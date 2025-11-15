Стресса меньше не становится: почему половина россиян чувствуют себя на грани?
Консультант Рахметова: изменение методов коммуникации вызвало волну стресса
Феномен рабочего стресса, ранее воспринимавшийся как личная проблема сотрудника, сегодня все чаще принято рассматривать в зоне управления рисками. До этого руководители фокусировались на финансовых, экономических и юридических угрозах, оставляя человеческий фактор на периферии. Теперь же ситуация меняется по мере развития психологии и накопления данных о прямом влиянии стресса на производительность, текучесть кадров и инновационность.
По данным аналитиков, в России около 33% населения хотя бы раз в неделю испытывают сильный стресс, а 13% — практически ежедневно. Постоянный же стресс на рабочем месте начинают признавать одним из наиболее значительных организационных рисков, которыми необходимо управлять. В отсутствии контроля он способен подорвать устойчивость любой компании. Тут важно понимать, какие аспекты современной трудовой реальности в нашей стране выступают факторами риска тотального напряжения.
Первый — хаос и несогласованность внутренних бизнес-процессов. Сотрудники регулярно сталкиваются со средой неопределенности: противоречивыми указаниями, постоянно меняющимися целями и приоритетами, отсутствием четких регламентов. Ситуация усугубляется потоком нововведений — как внутренних, так и внешних.
Компании вынуждены оперативно реагировать на новые законы, штрафы и разрывы устоявшихся деловых связей, что усиливает организационную нестабильность и истощает ресурсы персонала.
Второй фактор риска — изменение привычных инструментов коммуникации.
Сдвиг усиливается вынужденными изменениями графиков и форматов занятости, которые вносят элемент неустойчивости в личную жизнь персонала.
Все это усугубляет мощное внешнее давление — общая геополитическая турбулентность. Постоянный информационный фон, санкционное противостояние и неопределенность глобальных перспектив формируют устойчивый уровень тревоги, который работники неизбежно переносят в офисную среду.
На первый план для бизнеса выходят экономические вызовы, напрямую влияющие на психологический климат в коллективе. Падение платежеспособного спроса вынуждает срочно искать новых клиентов и осваивать непривычные направления.
Для рядовых сотрудников и middle-менеджеров это означает необходимость быстрой переквалификации и адаптации к чуждым деловым и ментальным ценностям. Сама по себе такая глубокая и стремительная трансформация профессионального сознания становится мощным источником стресса.
Итогом становится его переход из ситуационного в хронический. Если три года назад происходящее воспринималось как временный кризис, сегодня неопределенность стала постоянной средой. Растет риск волны психосоматических заболеваний — от бессонницы и тревожных расстройств до сердечно-сосудистых проблем, напрямую вызванных постоянным напряжением.
Организации сталкиваются уже не просто с уставшими, а с профессионально выгорающими сотрудниками.
При отсутствии четкого вектора развития и долгосрочных целей они теряют мотивацию и способность к адаптации.
Формируется порочный круг: бизнес, стремясь выжить, создает новые стрессовые условия для персонала, а тот, истощенный, утрачивает эффективность и гибкость, без которых преодоление кризиса невозможно.
Выйти из этого круга можно только через осознание ключевой роли управления психологическими рисками и сохранения человеческого капитала как стратегических инвестиций в устойчивость бизнеса в эпоху перманентных изменений.
Автор статьи: Владлена Рахметова, консультант по управлению рисками ООО «Вместе.ПРО»