Дату платежей за ЖКУ сдвинули на 5 дней. Как это должно помочь россиянам?
Колунов объяснил главную цель закона о переносе оплаты услуг ЖКУ
С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о переносе предельного срока оплаты за коммунальные услуги с 10-го на 15-е число месяца за истекшим. Документ об этом приняли на заседании Госдумы в этот вторник. Платежки за ЖКУ будут приходить жителям не позднее 5-го числа.
Зачем плату за ЖКУ перенесли на пять дней
Проект об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца приняли в первом чтении еще в 2023 году. После доработкой документа занимался профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ.
Сегодня этот закон приняли сразу во втором и третьем чтениях, отметил в беседе с 360.ru зампред комитета Сергей Колунов.
Важно, что в итоговом виде документ не разрешает назначать другой срок оплаты договором управления многоквартирным домом или «решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива».
«Сегодня зарплаты нашим гражданам приходят в разные числа и немало тех, кто получает деньги 12-го или 15-го числа. Для того чтобы таким гражданам было удобно оплачивать ЖКУ, чтобы они детали это после поступления зарплаты, чтобы не было просрочек, принят закон», — подчеркнул Колунов.
В ответ на уточняющий вопрос о фактическом поступлении средств (ведь не всегда они могут приходить на счет день в день) он еще раз указал на то, что речь идет именно о самой оплате.
«Мы говорим именно о факте оплаты, а не о факте поступления денег на счет. Оплата с 1 марта 2026 года должна будет производиться до 15 -го числа каждого месяца», — пояснил собеседник 360.ru.
Как будут приходить платежки по ЖКУ
Отдельно Колунов обратил внимание на то, что перенесен будет и срок предоставления платежных документов с «до первого числа месяца» на «до пятого числа месяца».
«Это даст дополнительное время ресурсоснабжающим организациям — теплосети, водоканалу — и управляющим компаниям, чтобы грамотно произвести расчет начислений и избежать неточностей. Пять дней — хорошее дополнительное время, чтобы еще раз все перепроверить и избежать ошибок», — уточнил он.
Тарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля 2025 года
Еще одно изменение в сфере жилищно-коммунального хозяйства ждет россиян уже в начале июля. Речь идет о плановом повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги — они вырастут на 11,9% в среднем по всем регионам страны.
Заметнее всего тарифы подрастут в Пермском крае (+21,1%), Архангельской области (+20%), Кемеровской области (+19,8%). За ними следуют Северная Осетия — Алания (+19,1%) и Челябинская область и Мордовия (+18%).
В Ингушетии расценки на ЖКУ увеличатся на 17,6%, в Дагестане и Татарстане — 17,5%, в Алтайском крае — 15,5%.
Меньше всего коммуналка подорожает в Амурской области (+8,6%), Республике Алтай (+8,8%), ХМАО (+9%), ЯНАО (+9,2%), Ненецком АО (+9,6%) и Чукотском АО (+9,9%).
В столице тарифы подрастут на на 15%, в Подмосковье — на 13,3%, в Петербурге — на 14,6%, в Ленобласти — на 15%.
Правительство также определило предельно допустимое отклонение от этих индексов для ряда регионов, которое составит от 2,1% до 4,8%. Следовательно, тарифы на ЖКУ в некоторых субъектах могут вырасти еще сильнее.
В пресс-службе ФАС также напомнили, что по каждому региону устанавливается свой индекс платы для населения, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства индекса по отдельным городам (на основании решений глав субъектов).
С 2025 года обоснованность установленных тарифов ЖКХ будет оцениваться с учетом того, что 1,5% выручки ресурсоснабжающих компаний должны иметь целевой характер и направляться только на модернизацию коммунальной инфраструктуры, заключили в ведомстве.