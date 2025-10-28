Сегодня 01:58 Кого безопаснее приглашать на работу, чтобы не бегали по улицам с лопатами? Публицист Миронова призвала завозить в РФ кубинцев вместо среднеазиатов 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Вышло сразу несколько интересных исследований. Оказалось, каждый необразованный мигрант приносит государству многомиллионные убытки, а уровень совершения насильственных преступлений зависит от IQ. Если все так, зачем мы продолжаем приглашать молодые поколения необразованных среднеазиатов? Все их образованные сограждане давно перебрались в Россию, если хотели, — теперь едут те, кто дерется на улицах лопатами. Возможно, выгоднее будет звать временно кубинцев, корейцев, индийцев. И умнее будет на часть работ набирать только среднеазиатских женщин, ведь они мотивированы работать и при этом не агрессивны.

Видим издалека Сразу несколько новостей по теме. Начнем, пожалуй, с наших событий. В выходные произошла драка мигрантов на территории столичного ЖК. Кинулись толпа на толпу то ли с лопатами, то ли с дорожными знаками. Сказали, вышлют всех, против кого не возбудят дело. Двоих собираются лишить гражданства. Тут все понятно. Знаете, я решила провести эксперимент. Опубликовала у себя это видео и спросила подписчиков: а как коренные россияне узнают в этих людях мигрантов, хотя лиц не видно? Ответы были разные: не та осанка, не та походка, другая комплекция.

Видео: 360.ru

Однако самый важный ответ был такой: мы этих людей безошибочно определяем на улице, потому что сами так себя в городах не ведем. Не ходим расхлябанно, даже когда наш человек бежит по улице, он понимает, что находится в городе, что на него смотрят. Даже деревенские понимают, посколько они бывают в городах. Сегодня из Средней Азии едут молодые поколения селян, которые вообще не понимают, что такое большой город, и ведут себя в городе как в селе. Горном. Походка вразвалочку, громкий голос, болтовня по видеосвязи.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Итак, что мы имеем? В Россию прибыли миллионы чужаков, носители не только чуждой культуры, но и сниженной. Поток образованных воспитанных мигрантов из Средней Азии давно закончился. Те, кто еще воспитывался в СССР, получали светское и часто советское образование, окончили вуз, все приехали давно в Россию, если хотели. Они здесь устроились, ассимилировались, мы их не узнаем на улицах. Сейчас едут самые необразованные, темные, из самых глухих мест. Почему? Потому что ситуация в Средней Азии выправляется, растет уровень жизни, появляется работа, защищенность. Я была в прошлом году в Узбекистане, до того, давно, была в Таджикистане. В городах там у многих отличная работа. Городские узбеки выглядят совсем не так, как их сородичи, наводнившие Россию.

У нас те, кто не пригодился дома. В узбекских городах хорошо. Только не для всех узбеков есть там место — есть для лучших, умнейших, образованнейших. Остальные — в России.

Убытки подсчитаны Новость вторая: опубликовали исследование Манхэттенского института. Оказалось, каждый привоз в США мигранта 30 лет без среднего образования наносит в первые 10 лет его пребывания в стране убыток в 10 тысяч долларов, в течение 30 лет убыток достигает 130 тысяч долларов. Это траты на пособия, на полицию, которая защищает от мигранта население, траты на его детей, которых он не может учить и за которыми приходится наблюдать соцслужбам.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

В противовес этому любой мигрант в возрасте 30 лет, имеющий хорошее высшее образование, за первые 10 лет в стране приносит 200 тысяч долларов дохода, а за 30 — 1,6 миллиона долларов. Он работает, дает новые знания, создает новые места, он боится (в отличие от необразованного собрата) обращаться за пособиями, следит за здоровьем и мало болеет, дает образование своим детям. В нашей реальности цифры будут другие, конечно. Необразованный мигрант приносит в России больше убытка, чем в Соединенных Штатах, так как у нас бесплатная медицина и соцзащита. Мигрант лечит у нас всю семью, которая не работает. Доход, который приносит образованный мигрант, в России наверняка в рублях меньше, чем в США, но не сильно, ведь образование здесь бесплатное: следовательно, получая гражданина с дипломом, государство экономит на его обучении.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Опасные перспективы Еще одна новость, опять американская: чем выше коэффициент интеллекта, чем меньше вероятность совершения человеком насильственных преступлений. Чем IQ ниже, тем чаще люди идут на грабежи, убийства, изнасилования, драки. Для тех, кто не только сейчас проснулся, а много лет встревожен ситуацией с миграцией, в этих исследованиях нет ничего нового. Да, мигранты — это проблема преступности и прямого ущерба государству, поскольку сюда едут необразованные и неквалифицированные. В итоге мы все платим за выгоду частному бизнесу, которому нужны мигранты. И платим опосредованно странам — отправителям мигрантов: они сплавляют к нам лишние для их экономик рты, мы их тут кормим и несем убытки.

Что делать? Для начала хорошо бы официально признать, что места скопления мигрантов, занимающихся малоквалифицированным трудом, — это места опасности. Селить людей компактно вокруг мест работы, к оплате охраны общественного порядка привлекать работодателя. Нужны на стройке мигранты? Пусть живут рядом, а владелец бизнеса оплачивает работу полиции или нанимает частную охрану, которая будет охранять местное население. Это нулевая мера, первоочередная. Не допустить свободного расселения малообразованных мигрантов, многие из которых еще и нелегально здесь живут.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Необразованные не нужны Далее: задача государства — свести к минимуму приток необразованных элементов, людей темных, консервативных. Как их определить? Есть утопичный вариант: при облавах и поимке на недостойном поведении замерять IQ, а всех, кто с низким, —высылать как потенциальный источник проблем. Относиться к ним как к проблеме. Своя страна эту проблему сюда сплавила, нам незачем с ними носиться. Это было бы идеально, но недостижимо. Есть достижимый вариант: вводить жесткий запрет на любые радикальные проявления исламизма. Допустим, в России свои есть в никабах-хиджабах, однако для мигранта ваххабитская борода, никаб должны быть сразу основанием для выдворения, а хиджаб — для вынесения официального предостережения: еще раз в нем увидят — домой.

В Таджикистане ведь запретили хиджаб. В Узбекистане я за неделю видела меньше хиджабов, чем за день встречаю в Купчине. Почему? Потому что там знают, что дальше может быть ваххабизм. У нас должно быть такое же отношение: радикальных исламистов отсылаем домой, ведь мы не импортируем консерватизм, нам нужны светские мигранты. Почему? Потому что чем радикальнее форма исповедуемого ислама, тем ниже уровень интеллекта. У кого-то есть вопросы после всего того, что мы видели в Сирии, к примеру, или в «Крокусе»?

Латиноамериканцы, корейцы, вьетнамцы, индийцы… Параллельно нужно создавать преимущества для привлечения мигрантов с высшим образованием. Правда, есть версия, что все среднеазиаты светского воспитания и образования, которые хотели переехать, уже здесь. Можно переманивать оттуда. И приглашать образованных людей из Латинской Америки, буддийских стран, из КНДР, например. Корейцы и индийцы ближе нам по этике, чем исламисты Таджикистана. А латиноамериканцы вообще набожные католики.

Фото: В столице Кубы Гаване. Jen Golbeck/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Хорошо себя показали программы привоза кубинцев. Землей к нам не прибыть, а по воздуху все же тяжело наркотики везти, такой проблемы, как с таджиками, не будет. К тому же на Кубе не развиты наркокартели. Работают кубинцы хорошо. Корейцев можно приглашать, коммунистические воспитанные. Даже если захотят здесь остаться, очень хорошо. Как и вьетнамцы.

В любой стране, где селятся китайцы, корейцы или вьетнамцы, растет уровень благосостояния жителей региона, растут уровень образования и цены на недвижимость — это трудолюбивые народы, которые ценят учебу.

Даже индусы в качестве мигрантов нам более предпочтительны сегодня, потому что буддистская и индуистская этика куда ближе, чем исламская. Индийцы понятнее и трудолюбивы. И едут без права тут оставаться, без семей, по целевому набору. Индийцев с высшим образованием нужно приглашать оставаться. Ни в одной стране не встречала, чтобы индийские врачи или программисты сколотили банду грабителей либо торговали наркотиками Надо продолжать привлекать целевых мигрантов из государств вне Средней Азии и Закавказья — оттуда, где есть культ образования и нет традиции сбиваться в ОПГ, бегать с лопатами по улицам. Невыгодно может быть дельцам, которые наживались на таджиках, когда вместо одного дворника на двор уже было пять ставок и пять лбов пинали балду. А государству будет ощутимая выгода: дешевле приглашать издалека, чем тут содержать семьи среднеазиатов и лечить их, бороться с криминалом

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Женщины вместо мужчин! Еще нужно делать ставку на женщин, там, где можно пригласить женщин. Полно мигрантов-мужчин работают на женской работе: ЖКХ, стройки — то есть там, где их легко контролировать государству. Дворники-мужчины, если они агрессивные, с кулаками и употребляют наркотики, даром не нужны, как и штукатуры, маляры. Звать женщин! Это автоматом решит много проблем с нахлебниками: у них едут в Россию в основном женщины, которые ходят бежать от традиционализма и контроля, не хотят носить хиджаб и желают работать. Они не представляют опасности нашей цивилизации.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Надо привлекать женщин, но при их браке с мигрантами лишать права на пребывание, чтобы не привечать агрессивных необразованных мужчин. Браки с россиянами женщин-мигранток не запрещать: демографию делают не мужчины, а женщины. Мужчины-чужаки ее снижают: если у тебя толпы дикарей бегают под окнами с лопатами, ты рожать не будешь. Уверена, к этому вот-вот придут западные страны. Надо опережать. Необразованные дикари оказались лишь минутным спасением экономики. Надо везде, где можно, в миграционных потоках заменять их на образованных или на женщин, а там, где этого сделать нельзя, контролировать столь жестко, что в итоге таких завозить будет невыгодно. Но это все в условиях нашей страны пока утопия. Увы, дождется Россия проблем посерьезнее, чем теракты и изнасилование малышей.