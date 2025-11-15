Стресса меньше не становится: почему половина россиян чувствуют себя на грани?

Феномен рабочего стресса, ранее воспринимавшийся как личная проблема сотрудника, сегодня все чаще принято рассматривать в зоне управления рисками. До этого руководители фокусировались на финансовых, экономических и юридических угрозах, оставляя человеческий фактор на периферии. Теперь же ситуация меняется по мере развития психологии и накопления данных о прямом влиянии стресса на производительность, текучесть кадров и инновационность.

По данным аналитиков, в России около 33% населения хотя бы раз в неделю испытывают сильный стресс, а 13% — практически ежедневно. Постоянный же стресс на рабочем месте начинают признавать одним из наиболее значительных организационных рисков, которыми необходимо управлять. В отсутствии контроля он способен подорвать устойчивость любой компании. Тут важно понимать, какие аспекты современной трудовой реальности в нашей стране выступают факторами риска тотального напряжения.

Первый — хаос и несогласованность внутренних бизнес-процессов. Сотрудники регулярно сталкиваются со средой неопределенности: противоречивыми указаниями, постоянно меняющимися целями и приоритетами, отсутствием четких регламентов. Ситуация усугубляется потоком нововведений — как внутренних, так и внешних.

Компании вынуждены оперативно реагировать на новые законы, штрафы и разрывы устоявшихся деловых связей, что усиливает организационную нестабильность и истощает ресурсы персонала.