, подчеркнул заслуженный летчик России и заместитель главреда журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. По этой причине не стоит идти на послабления в части продажи алкоголя на внутренних авиарейсах. Попов порекомендовал усилить профилактическую работу среди пассажиров. «И, может быть тогда лет через 5-10 что-то изменится», — добавил собеседник 360.ru.

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Почему не нужно употреблять алкоголь в самолете Спиртное — не дефицитный напиток, его можно купить где угодно. На высоте 10 тысяч километров он очень опасен — как для нетрезвого пассажира, так и для его соседей, рассказал 360.ru представитель Ространснадзора и председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Олег Смирнов. «Например, вы летите с женой и ребенком. Появляется тип, который выпил купленный в аэропорту алкоголь, и начинает куролесить рядом с вами. Как на это посмотрит ваша семья?» — задался вопросом Смирнов. По его мнению, для авиации это очень серьезное дело, которое необходимо решать коренным образом.

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Отсутствие нетрезвых пассажиров влияет на безопасность полетов и жизни людей, согласился с коллегой Владимир Попов. Пьяный человек на борту вызывает много негативных эмоций у других клиентов авиакомпании. К тому же присутствие пассажира, потерявшего над собой контроль, приносит экипажу много хлопот. После посадки лайнера вызывают наряд полиции, это сказывается и на бортпроводницах, которые и так находятся в стрессе. «Поэтому не стоит продавать алкоголь перед вылетом. Думаю, прибыль от продажи спиртного не окупит всю головную боль от пьяных дебоширов», — подытожил эксперт.