Сегодня 18:09 Дату платежей за ЖКУ сдвинули на 5 дней. Как это должно помочь россиянам? Колунов объяснил главную цель закона о переносе оплаты услуг ЖКУ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о переносе предельного срока оплаты за коммунальные услуги с 10-го на 15-е число месяца за истекшим. Документ об этом приняли на заседании Госдумы в этот вторник. Платежки за ЖКУ будут приходить жителям не позднее 5-го числа.

Зачем плату за ЖКУ перенесли на пять дней Проект об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца приняли в первом чтении еще в 2023 году. После доработкой документа занимался профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ.

Сегодня этот закон приняли сразу во втором и третьем чтениях, отметил в беседе с 360.ru зампред комитета Сергей Колунов. Важно, что в итоговом виде документ не разрешает назначать другой срок оплаты договором управления многоквартирным домом или «решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива».

Фото: РИА «Новости»

«Сегодня зарплаты нашим гражданам приходят в разные числа и немало тех, кто получает деньги 12-го или 15-го числа. Для того чтобы таким гражданам было удобно оплачивать ЖКУ, чтобы они детали это после поступления зарплаты, чтобы не было просрочек, принят закон», — подчеркнул Колунов.

В ответ на уточняющий вопрос о фактическом поступлении средств (ведь не всегда они могут приходить на счет день в день) он еще раз указал на то, что речь идет именно о самой оплате. «Мы говорим именно о факте оплаты, а не о факте поступления денег на счет. Оплата с 1 марта 2026 года должна будет производиться до 15 -го числа каждого месяца», — пояснил собеседник 360.ru. Как будут приходить платежки по ЖКУ Отдельно Колунов обратил внимание на то, что перенесен будет и срок предоставления платежных документов с «до первого числа месяца» на «до пятого числа месяца». «Это даст дополнительное время ресурсоснабжающим организациям — теплосети, водоканалу — и управляющим компаниям, чтобы грамотно произвести расчет начислений и избежать неточностей. Пять дней — хорошее дополнительное время, чтобы еще раз все перепроверить и избежать ошибок», — уточнил он.

Фото: РИА «Новости»

Тарифы ЖКХ вырастут в России с 1 июля 2025 года Еще одно изменение в сфере жилищно-коммунального хозяйства ждет россиян уже в начале июля. Речь идет о плановом повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги — они вырастут на 11,9% в среднем по всем регионам страны. Заметнее всего тарифы подрастут в Пермском крае (+21,1%), Архангельской области (+20%), Кемеровской области (+19,8%). За ними следуют Северная Осетия — Алания (+19,1%) и Челябинская область и Мордовия (+18%). В Ингушетии расценки на ЖКУ увеличатся на 17,6%, в Дагестане и Татарстане — 17,5%, в Алтайском крае — 15,5%. Меньше всего коммуналка подорожает в Амурской области (+8,6%), Республике Алтай (+8,8%), ХМАО (+9%), ЯНАО (+9,2%), Ненецком АО (+9,6%) и Чукотском АО (+9,9%). В столице тарифы подрастут на на 15%, в Подмосковье — на 13,3%, в Петербурге — на 14,6%, в Ленобласти — на 15%. Правительство также определило предельно допустимое отклонение от этих индексов для ряда регионов, которое составит от 2,1% до 4,8%. Следовательно, тарифы на ЖКУ в некоторых субъектах могут вырасти еще сильнее.

Фото: РИА «Новости»

В пресс-службе ФАС также напомнили, что по каждому региону устанавливается свой индекс платы для населения, а также допустимое отклонение от установленного распоряжением правительства индекса по отдельным городам (на основании решений глав субъектов). С 2025 года обоснованность установленных тарифов ЖКХ будет оцениваться с учетом того, что 1,5% выручки ресурсоснабжающих компаний должны иметь целевой характер и направляться только на модернизацию коммунальной инфраструктуры, заключили в ведомстве.